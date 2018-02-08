即时观点：中国1月进口增速远超预期 贸易顺差明显收窄（更新版）

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路透北京2月8日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价1月出口同比增长11.1%，进口同比增长36.9%，路透调查预估中值分别为增长9.6%和9.8%。

海关数据显示，1月贸易顺差为203.4亿美元，路透预估中值为顺差541亿美元。另外，1月外贸出口先导指数为41.6，较上月回升0.5。

以人民币计价，1月出口1.32万亿元，增长6%；进口1.19万亿元，增长30.2%；贸易顺差1,358亿元，收窄59.7%。

中国月度进出口增速和贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2Epifv4

主要数据：

* 1月美元计价出口同比增长11.1%(路透调查预估中值为增长9.6%)

* 1月美元计价进口同比增长36.9%(路透调查预估中值为增长9.8%)

* 1月贸易顺差203.4亿美元(路透调查预估中值为顺差541亿美元)

* 1月以人民币计价出口同比增长6%，进口同比增长30.2%

* 1月外贸出口先导指数为41.6，比上月回升0.5

以下为分析师评论：

--招商证券宏观团队：

1月出口强劲真实性高，进口主要受春节因素扰动。1月出口同比增速为11.1%，人民币同比为6.9%，好于预期和上月增速。春节因素方面，2017年相对今年来说，应存在1月高基数、2月低基数、2月较1月环比降幅较大的情况，在此背景下，本月出口增速好于预期较为真实，也与经济基本面强劲相符，其他经济数据和工业类大宗商品价格的强劲也支持全球需求强劲的判断。

1月进口同比大增36.9%，人民币值同比增速为30.2%，大幅好于预期，亦与进口PMI的下降分化，可能与每年春节时间不同带来的扰动有关：今年春节假期始于2月15日，2017年春节始于1月28日，1、2月进口基本持平，而对比春节同样在2月中下旬的年份2015年（2月18日），2月进口环比较1月下降23%，显示进口会相对集中于1月，这样的规律适用于今年，则将显著推高1月增速和压低2月增速。

此外，近期金属和工业原料等大宗商品价格强劲，价格同比对原材料进口增速也构成一定支撑。综上，本月进口很难作为判断内需的好依据，1-2月数据综合来看更有参考价值。

1月贸易顺差为203.4亿美元，显著收窄且低于预期，同样是受到春节因素和大宗商品价格上涨的影响，往年一季度贸易顺差均较低。预计2月出口增速仍高，进口增速出现显著回落，贸易顺差有所回升。

--国信证券宏观固收分析师 董德志：

1月进口增速超预期，出口合乎预期，春节错位，有待观察。照常规的春节错位因素预期，1月份进出口增速均应有所回升。进口增速回升正常，但是幅度略超预期，出口增速则符合预期。

中国1月贸易顺差1,358亿元，较去年12月回落2262亿，预计2月将快速回升。今年春节相比去年偏迟，1月抢出口状况少于去年，再加上国际油价快速上涨原油进口额大幅抬升，因此1月贸易顺差较少。但进入2月后，上述两方面原因均转向，预计2月贸易顺差增加至2,500亿元。

整体来看，1月进口反弹，出口较弱，贸易顺差大幅下滑。考虑到春节错位效应，进口反弹持续度仍需观察。

--恒丰银行研究院宏观团队 蔡浩、李海静：

出口表现继续向好，与1月官方制造业PMI分项指数中出口订单指数走弱的表现有所不同，但与主要发达经济体1月保持持续向好的复苏态势相一致。此外，今年春节在2月中旬，春节错位对出口也产生了一定影响。

进口增速强劲，与1月官方制造业PMI分项指数中进口指数环比下跌（环比下降0.8）的走势背离。进口走强一方面是受人民币强势升值影响，人民币1月大幅走强一定程度上利好进口。而美国出口向好（美国ISM制造业PMI分项指数中新出口订单为59.8，创2011年4月份以来新高）一定程度上也印证了中国进口的走强，1月中国从美国进口增速高达20.5%（以人民币计）。

另一方面，1月进口增速的大幅上升也表明，随着春节的临近，内需表现强劲，而全球原油等大宗商品价格上涨（1月以来WTI原油价格上涨了约7.2%）也支持了进口增长。

综合来看，1月贸易整体表现强劲，全球经济持续向好将对外需形成有力支撑，但需关注人民币汇率短期走强、中美贸易摩擦升温等对出口的负面影响。进口方面，1月增速的大幅提升是建立在去年高基数的基础上的，也侧面反映出节前内需的强劲表现。

