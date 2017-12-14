即时观点：中国11月工业、消费和投资基本符合预期 四季度经济持稳（更新版）

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路透北京12月14日 - 中国国家统计局周四公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略高于路透调查预估中值的6.0%，社会消费品零售总额同比增10.2%，与路透调查预估中值一致。

2017年3月27日，上海浦东陆家嘴金融区一处建设工地。REUTERS/Aly Song

1-11月固定资产投资同比增长7.2%，亦与路透调查中值一致，继续刷新1999年12月以来最低。

国家统计局数据并显示，1-11月民间固定资产投资同比增长5.7%。11月工业、消费和投资的环比增速分别为0.48%、0.83%和0.53%。

11月详细数据：



--工业增加值同比上涨6.1%（路透调查中值为上涨6.0%）



--社会消费品零售总额同比上涨10.2%（路透调查中值为上涨10.2%）



--1-11月固定资产投资同比上涨7.2%（路透调查中值7.2%）



--1-11月房地产开发投资同比增长7.5%

以下为分析师评论摘要：

--中金固收团队 陈健恒等：

11月份经济数据有所走弱，在财政支出增速持续下滑以及环保限产力度加大的情况下，这种走弱也基本符合市场的预期。不过，从工业品价格（钢铁和水泥）的表现来看，下游需求并不弱，包括钢材库存连续多周下滑，水泥11月份的产量环比和同比都有所上升，与环保限产控制水泥产量的直接感受有所背离，但如果水泥11月份产量不低但价格依然快速上升，那么表明终端的基建和房地产投资仍不弱。11月份基建增速回升以及房地产入地购置回升能看到这种需求尚不弱，对应的融资需求也不弱。这就比较好理解，为何11月份的水泥价格和债券收益率快速飙升。因为在投资和融资需求不弱的情况下，工业品供给和资金供给减少推动商品价格和资金价格上升。

前瞻性的来看，在环保限产限制工业品供给以及金融去杠杆限制资金供给的情况下，商品和利率走势主要是需求端，包括基建和房地产需求，只有需求明显弱化才会带来商品和利率的明显下降。我们认为，房地产库存偏低，开发商投资的积极性目前仍不低，需要销量放缓更长时间才会传导到开发商投资意愿。而基建在城投平台融资约束以及PPP约束的情况下，明年可能会逐步放缓。我们总体判断明年需求端是一个逐步放缓的过程，但不是急剧放缓，因此利率在中短期内可能高位震荡，明年中后段有可能逐步回落。

--联讯证券分析师 李奇霖、张德礼：



从统计局公布的数据看，生产和需求两端总体小幅回落，在市场预期之内。工业增加值同比6.1%，增速略有下降，与官方制造业PMI的走势再度分化。三大门类中，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值变动较大，从10月的9.2%下降至11月的4.5%。由于环保限产，钢材产量较10月减少了5.4%。



固定资产投资继续放缓。三大门类中，制造业投资累计同比4.1%，与前值持平，利润改善到投资回升之间的传导依然低迷。基建增速小幅回升到20.1%，比市场预期的要好，与11月当月赤字5181亿有关。房地产投资增速从7.8%回落7.5%，房地产狭义库存时隔35个月再度降至6亿平方米以下，开发商拿地热情高，土地购置费用增速继续提高。



社消名义同比回升至10.2%，增量主要由乡村消费贡献。不宜高估双11的作用，因为从当月同比数据看，全国网上零售10月同比41.5%，而11月下降到了33.6%。

--招商证券宏观分析师 张一平：



11月工业增加值同比增长6.1%，较上月回落0.1个百分点，回落幅度较10月明显收窄，显示环保限产压力对工业生产影响较小。11月工业增速相对稳定的原因还是在于我们此前多次强调的出口对制造业生产的重要性。11月出口增速明显超预期，本月出口交货值同比增长11.8%，比10月回升4.3个百分点。受此影响，制造业增速小幅回升0.1个百分点至6.8%，而另外两大门类采矿业和电力、燃气及水的生产和供应业增速较上月均有不同程度的回落。



1-11月固定资产投资同比增长7.2%，较前10月回落0.1个百分点。本期投资增速回落幅度收窄主要原因在于制造业投资增速企稳和基建投资增速反弹，前11月制造业投资增速为4.1%，与上期持平，基础设施投资同比增长20.1%，比1-10月份加快0.5个百分点。房地产投资增速继续回落，前11月增长7.5%，较上期回落0.3个百分点。不过11月地产销售面积增速小幅反弹，资金到位增速也有所回升，新开工面积增速也由5.6%回升至6.9%。地产投资先行指标在年末小幅反弹，这可能显示了库存去化取得较大进展后，地产投资的韧性也有所上升。



