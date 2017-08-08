即时观点：中国7月进出口均不及预期 但整体持稳外贸马车仍给力

路透北京8月8日 - 中国海关总署周二公布，以美元计价7月出口同比增长7.2%，进口同比增长11%，路透调查预估中值10.9%和16.6%。

海关数据显示，7月贸易顺差为467.4亿美元，路透预估中值为顺差460.8亿美元。1-7月以美元计价出口同比增长8.3%，进口同比增长17.7%。

海关并公布，7月中国外贸出口先导指数为41.9，较上月上升0.4。

以人民币计价，7月以人民币计价出口同比增长11.2%，进口同比增长14.7%，贸易顺差为3,212亿元。

主要数据：

* 7月美元计价出口同比增长7.2%(路透调查预估中值为增长10.9%)

* 7月美元计价进口同比增长11%(路透调查预估中值为增长16.6%)

* 7月贸易顺差467.4亿美元(路透调查预估中值为贸易顺差460.8亿美元)

* 7月以人民币计价出口同比增长11.2%，进口同比增长14.7%

* 7月外贸出口先导指数为41.9，较上月上升0.4

以下为分析师评论：

--九州证券全球首席经济学家 邓海清:

7月进出口同比均创半年新低，反映出经济动能高潮已过，2017年经济没有“强复苏”，也没有“二次探底”。数据上看，7月出口同比11.2%，为上半年新低（2月低值属于春节因素），且低于2017年上半年同比14.92%；7月进口同比14.7%，同样为上半年新低，远低于2017年上半年同比26.67%，反映出2017年以来出口大幅支撑中国经济走好的动能高潮已过，中国经济没有“强复苏”，同时，在出口、消费依然处于较高水平的情况下，经济也没有“二次探底”。

对于央行货币政策，我们不认为央行需要进一步紧缩，而是应当维持“不松不紧”。一方面，此次7月进出口数据数据出现一定程度回落，这意味着央行不存在由于经济强复苏而收紧货币政策的可能性，另一方面，制造业PMI已连续10个月超过51、进出口数据累计同比依然处于较高水平，经济动力依然充足，因此，从经济的角度来看，央行将大概率维持“不松不紧”。同时，从中国CPI通胀数据上看，2017年大概率将维持1-2%的水平，因此，2017年CPI通胀数据的区间波动也将意味着货币政策“不松不紧”。

对于股票市场，我们仍然看好中国股市长期“健康牛”，受益于中国经济L型拐点已至、经济基本面的长期走好。同时，第五次金融工作会议强调要发展多层次资本市场、发展直接融资，这同样支撑股市长期健康牛。

对于债券市场，“监管协调2.0”为下半年债券市场慢牛奠定基石。目前由于中国经济走势较为平稳，7月进出口数据验证经济既没有“强复苏、经济过热”，也没有“二次探底”，处于温和的区间震荡之中，因此债市的核心变量并非经济走势，而是政策层的严监管政策和央行的货币政策流动性两方面因素，“监管协调2.0”为债市震荡慢牛提供支撑。

--民生银行研究院宏观分析师 刘德伟：

7月份中国出口总额1,936亿美元，同比增长7.2%，增速较上月回落4.1个百分点，低于市场预期。这与7月制造业PMI中新出口订单指数从52%降至50.9%，出现了今年最大降幅相一致。进入7月以来，欧元区制造业PMI出现了去年8月以来的首次回落，日本7月份制造业PMI也继续回落至8个月以来的新低，加之二季度以来人民币兑美元的升值，也在一定程度上削弱了出口产品的竞争力。不过，鉴于发达国家经济体需求仍处于扩张阶段，且去年同期基数偏低，下半年出口增速预计仍有可能反弹。

7月份，进口总额为1,469亿美元，同比增长11%，增速较上月下降6.2个百分点，低于市场预期。在7月大宗商品价格回升的情况下，进口增速出现超预期回落，可能预示着内需在7月份将会出现放缓。

--瑞穗证券首席经济学家 沈建光：

中国7月外贸数据虽然低于预期，但也不差。出口增长7%，也是大幅高于过去两年，说明进口很稳健。

下半年欧洲经济继续复苏，美日也不错，前景和上半年差不多。

总之，出口今年也是拉动经济的马车之一，和过去两年正好相反。

下半年经济不可能失速，三驾马车都在拉动经济，只有投资会稍微回落，下半年没什么风险，十九大前维持经济稳定还是至关重要的。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

出口增速回落。7月以美元计价出口同比增速7.2%，较上月明显回落，出口仍受益海外需求改善，但7月欧美制造业PMI均现回落，主要经济体复苏放缓。

欧美外需趋缓。从主要国别和地区来看，7月对美国（8.9%）、欧盟（10.1%）出口同比增速较上月大幅回落，对日本（6.6%）出口增速稳中有升。新兴市场方面，对印度（9.6%）、韩国（3.6%）出口增速大降，对东盟（4.1%）、香港（-3.6%）出口略有改善。

进口增速下降。7月对大豆（29.9%）进口数量大增，但对原油（11.8%）进口数量增速回落，铁矿石（-2.4%）进口数量负增。而从金额看，7月中国进口原油（11.8%）和铁矿石（0%）同比增速均明显下滑。7月国内经济稳中趋缓，进口同比增速降至11%。

顺差小幅增加，汇率短期稳定。7月中国贸易顺差467.4亿美元，较上月小幅增加。7月美元指数大幅走弱，外储余额回升239.3亿美元，人民币汇率短期稳定。

--首创证券首席宏观分析师 张一：

外贸数据波动大，从2002年到现在的经验看（除掉金融危机的特殊时期），上半年，尤其是前三个月外贸增长率往往能决定全年走势。出口通常在7、8月会略有回落，消费旺季9月才来。我认为出口7.2%的数据还可以，回落有季节性因素，7月天气热，灾害频繁，码头装卸效率较低。