值得注意的是，1月贸易顺差缩小至203.4亿美元，去年同期为488.63亿美元，这与特朗普政府近期挑起与中国的“贸易嘴仗”不无关系，中国1月进出口贸易顺差的大幅收窄也表现出了一种姿态。展望2月，受春节错位因素的影响，进口增速或有较大幅度的下滑，而受人民币近期大幅升值的影响，出口增速亦或有所放缓。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

进口超预期，与大宗商品价格上涨有关，原油价格上涨幅度惊人，侧面也反映中国经济不弱；我们预计今年出口超预期，尽管由于春节错位应1-2月合并看，但开门红还是再次提升信心。仍然认为出口超预期概率大，已经将全年出口增速预估从4、5%上调至6、7%左右。今年预计还会保持进口增速高于出口的态势。维持6.8%左右的一季度GDP增速预测不变。

--中国黄金集团首席经济学家 万喆:

1月的外贸形势整体形势超预期表现，一是全球整体经济复苏程度高于之前预期；二是中国整个的结构调整产生非常重要的意义，包括一带一路等，过去欧美是中国主要的进出口交易对象，随着一带一路的深入，这两年沿线国家出口增长增速非常高，也对出口形势起到了补充作用；三是国内供给侧结构性改革在外贸上有明确的表现，传统劳动力在下降，出口产品的附加值越来越高，国内的转型升级，国内民营企业、外商投资企业也都在发挥活力和动力。加上春节效应也影响了1月数据的超预期。

展望今年会整体向好一段时间，不过要保持乐观并审慎的态度，随着货币政策的收缩，全球经济复苏的同步性可能不会像去年那么一致，可能会出现分化，未来对中国进出口的影响也存在一定的不确定性，另外从国内来看，一带一路沿线建设提供很大动力；但总体看，量还是不够高，要真正成为有力的经济增长点还需要时间。

此外，国内经济存在不确定性，今年市场金融监管趋紧、环保限产等政策下，对企业长期来看是正面效应，短期可能会收缩效果。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

从数据看1月份的进出口相当好，远超市场预期，一方面与今年春节比去年晚，今年春节在2月份，因春节错位使得1月进出口数据比较好，同时进口的大幅增长也显示国内需求比较旺盛。

但考虑到通常一季度的外贸数据月度波动较大，仅凭1月数据难以推断一季度的外贸情况，因此还需结合2月份数据综合分析；不过良好的开局也给中国经济开了个好头。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

主要与春节错位的因素有关，另外世界经济的复苏以及国内需求向好也是进出口增幅超预期的原因，中国外贸延续了去年良好的势头。

虽然外贸开局良好，但尚不足说明今年外贸就能一马平川，仍需结合后续的2、3月份数据综合分析；同时人民币汇率的变化也增加了外贸的不确定性。

--中原银行首席经济学家 王军：

进口超预期可能有三方面原因：一是春节因素，二是人民币升值因素，三是国内需求复苏因素。未来随着中国更加注重贸易平衡战略和缓解对主要贸易伙伴逆差，进口快速增长的空间依然存在；而出口受制于全球经济复苏前景的不确定性，以及随着国际金融市场的动荡，国际贸易和投资行为可能会更加谨慎，出口继续大幅回升概率较低。

**相关背景**

--中国1月官方制造业PMI表现不及预期，降至51.3的八个月低点，扩张步伐放缓，这主要受部分行业进入生产淡季影响，非制造业则受益于服务业升温，升至四个月高位，整体看来，当前经济运行保持平稳。

--路透统计发现，和去年相比，中国31个省区市中只有山西上调了2018年经济增长目标，京沪等九省市制定的2018年目标和2017年目标保持一致，但天津、重庆、山东、河北等13个省市均下调了增长目标。这表明在“高质量发展”的关键词下，地方对GDP增速的淡化，将更注重提质增效。

--中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯论坛提到，中国对外开放重点集中在金融业、制造业和服务业、保护产权尤其知识产权以及扩大进口方面，且中国还将有序降低汽车进口关税。

--中国国务院总理李克强表示，中英将加强发展战略对接，扩大双向开放和双向投资，提升高技术产品在双边贸易中的比重，中方愿适时审视启动“沪伦通”准备工作。商务部新闻发言人表示，此次英首相访华签署总额90亿英镑的商业协议，涉及一带一路建设等领域；双方并同意共同建设雄安金融科技城和青岛中英创新产业园。

--中国商务部、工信部、国家原子能机构等五部门2月初下发“增列禁止向朝鲜出口的两用物项和技术清单”的公告，禁止向朝鲜出口该公告所公布的与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术、常规武器两用品。

--中国商务部发布公告，决定对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查，本次调查通常应在2019年2月4日前结束，特殊情况下可延长至2019年8月4日。(完)