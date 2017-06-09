即时观点：中国5月CPI同比涨幅创四个月高位 PPI涨幅连续第三个月放缓（更新版）

路透北京6月9日 - 中国国家统计局周五公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查预估中值一致，并创四个月高位。

数据并显示，5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，低于路透调查预估中值5.7%；这是PPI连续第九个月同比正增长，但涨幅已经连续第三个月放缓，且为年内最低水平。当月PPI环比则下降0.3%，为连续第二个月环比负增长。

5月CPI环比下降0.1%，路透预估中值为下降0.2%；5月CPI中的食品价格同比下降1.6%，非食品价格同比上涨2.3%。

5月详细数据：

--CPI同比上涨1.5%（路透调查中值为上涨1.5%）

--PPI同比上涨5.5%（路透调查中值为上涨5.7%）

--CPI环比下降0.1%（路透调查中值为-0.2%），PPI环比下降0.3%

--CPI中食品价格同比下降1.6%，非食品价格同比上涨2.3%

--中国月度CPI和PPI图表： tmsnrt.rs/2sJm99A

以下为分析师评论摘要：

--瑞穗证券首席经济学家 沈建光：

数据说明通胀无忧，PPI增速回落，CPI增长1.5%，今年经济回暖，通胀压力不大，货币政策没有很快收紧的必要，主要是防资产泡沫，打击影子银行，整个通胀形势跟全球一样，通胀形势是相对比较平和、有利的。

--东方证券首席经济学家 邵宇

cpi，ppi,均符合预期，经济动能也在，去泡沫压影子银行趋势不变，但政策协调性增强，市场情绪就会提升。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

通胀预期回落，货币难言放松

5月CPI续升。5月CPI环比下降0.1%，同比升至1.5%。菜、蛋、肉价拖累食品价格环比下降约0.24个百分点，但去年食品基数走低，同比跌幅收窄至1.6%；油价、旅行相关价格回落，医疗类价格上涨，非食品环比走平，同比微降至2.3%。

6月CPI回升。进入6月以来，菜价、蛋价相对稳定，肉价续跌，但由于去年同期食品价格跌幅仍大，基数走低，预测6月CPI继续回升至1.7%。

5月PPI续降。5月PPI环比下降0.3%，同时基数攀升，同比继续回落至5.5%。从行业来看，煤炭采选价格由升转降，黑金采选、有色冶炼加工跌幅扩大，黑金加工、化学原料制品、石油加工、油气开采跌幅有所收窄。

6月PPI暂稳。6月以来钢价、煤价续降，国际油价回落，预测6月PPI环比下降0.1%，由于基数走低，同比或稳定在5.6%。

货币难言放松。虽然5月CPI在低基数效应下小幅反弹，但仍在2%以下低位，而且无论是食品价格还是工业品价格近期持续下跌，意味着通胀预期仍在回落。6月以来央行货币投放增加，一是为了对冲MLF到期，二是应对MPA考核带来的资金紧张，在去杠杆未取得阶段性成果之前，货币政策难言放松。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

今年总体判断没有通胀压力，CPI消费端来看，前期农产品价格回落，以猪肉为代表，降低了食品端的通胀压力。PPI方面，由于没有新涨价力量，去年基数前低后高，使得涨幅会有显着回落。

现在可能更应该关注之后的演绎。个人认为四季度是一个观察点，假如能有进一步通货再膨胀政策出台，那么明年还是会维持类似今年的格局，增长平稳、通胀无忧。但若无进一步的通货再膨胀政策，可能通缩压力会成为明年的主要压力。

核心CPI主要是三块，住房、医疗、其它家政服务，现在房地产价格有企稳回落，涨价乏力，对于核心CPI来说，更多是居民消费升级带来的服务、以及医药分离带来的医疗服务涨价，不会有突然的上涨，至多让核心CPI稳定在一个水平。

假如没有一些外力的话，中国经济下行是主要矛盾，通缩是主要矛盾。

政策方面，现阶段还是要用正确的手段坚持做正确的事情。现在对监管从严有不同的看法，我认为对中国经济金融长治久安是非常重要的，要坚定不移去推进。但考虑到这对经济金融短期有负面冲击，要考虑经济和企业的承受能力，做相机调整，才能达到既去杠杆又不影响增长的作用。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

