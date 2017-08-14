即时观点：中国7月工业投资消费增速均不及预期 下半年经济承压（更新版）

路透北京8月14日 - 中国国家统计局周一公布，7月规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增10.4%，均低于路透调查预估中值的7.2%和10.8%。

国家统计局称，1-7月固定资产投资同比增长8.3%，亦低于路透调查中值8.6%。前次低点为2016年1-12月的8.1%。

环比来看，7月工业、投资和社会消费品零售总额分别增长0.41%、0.61%和0.73%。

国家统计局数据并显示，1-6月份民间固定资产投资同比增长6.9%。

7月详细数据：

--工业增加值同比上涨6.4%（路透调查中值为上涨7.2%）

--社会消费品零售总额同比上涨10.4%（路透调查中值为上涨10.8%）

--1-7月固定资产投资同比上涨8.3（路透调查中值8.6%）。

--中国月度工业增速和制造业PMI图表：tmsnrt.rs/2hXRP9T

--中国房地产开发投资增速图表：tmsnrt.rs/2hXZ3dS

以下为分析师评论摘要：

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

7月宏观数据全面低于预期，从6月的超预期表现回归到此前4、5月份平稳回落的趋势上。

投资下滑主要受到地方投资、汽车投资、地产投资拖累，地方投资回落较大显示地方政府在融资进一步规范后，财政支出力度减弱，对基建的支持弱化，地产从销售到投资全面回落，表明地产调控的影响在进一步深化，未来地产料继续降温，汽车投资近期波动较大，可能与市场对未来需求预期不佳有关。

工业增加值大幅走低，主要受到出口交货值和汽车部门的影响，出口交货值与7月份走弱的外贸数据相印证，同时工业增加值可能也受到了7月份大范围水灾和高温的影响，但这一部分影响多大较难衡量。

消费亦有降温，但总体上较为平稳，与地产相关的板块暂未见到明显的下滑迹象。

总体来看，7月数据回归到4、5月份平稳回落的趋势上，也可能受到了异常天气的扰动，暂时无法得出将加速下滑的结论，但需求端似乎出现了一些问题，值得重视，若需求持续不振，四季度后经济下行压力将显着加大。央行货币政策料保持不松不紧，防风险政策仍会陆续推出，但在经济逐步趋弱的背景下，监管政策或更加注重协调，超预期政策出台的概率大幅降低，有利于金融市场避免受到政策冲击，债券市场压抑许久的经济超预期忧虑将得到缓解，配置时机成熟，建议加大配置力度。

--民生银行研究院宏观分析师 袁雅珵：

1-7月固定资产投资（不含农户）同比增长8.3%，比1-6月回落0.3个百分点，比去年同期高0.2个百分点，低于市场预期。主要分项中，基建投资同比增长15.8%，比上月回落2.5个百分点，仍处于较高水平，在上半年财政支出进度超预期的情况下，7月财政支出开始大幅放缓，叠加7月基建投资增长放缓的季节性规律，基建投资增速有所回落。

房地产开发投资同比增长4.8%，比上月回落3.1个百分点，销售、资金与新开工增速全线回落，意味着地产投资或已进入持续下滑通道；制造业投资同比增长1.3%，比上月大幅回落5.3个百分点。

从需求侧看，外贸数据显示内外需双双放缓，从供给侧看，近期中央环保督察力度持续加大与发改委加强煤电去产能等政策，均对制造业投资形成制约。

此外，7月当月民间投资增长5.2%，比上月回落3.1个百分点。民间投资占总体投资的比重为60.7%，与1-6月份持平。民间投资增速持续低于总体投资增速，显示企业投资意愿仍显不足。

基建、房地产与制造业投资三大支柱回落，拖累7月投资增长继续下行。未来，基建投资仍是投资主要支撑力量，而房地产与制造业投资的走势将成为影响投资总体走势的重要变量。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

从公布的数据看，虽然7月份投资，工业增加值和消费均有所回落，但都属预期中，整体经济走势仍较平稳。7月工业增加值虽回落，但仍在6.5%左右的正常区域，上半年工业增加值的回升是受3月和6月的跳升带动，但从过往数据分析，工业增加值维持在6-6.5%的区间均属正常。