10月社会消费品零售总额同比增长10.2%，较上月回升0.2个百分点。11月线上消费的快速增长拉动消费增速小幅回升，通讯器材、化妆品等网购热门商品大幅增长，通讯器材增速为33.9%，化妆品增速为21.4%，分别较上月加快31.8个百分点和5.3个百分点。11月汽车销售增速回落2.7个百分点至4.2%的年内次低点，拉低本月消费增速。



实体经济数据公布前，央行提高公开市场操作利率5个bp并加量续作MLF操作。从经济层面看，国内经济稳中向好的趋势不变，工业、投资、出口等指标累计增速均好于去年同期。并且，经济共振迹象更为明显，IMF等国际机构已经上调2018年全球经济和通胀展望，在此背景下，国内市场利率具备上调的经济基础。



上周五中央政治局会议研究2018年经济工作，明确指出“推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求”。高速度增长要求转变为高质量发展要求，明确显示了未来中国经济发展将更加重视提质增效。从这个角度看，新的政治周期并不会带来新的基建投资周期，研发投入、消费升级以及外需改善将成为经济高质量发展的新动能。若如此，那么市场利率上行导致的社会综合融资成本上升对经济的抑制作用可能将小于预期，毕竟新动能对资金的需求量和对利率的敏感度要远小于老动能。

--长江养老保险首席经济学家 俞平康：



11月固定资产投资和房地产数据整体回落，但基建出现8.5%的回升，此前市场普遍预计今年四季度和明年一季度经济将会下滑，基建回升显示政府对此已经做好准备。此外，制造业数据小幅上行，这是经济保持活力及韧性最重要的体现，预计制造业的景气度可持续到明年上半年。



未来两个季度给经济带来一定压力的主要在房地产投资的下行，其主要原因是2017年以来棚改货币力度有所减弱、三四线城市去库存以及一二线城市限购限贷等政策性的制约。但目前房地产投资只是小幅下行，如果出现急速滑坡也很容易通过政策进行调节稳住增速。



目前我们预计今年四季度GDP增速在6.7%，明年一季度在6.6%-6.7%。当前经济增长总体平稳，而财政资金在过去几轮保增长措施中已显不足，财政政策没有大幅宽松的必要；货币政策方面，当前全球流动性收紧、利率上行，未来可能会为避免资本外流而被动收紧货币政策，但预计是小幅趋紧，维持去杠杆下中性偏紧的货币政策。



四季度不会发生基准利率的上调，一季度则取决于美国的加息步伐。但总体而言，由于中国的货币环境与国外明显不同，通过资管新规约束银行的信贷创造而导致货币条件的收紧会更加明显。

--恒丰银行研究院宏观团队 蔡浩、李海静：



主要数据来看，工业增加值方面，6.1%的同比增速略低于我们的预期，与此前超预期的进出口数据和PMI指标也略有背离，分三大门类来看，主要是电力、热力、燃气及水生产和供应业与采矿业增加值增速下降所致，这或与11月15日北方地区采暖季开始，工业企业被要求错峰生产有关。



固定资产投资方面，制造业投资仍然趋缓，增速与1-10月份持平，其中采矿业投资降幅较前值扩大1.1个百分点，取暖季错峰生产和环保限产对工业生产的压制作用继续显现。基建投资（不含电力）累计增速为20.1%，环比上升0.5个百分点，但仍低于上半年水平（21.1%）。由于年末财政支出空间已不大，12月份基建投资或将放缓。



房地产方面，在房地产调控政策持续收紧的背景下，地产投资、销售面积不改下行态势；销售额较1-10月小幅提升。消费方面，双十一购物狂欢节规模不断扩大（今年京东也发力加入了双十一促销），和本月国内成品油价格两次调高，对11月消费形成一定的正向拉动。



结合此前公布的略有回升的官方制造业PMI数据，11月经济表现整体呈现平稳的发展态势，且具体经济指标基本符合预期。本月由双十一带来的消费需求增长和海外经济强劲带来的出口需求增加，有力缓解了经济下行压力。12月14日美联储如期加息，目前来看，中国跟随美国加息的需求并不大，中国央行只是象征性的上调了公开市场操作和MLF利率5个bp（幅度为历史最小），货币政策仍将在去杠杆的目标下保持稳健中性。整体来看，四季度经济有望保持平稳运行，全年经济增速目标有望顺利达成。

