即时观点：中国9月新增信贷1.27万亿超预期 M2增速年内首次反弹

路透上海10月14日 - 中国央行周六公布，9月新增人民币贷款1.27万亿元，高于此前路透1.1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长9.2%，亦高于路透调查中值8.9%，终结此前连续四个月创新低势头，并实现年内首次反弹。

资料图片：2013年11月，百元面值的人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

央行数据并显示，9月末人民币贷款余额117.76万亿元，同比增长13.1%，路透调查中值为13%。

央行并公布，9月社会融资规模增量为1.82万亿元，比上年同期多1,084亿元。前三季度社会融资规模增量累计为15.67万亿元，比上年同期多2.21万亿元；其中，对实体经济发放的人民币贷款增加11.46万亿元，同比多增1.46万亿元。

主要数据:

--9月新增人民币贷款1.27万亿元，路透调查中值1.1万亿元

--9月末M2同比增长9.2%，路透调查中值8.9%

--9月末人民币贷款余额同比增长13.1%，路透调查中值13%

--9月社会融资规模增量为1.82万亿元，比上年同期多1,084亿元

以下为市场人士的评论:

--中国首席经济学家论坛高级研究员 蔡浩:

9月M2增速重回9%上方，与社融增量和结构有直接关系。值得注意的是，影子银行分项和企业债券融资环比均有明显提高。可见在9月财政发力、以增长为主题的背景下，金融同业业务活跃度提高，从而带动了M2增速的回升。

人民币贷款中，住户贷款较前值上升约700亿，中长期住房贷款和此前央行严查的短期贷款均较8月前值也有提高，表明国内楼市行情仍然活跃，也成为近期楼市新政密集出台的原因。

非金融企业贷款总量较前值有所减少，但结构得到明显优化，中长期贷款较前值大幅增加1,400亿，表明企业9月生产经营活动加速，与我们9月经济反弹的判断相符。

综上来看，9月金融数据的改善，与9月财政发力背景下经济反弹的背景相互映衬。四季度，财政支出的空间要低于去年同期，过热的楼市行情随着新一轮国庆新政的出台将再度受到抑制，经济下行的压力相对较大。

同时由于全年经济增长目标达成基本已成定局，四季度政策稳增长的必要性也在降低，预计M2或将再度跌入9%以下，人民币贷款因为额度的原因将有所减弱。结合近期央行对定向降准的机制设计以及周五提前超额投放MLF的操作，货币政策继续以去杠杆为目标，维持稳健中性基调的可能性很大，11-12月流动性整体或仍将维持紧平衡态势。

--联讯证券 李奇霖、钟林楠：

9月金融数据均超预期与季节性均值。贷款结构上，住户中长期贷款保持高增，与地产销售下滑趋势相悖，可能与银行房贷额度收紧，放款周期拉长，前期积淀延迟发放有关。此外，住户短期贷款仍保有2,500多亿，随着监管严查收紧“消费贷”，未来大概率会出现回落；企业中长期增5,029亿，较8月反弹，和季末冲规模有关，这一点从表内票据融资再次小幅录得正值可以看出。

社融主要由表内贷款支撑；非标改善，信托贷款在其他渠道受到监管冲击后，继续保持高增。其中在4月份后一直萎靡的委托贷款大幅转正，可能与房企融资受限，现金回笼慢，寻求过桥资金有关。

9月M2环比增长0.3%，有两个原因：一是信贷社融高增背景下，信用派生力量较强驱动存款高增；二是在近半年的金融严监管模式下，同业资管产品规模下滑，非银存款到期规模偏低，非银存款较历史均值少减了大约3,000亿规模。

金融数据总体较好，但要客观看待。其中确实有实体融资需求驱动，但同时要注意今年的金融环境是比较严峻的，券商资管、基金子公司等大部分没有计入社融口径的通道融资业务受到了较大的限制，而信托和银行表内贷款受益，这就会在统计口径上造成社融和信贷较往年高增。

--中金固收研究团队：

9月份金融数据再度回升，并略高于市场预期，但并没有超脱季节性影响。贷款中，居民中长期贷款仍维持在相对高位，而表外融资中，委托贷款和信托贷款再度明显回升，并以房地产非标融资占主导，这与融资渠道收紧以及明后年大量债券到期导致滚动融资需求大增有关。

考虑到消费贷中有部分与房地产相关，房地产居民端融资和企业端融资占据整体社融的半壁江山。随着房地产调控的深入和房地产长效机制的逐步出台，未来房地产销量将进入下行通道，房地产相关的融资需求也将趋于减弱。

整体来看，虽然观感上金融数据较强，但主要还是季度末冲高因素贡献，在贷款额度受限的情况下，四季度信贷将有明显回落。因此数据本身不宜跟经济动能强弱直接关联，对债市的负面影响也有限。

9月M2增速小幅回升，一方面与贷款增量上升有关，另一方面与汇率重新升值后，外汇占款略有恢复也有关。不过如果四季度信贷受到额度约束再度回落，那么基数效应会使得四季度M2有继续放缓压力，而且银行表内同业资产继续压缩，也会导致未来M2呈现下行压力。

另外，同业存单余额回落，显示同业资产也在压缩，尤其是同业理财会随着到期不续继续压缩。即使四季度外汇占款有一定幅度回升，同比对M2有正贡献，预计M2未来一段时间都难以明显回升。明年来看，随着地方债置换大幅减少，表内配置地方债大幅下降会导致M2有进一步下行压力。

