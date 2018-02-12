即时观点：中国1月新增人民币贷款创单月新高 M2同比增速反弹

（新增更多分析师评论）

路透上海2月12日 - 中国央行周一公布，1月新增人民币贷款2.9万亿元人民币，高于此前路透20,000亿元的调查中值，并创下单月历史新高；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.6%，亦高于路透调查中值8.4%。

央行数据并显示，1月末人民币贷款余额123.03万亿元，同比增长13.2%，路透调查中值为12.5%。

央行在新闻稿中以“注2”的方式解释称，1月央行完善了货币供应量中货币市场基金部分的统计方法，用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款（含存单）。完善后，本期M2余额扩大1.15万亿元，去年同期M2余额扩大8249亿元，数据可比；本期M2余额同比增长8.6%，2017年末M2余额同比增长8.1%。按完善前方法统计，2018年1月末M2增速为8.5%。

央行同时公布，1月社会融资规模增量为3.06万亿元人民币，比上年同期少6,367亿元。1月末社会融资规模存量为177.6万亿元，同比增长11.3%。此外，1月对实体经济发放的人民币贷款增加2.69万亿元，同比多增3,717万亿元。

主要数据:

--1月新增人民币贷款2.9万亿元，高于路透调查中值20,000亿元

--1月末M2同比增长8.6%，高于路透调查中值8.4%

--1月末人民币贷款余额同比增长13.2%，路透调查中值12.5%

--1月社会融资规模增量为3.06万亿元，比上年同期少6,367亿元

以下为市场人士的评论:

--招商证券宏观分析师 闫玲：

1月M2新口径回升0.5个百分点，从结构上看，金融部门持有的M2回升贡献了0.5个百分点，是支撑这个月M2走势的重要原因。统计口径略有调整，如果按原来的口径应该是8.5%，提升了0.1个百分点。

具体来说，按季节性规律，季末后首个月，非银机构的同业存款都会回升；另外，这次CRA安排，在增加市场流动性的同时，也有利于货币基金增长。否则流动性紧张时货币基金会有很大赎回压力的。

虽然此前市场都预期1月借贷增量会很高，但感觉2.9万亿还是有点超预期。我们的判断是，这并不代表着全年都会如此强劲。原因有三：一是1月信贷应该有去年末未能放出去的成分；二是表外转回表内；三是年初强烈的放贷需求。加上从监管层的态度来看，“有效控制宏观杠杆率”在信贷投放上会在一个相对平衡水平上，这也是1月信贷走势不具备持续性的原因。

因此综合下来，我们判断货币政策暂时还是不会有大的变化。

--联讯证券 李奇霖、钟林楠：

新增人民币贷款超预期，社融增量3.06万亿元。关注三个分项：第一，居民短长贷均盛，一方面是去年积压的房贷在今年年初集中释放，另一方面是因为地产销售在1月份有所回升；第二，非标与企业长期贷款两极分化，在2017年年底非标连续被监管约束后，信托贷款与委托贷款受到重创，在融资需求仍有韧性的情况下，大量表外非标回表，加之去年年底额度限制积压的信贷集中释放，造成企业长贷与非非标呈现出冰火两重天的格局，预计未来此种格局仍将延续。

第三，尽管1月份信用债收益率仍处于相对高位，发行成本较高，但债券融资发行量无论同比还是环比都出现了大幅度的增长，一方面是在严监管环境下，不少企业对未来融资难度与利率预期上调，选择尽可能早融资，另一方面也间接反映出企业的融资需求仍然较强。

M2增速8.6%，虽较前期有所反弹，但距离此前的中枢仍有较大差距。从存款项看，此次增速反弹主要原因在于非银存款的高增，而这可能与股票市场在1月份结构性向好有关。

1月金融数据显著高于预期，其背后虽有去年年末额度集中释放的因素干扰，但整体来看，融资需求仍偏强，叠加资管新规即将落地，政策面有一定风险，短久期可能是更好的选择，配置户可适当放缓配置节奏。