7月投资有所回落，主要受房地产投资回落的影响，但新开工项目的同比增幅由负转正对下一步的投资有拉动作用，也是中国稳增长的重要支撑。总体看下半年经济仍会保持平稳态势，但增长势头可能不及上半年，需要注意房地产降温以及外贸的不确定性对经济带来的影响。

从政策基调看下半年不会有明显变化，但货币政策应在如何让资金更有效地流向实体经济方面加力。

--招商证券宏观分析师 张一平：

问题出在过于乐观的预期而非经济本身。7月工业增加值同比增速较上月回落1.2个百分点，大幅低于市场预期。去产能压力导致采矿业生产增速降幅进一步扩大，跌至今年最低水平。出口增速回落与工业生产淡季共同导致制造业生产增速也出现较大幅度的回落，本月增速为6.7%，较6月放缓1.3个百分点，与PMI数据显示的情况一致。气候炎热对公用事业生产扩张有较强的促进作用。7月工业增速不及市场预期，但也要看到两方面的情况：一是7月工业增速比去年同期加快0.4个百分点，二是前7月工业累计增速达到6.8%，比去年同期高0.8个百分点。这表明今年的工业生产形势还是好于去年，经济稳中有进的整体形势并未打破，问题主要出在市场过于乐观的情绪，才使得本月经济数据看起来明显不及预期。

--中银国际证券首席宏观分析师 朱启兵

虽然7月公布的宏观数据均弱于预期，但更多属于正常的回调，季节性因素的作用较为明显。如从工业增加值来看，一方面近几年7月的数据均会低于6月，另一方面，如果把前几个月的数据连起来看的话，反而6月的数据是异常值，7月只是回到正常的轨道。

从固定资产投资数据来看，主要是制造业的投资下降的比较多。不过，当前投资对GDP的拉动作用已不同以往，所以如果投资真的放缓对经济的影响有多大还需要重新评估。从上半年来看，GDP增速均为6.9%，但投资的实际增速一、二季度则分别为3.8%、3.2%，这主要源于出口非常好。我们预计，下半年出口仍不会太差，全年仍会保持在两位数的增长，对GDP增速起到支持作用。

--瑞穗证券首席经济学家 沈建光：

这几个月的数据比较乱，6月冲高，感觉数据会不错，但7月数据中工业增速跟5月差不多，消费比过去几个月都要差，是不是货币紧缩带来的明显影响，我觉得是有可能的，债市利率还在往上走，对影子银行的打压，环保的整治也是一个因素，这可能是为什么7月经济出现转折点的原因，经济上升的势头放缓了。

展望未来，中央政策的意图很明显，就是维稳，尤其19大之前经济维稳，现在看不会有经济刺激政策出来，但这个数据也不用引发担心，不会出问题，经济还是会延续放缓的势头，这跟之前的观点是契合的，就是前高后低的态势，下半年不会看到经济大提速的可能，经济会往下走，但速度不是很快，是缓慢的回落，符合中央的要求。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

工业投资下滑，地产需求降温。工业增速回落，7月增速较6月大幅回落，与6月全国制造业PMI下滑相印证。内外需均有所降温，库存周期渐入尾声，叠加高基数效应来袭，令工业生产大幅放缓。

投资增速回落。7月固定资产投资增速回落并创今年以来新低。三大类投资增速全面下滑。其中，制造业、房地产投资增速均大幅回落，均创下16年8月以来新低；基建投资增速小幅回落，印证财政支出增速下降。

地产需求降温。7月地产销量同比增速大跌创16年以来新低。棚改政策力度减弱叠加房贷利率上升，下半年地产销量或将重回负增长。库存大幅去化和基数偏低令土地购置面积增速反弹，但受地产销量增速回落影响，地产新开工增速大跌转负。