全年看，外需在恢复，刚刚公布的美国非农就业都还比较ok，今年外贸复苏和全球发达经济体密切相关，美国进口增长，带动了我们出口。考虑到外需还可以，加上统计数据规律（七八月略有下滑），我还是看好外贸的。

净出口对GDP的贡献更多是统计意义上的，外贸对经济的拉动，应该看出口增加值对经济的拉动，这几年国内的增加值提高很快，尤其是一般贸易增长很快。上半年出口8.5%，预计下半年7-9%都有可能。我对外贸拉动经济增长还是比较乐观的，国内下半年经济起码6.9%能稳住。

进口方面，从人民币计价看，上半年增速25.7%，7月为14.7%，增速下降是价格问题还是投资需求减弱需要看数据细项进一步分析。我认为进口实际需求不弱，汇率可能对进口有点影响。

--国信证券宏观固收团队：

中国7月进口同比（按人民币计）14.7%，较6月下滑8.4%，增速大幅低于预期。大宗商品中，铜进口量逆势上扬，同比由负转正。但其它多数产品进口量同比下滑较多，7月塑料、铁矿石、原油同比分别为4.4%、-3.3%和 11.2%，较6月变动-3.4%、-19.3%和-6.8%。整体来看，国内原材料库存高位，进口动能仍在下降。

7月出口增速转为下行。中国7月出口同比11.2%，较6月回落6.1%，增速明显低于预期。其中，机电产品增长8.5%，较6月回落7.7%；纺织服装等传统劳动密集型产品7.4%，较6月下行10.6%。

进口下滑多于出口，贸易顺差继续恢复。中国7月贸易顺差3,212亿，较6月增加269亿，我们预计三季度贸易顺差月均在3,000亿元左右。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

7月份进出口增幅双双回落，虽在意料中，但较上月的涨幅回落明显，一方面与外需相对平稳有关，另一方面进口增幅的回落也与国际大宗商品价格的回落有关，进口增幅回落6个百分点，进出口环比都呈回落态势。

从下半年的趋势看，估计进出口整体增幅不及上半年，会呈回落态势，这也与此前对经济形势的判断基本一致，但月度间进出口增幅波动可能会比较大。

--联讯证券宏观研究团队：

6月份进出口数据超预期，7月份增速则略有回落，但仍保持在较合理的水平。今年进出口对GDP贡献在边际上的改善非常大。近期大部分大宗商品价格上涨，侧面反映了全球经济正在复苏。

7月出口增速较上月略有下降，但全球经济回暖，下半年外需仍会保持较好态势，维持一定增速确定性较高。进口数据下半年将比上半年出现趋势性的回落。下半年进口仍取决于国内经济，尤其是房地产变化对内需的影响。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

数据比上月有所回落，但基本符合我们的趋势性判断：下半年进出口数据不及上半年。今年进出口增长很大因素来自价格，由于去年下半年开始工业品价格上涨，基数抬升的效果逐渐会显现出来；此外，上半年经济增长较快，下半年经济增速有可能略微下降，需求会走弱一些。整个贸易数据虽然走软但整体还是保持平稳，今年全年来看出口有望保持6-7%增速，进口增速会更快一些。

上半年出口对GDP的贡献恢复到正增长，下半年拉动作用不会那么强，但还会是正向的贡献。

**相关背景**

--中国国家主席习近平主持召开中央财经领导小组会议，他在讲话中指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。同时，金融监管能力必须跟得上。

--中国商务部副部长钱克明表示，下半年外贸发展仍面临很多困难和挑战，保持进出口回稳向好的任务很艰巨，并预计下半年吸收外资仍将保持稳中向好的态势。

他在国新办举行的新闻发布会上表示，今年上半年中国对外直接投资同比下降，有去年同期基数较高的因素，同时也有国内的经济状况向好，对外投资意愿减弱，国际上的投资不稳定、不确定因素增多以及中国出台一些调控措施等因素。

--美国和中国高层官员周三结束经济对话，但取消了会后记者会令对话结果蒙上阴霾，美方要求与中国有“更公平”的贸易关系。美国财政部和商务部官员不愿立即对每年夏季举行的美中经济对话置评；同时中国代表团团长、国务院副总理汪洋离开美国财政部大楼时未对记者发言。双方在会后并未发布联合声明稿或行动计划，与过去几年截然不同，再次显示双方可能谈不拢。

中国官方媒体新华社稍晚表示，首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行，双方同意为缩小贸易逆差进行建设性合作，拓展服务业合作领域，共同做大服务贸易蛋糕；同意扩大双方相互投资，加强宏观经济政策沟通与协调。

一名美国政府官员表示，在中美全面经济对话会议期间，两国高层官员未能就中国为帮助降低美国对华贸易逆差而需采取的重要举措达成一致。双方的分歧涉及美国重视的多数领域，包括中国金融服务市场准入、钢铁产能过剩、汽车贸易、中国对数据本地化的要求以及外资企业持股比例限制等。

--在美国总统特朗普准备未来几日针对中国的知识产权与贸易做法发起调查之际，三位资深民主党参议员罕见地展示出两党合作精神，敦促他对抗中国。参议院民主党领袖舒默要求特朗普跳过调查阶段，直接针对中国采取贸易行动。

中国商务部新闻发言人高峰回应称，中国政府一贯注重知识产权的保护，任何世贸组织成员采取的贸易措施，都应该遵守世贸组织的规则；而在过去三个月中，中美双方积极推动“百日计划”，取得重要进展，明确了将开展经济合作一年计划的方向，争取实现早期收获。 （完）