--国信证券宏观与固收研究团队

信贷犹强，但社融增速加速下行。居民和企业信贷均强劲增长，除银行年初早放贷之外，料与非标转标、12月贷款延后投放等因素也有关系。

从社融增量结构上看，受监管全面限制通道业务等影响，新增委托和信托贷款合计减少259亿，同比少增约6,600亿。而企业债券净融资1,194亿元，在利率仍处高位背景下略超市场预期。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

1月信贷数据大幅超出预期，主因居民户贷款和企业票据融资同比增加较多，其中居民户中长期贷款增加5,910亿元，虽不及去年同期，但较2017年年末几个月大幅增长，显示居民购房需求旺盛，值得注意的是，居民户短期贷款增加了3,100亿元，较去年同期飙升，应是消费贷等流入购房市场，结合居民户中长期贷款，表明在地产严厉调控重压下，居民购房需求依然高涨，一方面这预示今年房地产市场表现应该不会太差，另一方面也表明一味的政策打压并不能消灭真实购房需求。

1月对公中长期贷款较去年有所减少，我们认为这并非代表实体经济需求回落，更有可能是银行一方面新增贷款额度有限，一方面也在控制贷款投放进度，以期在未来可能的利率上行趋势中获得更高收益，这与往年早投放早受益的思路有所不同。

社融总量较去年同期减少6,000多亿，表外融资全面收缩，显示在强监管政策下，融资回表正在加速进行，而社融总量增速的下滑，符合实体去杠杆的政策目标。

总体而言，当前融资形势正在按照监管希望看到的方向演化，强监管的逻辑不会改变，但居民户贷款的快速增长，有可能令地产调控和针对现金贷类的调控继续加码。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

M2增速回升表明监管下资金回表所致。新增人民币贷款创纪录，其中有房贷集中投放的原因，单月住户中长期贷款增加近6,000亿属于偏多。此外短期贷款亦增加较多，其中主要是消费贷，监管部门一直说在压制消费贷，但好像也没少多少。

社融增量同比减少，资金回表导致了表内贷款供给紧张，这或许会间接抬升市场利率，解决方法或可依靠定向降准等结构性工具，全面降准概率不大。

货币政策应该不会有变化，稳健中性基调不会变。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

贷款数据看起来还比较乐观，并不像之前担忧经济的那么悲观，这是一个挺有意思的状况，到底未来经济会不会下行目前市场并没有答案，到底是市场预期经济走弱是对的，还是经济数据指向经济平稳是对的。

M2增速回升应该跟临时降准（CRA）有关系，存款释放对贷款还是有帮助，这样也会有助于存款增加；预计政策在一季度不会出现很大变化。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

1月新增贷款如预期创新高，主要原因应该包括：一是经济向好延续，二是去年压缩的需求在年初释放，尤其是房贷，三是去年以来去杠杆，同业 、理财和表外收缩，信贷业务回表的影响。在这种情况下，中国货币政策暂时仍然没有调整的必要。

**相关背景**

--受春节错位带来的高基数影响，中国1月CPI同比涨幅放缓至半年来最低水准，PPI增幅亦为逾一年最低。分析师普遍预计2月CPI将大幅回升至2.5%左右，为年内高点，但全年应该在2-2.5%之间；PPI涨幅在高基数影响下也将延续收窄之势，整体来看通胀压力有限。

--2018年中国人民银行工作会议2月5日至6日上午在北京召开。会议指出，今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，保持货币政策稳健中性；要进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。

--财新中国1月制造业PMI指数持平于上月，连续八个月扩张。新业务总量与新出口订单虽有所回落，但仍保持50之上，为产出指数升至13个月最高提供动力，也带动了信心指数升至四个月最高，显示中国制造业整体运行持续改善。

--中国1月官方制造业PMI表现不及预期，降至八个月低点，扩张步伐放缓，这主要受部分行业进入生产淡季影响，非制造业则受益于服务业升温，升至四个月高位，整体看来，当前经济运行保持平稳。（完）