--民生银行研究院宏观分析师 袁雅珵：



1-11月固定资产投资累计同比增长7.2%，比1-10月回落0.1个百分点，比去年同期低1.1个百分点。在采暖季限产、财政支出乏力和地产调控不放松不动摇的背景下，投资增速继续放缓。



从单月增速看，11月投资增长5.77%，比上月提升2.61个百分点，主要来自基建投资维持较高增速与制造业投资回暖的带动。分项来看，基建投资（全口径）较上月回落0.1个百分点至15.8%，受制于资金约束继续小幅放缓，仍是投资主要支撑；房地产开发投资增速较上月回落1个百分点至4.6%，在当月一线城市地产销售有所回暖、资金来源和土地购置有所回升的带动下，地产投资回落幅度有所放缓，表明地产投资韧性仍强，但可持续性尚待观察；制造业增速较上月提升0.9个百分点至2.1%，在外需较为平稳、利润较快增长的支撑下，制造业投资低位企稳。



1-11月民间投资同比增长5.7%，比1-10月回落0.1个百分点；10月当月民间投资增长3.2%，较上月回升2个百分点。随着制造业生产和需求的修复，民间投资现回暖迹象。



考虑到财政支出持续放缓，年底财政支出空间弱于往年，投资将继续承压，预计12月固定资产投资增速或将继续小幅放缓。

--海通证券宏观团队 姜超、于博：



工业继续降温。11月工业增加值同比增速6.1%，连续两个月下滑，印证发电量增速，以及钢材、有色金属、乙烯、化纤等主要工业品产量增速普遍下滑。受终端需求持续走弱，以及环保限产效应持续显现影响，工业生产继续降温。



地产投资下滑。11月固定资产投资增速6.3%，较10月微幅回升。三大类投资中，制造业投资增速略有回升，但仍处低位；基建投资增速持平，依然投资的中流砥柱；而房地产投资增速继续下滑，成为主要拖累。



地产销售反弹，但难持续。去年930楼市调控后，11月地产销量增速暴跌，受低基数影响，今年11月地产销量增速回升至5.3%。而11月土地购置面积增速、新开工增速也都有所回升。但在楼市调控加码、房贷利率再创新高的背景下，12月以来三四线地产销量大幅下降，意味着地产销量反弹难持续。



消费小幅回升。11月社消零售增速10.2%，限额以上零售增速7.8%，均较10月小幅反弹，或与双十一期间网络消费集中爆发有关。具体看，必需消费涨跌互现，食品类下滑，服装类回升；可选消费涨多跌少，汽车、建材回落，石油及制品、家电、家具、通讯器材均回升。



难走刺激老路。11月经济仍较弱，虽然需求端较10月略有改善，但受环保限产影响，生产仍在降温，四季度经济下行压力仍大。政治局会议强调推动高质量发展，意味着高速发展不再是主要追求目标，18年的经济增速目标或被继续淡化，不会重走大力刺激投资的老路。

--国开证券研究部副总经理 杜征征：



11月经济数据基本符合预期。第一，工业增加值增速符合预期。工业生产受到环保限产影响小幅回落，与反弹的PMI生产指数有所背离，但总体较为平稳。PPI同比增速仍然保持在6%左右，环比0.5%的增速表明短期工业品价格稳定，利于企业资产负债表修复。



第二，投资基本符合预期。基建投资大幅反弹5.1个百分点是稳定投资增速的重要原因，与11月财政支出下降9.1%产生分歧，不过考虑到去年同期基数较低以及前期财政投放支出节奏较快的滞后效应，基建投资短期保持15%左右的增速还是比较稳定的，但明年大部分时间仍面临低于15%的可能。制造业投资小幅反弹0.9个百分点，剔除去年同期高基数效应，实际增速更快，再通胀效应与设备更新支出加快等因素推动制造业复苏，短期这种状态仍然可持续，不过也要注意明年价格指数下行与下游需求小幅减弱对稳定投资的不利影响。房地产投资小幅回落1.0个百分点，主要受销售回落的滞后影响与房地产融资偏紧拖累，不过总体而言，当前仍然是温和回落。11月房地产销售面积和销售额反弹则主要是因为去年的低基数。考虑到明年租赁房可能发力，棚改力度虽然有所减弱但仍然发挥重要作用，房地产投资或小幅回落至3%左右。