一个新现象值得关注，大宗商品等上游价格向下游的传导出现一些结构性变化，首先传导的不是食品，而是传导到非食品和服务类价格，令非食品涨幅高于预期。

从另一个层面，显示居民消费结构中快速消费、食品的比重在逐步下降，其他非食品类支出可能会逐步上升，这符合经济发展的长期趋势，这种趋势会继续延续下去，非食品类价格对CPI的影响力会逐步上升。

这一数据对货币政策的影响是中性的，不会让央行觉得有放松流动性的必要，也没有回收流动性的紧迫，央行的货币政策更多将就流动性供给状况来考虑，货币政策回归中性的步伐不会受到影响。

--交通银行金融研究中心研究员 唐建伟：

翘尾因素拉升CPI同比。5月份食品价格同比下降，非食品价格同比基本持平，CPI同比相比上月略有上升，主要仍是翘尾因素贡献，5月翘尾因素从上月的0.56%回升至1.02%。

年内既无通胀压力也无通缩风险。由于6月翘尾因素将达到年内最高点，预计6月CPI同比仍将继续走高，但下半年随着总需求的小幅回落、监管政策去杠杆防风险导致流动性有所收紧、市场利率小幅走高，这些都会导致物价承压。预计年内CPI同比将呈现中间高、两头低的走势。

核心CPI上涨与经济结构转换有关，随着劳动人口数量的减少及居民消费升级带来对服务需求的提升引起的服务类价格的上涨，这部分价格的上涨只能对冲因整个经济需求回落及食品价格涨幅回调的负面影响，所以我们判断年内既无通胀也无通缩风险。

年内物价不是货币政策关注的主要目标，在金融去杠杆的背景下，货币政策维持中性主要还是为了抑制金融机构杠杆过快上升及资产价格泡沫的风险。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

总的来说，明确之前PPI见顶的判断，也说明中国房地产和金融市场去泡沫在慢慢起效果，当然还需要观察。要关注的是，CPI涨幅比较低，说明经济的基本需求还是比较差，还需要进一步观察。

现在来看货币政策很难转向，不排除下半年较晚的时候有转向的可能性，从亚洲市场来看，CPI都比较低，欧洲央行也调低了CPI的预测，这些都值得我们关注。

--国信证券宏观固收团队 董德志，李智能：

低基数继续抬升CPI，PPI同比继续明显回落。CPI同比涨幅基本符合预期，同比抬升主要源于去年低基数。环比下降亦基本符合季节性。

5月食品环比略高于季节性，非食品环比低于季节性。5月食品环比为-0.7%，高于季节性0.5个百分点，主要受鲜菜和鲜果价格涨幅超越季节性影响。非食品环比为0%，低于季节性0.1个百分点，其中服务价格环比涨0.1%，高于季节性约0.05个百分点，可推算非食品中工业品价格环比为-0.1%，低于季节性0.2个百分点，工业品价格环比下跌是非食品环比低于季节性的主要原因。

从高频数据来看，6月首周肉禽价格继续维持弱势，与此同时，6月以来国际油价明显下跌，预计国内成品油价在6月将再次迎来下调。考虑到去年6月CPI环比基本符合季节性，不存在基数过低问题，因此预计今年6月CPI同比将维持在1.5%附近。

PPI同比大幅回落，环比继续负增长。5月PMI细项指数显示，工业企业主动降产去库存，表明当前生产企业对未来需求走向偏悲观，预计6月PPI环比将维持负增长，6月PPI同比将继续回落。

**相关背景**

--国务院总理李克强表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。

--针对4月中国部分经济指标增速有所回落，引发一些人对经济稳中向好态势可持续性的担忧。人民日报发表郭同欣署名文章称，今年以来经济运行保持在合理区间，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的因素进一步增多，中国经济稳中向好的步伐更加稳健。

--穆迪宣布下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。

--中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，略超市场预期；细项显示供需面基本持稳，库存形势有所改善。尤为亮眼的是，在相关利好政策支持下，小企业PMI年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值，中国经济增长在经历4月的冲高回落后，或短暂企稳。不过，价格指数持续下行，预示供需两端未来可能面临压力。分析人士指出，需警惕价格回落过快，抑制企业经营积极性。（完）