消费普遍回落。7月社消零售名义、实际、限额以上零售同比增速分别为10.4%、9.6%和8.6%，均较6月下滑。其中，必需消费普遍下滑，可选消费涨少跌多，石油及制品低位反弹，但汽车、通讯器材，以及地产相关的家电、家具、建材均回落。

经济依然承压。7月经济无论是内外需求还是工业生产均拐头向下。而地产销量大幅下滑、库存周期步入尾声、财政收支矛盾凸显、以及高基数效应来袭，都意味着下半年经济依然面临较大下行压力。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

7月主要经济数据出现回落，基本符合之前判断。三大类投资增速都有下降，房地产开发投资回落主要是受到房地产市场降温的影响，预计下半年还会进一步走低。基建投资增速略有回落，受到财政收入放缓、PPP项目违规排查以及投资体量大等原因，基建投资难以持续保持高增长，可能仍会缓慢下行。制造业投资和民间投资前几个月触底回升，但7月明显回落，更需要引起重视，不但因为制造业是中国经济最重要支撑之一，而且制造业投资和民间投资更能反应市场预期和信心。

工业增加值增速有季末冲高后回落的特点，今年一季度末和二季度末工业增加值都有跃升的特点，之后的4月和7月都回落。7月工业生产放缓的重要原因是全国大面积高温天气和区域性水灾，影响了工业生产。从工业增加值增速走势来看，近两年工业生产基本平稳，7月虽然明显回落，但保持在合理水平波动。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

6月份的数据大幅高于预期后，市场抬高对经济的预期，从7月份数据来看，经济又回到4，5月份平台水平。

7月份工业投资和消费数据显示需求并没有显着扩张，更多的是平稳，6月份以来的工业品价格上涨主要来自供给收缩而不是需求的扩张。预计三季度经济仍以平稳为主，四季度伴随着金融和国企去杠杆效应显现和房地产热销滞后效应消退，经济下行压力将加大。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

7月份的经济数据回落在意料中，因为上半年拉动经济的主要动力在下半年都有放缓迹象，包括外需，从7月的贸易数据已经有所反映，房地产降温，相关投资下降，工业品交货值下降，库存也开始降低。均相应拉低7月份的工业增加值和投资。

从下半年财政和货币政策的走势看，上周五公布7月份的财政支出增幅仅5.4%，政府支出力度减弱，同时政府对地方政府发债行为严格规范，政府为主的基建投资力度在下降，而货币政策也以防风险为主，会保护中性稳健的基调，由此预计下半年经济会呈稳中趋缓的态势，不会有剧烈波动。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

经济数据表现不及预期，并且也弱于上期实际数据，但并非意味着经济前景的变弱，我们认为7月份经济运行表现偏软的原因，主要受当期天气等临时因素扰动，不具有趋势性，较弱的表现只是经济运行中的波动现象。整体而言，中国经济稳中偏升的格局并未改变。

作为经济第一增长动力的投资也弱于预期，表明维持当前经济增速亦存在较高难度，政策上需保持定力，把握尺度，在保增长和防风险间保持平衡，当前中国经济宏观调控的难度比以往都要大！“去杠杆”是宏观调控政策框架体系的核心，未来货币中性、财政平衡中略松的格局不会改变，供给侧改革也将在各方面得到推进。

**相关背景**

--中国人民银行发布2017年第二季货币政策执行报告指出，下一步将继续实施稳健中性的货币政策，综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，削峰填谷维护流动性基本稳定。

--中国中共中央政治局召开会议指出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

--中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民称，中国下半年要保持政策连续性和稳定性，实施好积极财政和稳健货币政策，要做到“三个确保”，确保经济健康发展、确保供给侧结构性改革得到深化、确保守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国财政部表示，将保持政策连续性和稳定性，进一步实施好更加积极有效的财政政策；积极稳妥防范和化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组发布报告称，中国经济今年将呈现“前高后稳”态势，下半年GDP（国内生产总值）料增长6.7%，全年增速有望保持在6.8%左右，完全可以实现全年预期增长目标。

--中国7月官方制造业和非制造业PMI双双回落至51.4和54.5，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。虽然都和上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。（完）