--财通基金固收分析师 郑良海:

9月M2增速年内首度回升，符合当前经济环境。原因包括：受经济活动依然较强，居民和企业信贷融资需求活跃托底；监管自三季度中下旬逐渐平稳；外围经济集体好转，贸易顺差带动，人民币升值和外汇管制，外汇占款接近转正。

从信贷来看，无论居民还是企业信贷需求表现持续生猛，二者平分秋色且均以中长贷为主，而金融口径和票据融资萎缩。居民主要是受棚改货币化和三四线房地产去库存集中释放房地产融资需求，企业则与供给侧改革下中上游改善、出口好转、直接融资受挫有直接关联。

社会融资规模方面，虽然新增实体经济信贷规模较大，但受信托贷款和未贴现承兑汇票融资回复，信贷占社融比重比去年同期低1.1个百分点。今年表外三项受影响最明显的是委托贷款，大幅萎缩。

后续政策展望上，央行货币政策基调未变，操作有紧有稳。此前央行出台定向降准，不过具体实施效果要到明年才见分晓，定向降准也不表示央行政策就此转向，除非经济有明显下滑，但短期内还很难看到增速换挡。

--国信证券宏观与固收研究团队：

9月新增人民币贷款高于预期，住户部门贷款和非金融企业中的中长期贷款环比回升幅度较大，央行加强个人消费贷监管带来的居民信贷回落预期暂未出现。

同时，9月社融增量亦高于预期。从结构上看，信托贷款、委托贷款环比回升幅度较为明显，环比分别多增857亿和1,266亿；企业债券净融资1,668亿，环比新增605亿，与9月份信用债净融资额远低于8月份的现象有所背离。

M2同比增长9.2%，增速为八个月来首次反弹，其中M0同比增长7.2%，且9月有财政存款投放的季节性因素。

--海通证券宏观 姜超等：

在经历了7、8月的高增后，9月社融依然不低。其中对实体贷款新增1.2万亿，同比小幅少增，但仍是社融增长主要支撑；表外非标融资普遍回暖，信托贷款增长2,400亿，新增委托贷款由负转正，票据融资小幅回升；信用债净融资1,700亿，也有改善。

9月居民中长贷增加4,700亿，环比回升且增幅依然较高；新增居民短贷上升至近2,500亿，今年前三季度新增贷款中有一半以上来自居民部门，居民加杠杆速度依然迅猛；9月企业中长贷增长近4,500亿，尽管非标回暖，但信贷仍是企业融资主要途径，地方债发行约3,600亿，对信贷冲击有限。

9月M2增速重回9%上方。但是在货币紧平衡、金融监管持续的背景下，银行超储率处于历史低位，货币乘数飙升至历史高位，银行创造货币能力受限，预计未来M2仍将低位运行。9月M1增速14%，与上月持平，在地产销售降温、金融去杠杆背景下，未来仍将趋降。

此前央行宣布对普惠金融领域实施定向降准，是对原有定向降准政策的替代，释放流动性规模非常有限，绝非大水漫灌，且对应的基础货币需要到2018年初才能释放出来，届时正值元旦、春节资金偏紧时期。远水难解近渴，当前央行仍在“削峰填谷”，DR007仍在2.8%-2.9%附近，货币政策依然是中性态度。在国内地产泡沫严重、美国加息缩表的背景下，央行政策也不具备大幅放水空间。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

我觉得数据看起来还是比较正面的，但社融的增速还是比较偏高一点。按照这样的一个社融增速的话，全年应该会超标很多，这我觉得可能未来会是个问题，也是因为这个社融的多增，可能M2增速也有一定回升。但是M2可能保持低位是一个新常态了,这应该是没有特别大的疑问。

数据上来看，三季度GDP还是会保持在6.8%以上的一个水平。货币政策这样看起来也没有必要宽松了，因为已经挺宽松的，尤其是从社融的指标上来看的话。

9月底的这个定向降准，我觉得只是缓解市场压力的一种缓冲手段。在这样的一个信贷增速下，再要求央行放松货币政策其实不太合理。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

9月M2增速提高，信贷同比和环比都多增，外汇储备持续改善，显示出一个较好的货币金融环境，对经济起到支持作用，预计货币政策目前不会有大的调整。

**相关背景** --中国央行9月30日宣布将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

--中国国家统计局局长宁吉喆在国新办发布会称，中国今年实现6.5%左右的预期目标没有任何问题，甚至会更好；钢铁、煤炭、火电去产能目标有望如期完成。

--央行货币政策委员会三季度例会表示，密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动的变化，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。--在低基数和欧美经济改善之下，中国9月出口增速明显反弹，但受三季度人民币兑美元升值幅度较大影响，反弹力度不及预期；大宗商品量价齐升，则是进口大幅高于预期的主因，预计年内仍能维持两位数增长。

--中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位；分析人士认为，环保限产等利好大企业，或是偏重大企业的官方PMI优于财新的主要原因。--中国社会科学院财经战略研究院发布报告称，本轮经济周期的主要推动力来源于供给侧改革、房地产复苏以及国际经济复苏三个方面。初步预计2017年三季度GDP增长6.8%左右，消费物价指数（CPI）上涨1.5%。(完)