第三，消费增速符合预期。双11销售良好，对零售消费有较大提振作用，其中通讯器材在去年同期基数较高的情况下仍取得33.9%的大幅增长，化妆品、家用电器类商品表现优异，地产相关商品销售表现一般，汽车与石油制品一降一升。居民收入平稳增长，有利于消费的稳定，2017年表现略差于2016年。

--国信宏观与固收研究团队：



11月工业增加值同比6.1%，较10月回落0.1%，绝对水平为年内第二低位（第一低位是8月的6.0%）。分行业看，11月采矿业同比-1.7%，制造业6.8%，公用事业4.5%，分别较10月变动-0.4%、0.1%和-4.7%，公用事业增速大幅下滑。分产品看，11月水泥、汽车和原油加工量日均产量增速回升，但十种有色金属和钢材日均产量回落明显。



11月当月固定资产投资增速有所回升，但房地产分项仍回落。11月固定资产投资累计增速7.2%，较10月回落0.1%。单月投资增速5.8%，较10月小幅回升2.6%。分行业来看，制造业单月投资增速2.1%，比上月回升0.9%，房地产4.6%，回落1%，基建23.7%，回升8.5%。



11月房地产销售面积和销售额快速反弹，低基数是主要原因。11月商品房销售面积单月增速5.3%，较10月回升11.3%，销售面积增速由负转正。销售额方面，11月当月增速13.3%，增速也由负转正。对于11月房地产销售数据的反弹，主要原因是去年11月的低基数。目前房地产调控仍然严厉，12月低基数效应消退后，房地产销售将重回下降轨道。



2017年双11月增长略低于预期。11月社会消费品零售总额同比增长10.2%，较10月回升0.2%。其中商品零售回升0.2%，餐饮回落0.3%。商品零售的回升，与双十一促销相关。不过与去年相比，2017年商品零售回升幅度较小。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：



房地产和工业数据在预期范围内，但对双11消费期望过高可能使得社零比预期低一些，数据显示外需好于预期，内需疲弱，导致经济有所回落。展望全年，维持此前观点，四季度经济略有回落，但维持在6.6-6.7%，全年6.8%。



结合昨天美联储加息，中国上调公开市场利率，基本符合预期，未来国内利率看三个因素，一是美联储加息节奏，二是国内经济运行，三是监管影响，总体我们认为无风险利率会到4.1-4.4%，利率易升难降，降的话会在下半年。



明年防风险是第一位的，补短板重要性会提升，军民融合乡村振兴会加大力度，货币政策稳健中性，会保持偏紧的节奏。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：



从11月的投资、消费数据看，虽然比10月增幅有所放缓，但环比下降的幅度明显收窄，显示中国经济缓中趋稳的特征明显，加之此前公布的外贸数据明显好于预期，对经济有一定上拉作用。预计四季度GDP增幅会在6.7%左右，今年整体走势保持平稳态势。



总体来看，今年宏观经济的走势都是波澜不兴，走势平稳，也符合市场预期，预计12月仍会保持这一态势。月度之间的数据波幅不会太大。政策方面也会保持平稳。

--中原银行首席经济学家 王军：



总体表现比较平稳，短期增长无虞，明年需警惕需求再度疲弱，加息和减税都不是一个好主意和好时机，需要重视通过加快各项改革来纠正市场扭曲，实现高质量发展。

**相关背景**



--中共中央政治局12月8日召开会议分析研究2018年经济工作，明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强，防范风险工作取得积极成效，加快住房制度改革和长效机制建设。



--美国最新加息消息落地后，中国央行周四公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%。央行公开市场操作室负责人表示，“公开市场操作投标倍数较高，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。”



--中国国家发改委副秘书长范恒山表示，今年经济增速超预期，若达到6.8%、6.9%，2018年中国经济增速将有望超过6.5%；受益于市场层面、政府层面等一系列因素的影响，未来若干年内，仍将保持比较良好的发展态势。



--中国央行货币政策委员会委员樊纲表示，货币政策会基本保持中性，不会刺激经济，也不会紧缩；这两年中国经济应该是在低谷徘徊，比较平稳，2017年经济保持6.5%-7%的增长不是问题。

--中国国家统计局公布的11月CPI和PPI同比涨幅双双低于预期，其明显回落的走势，以及创出四个月新低的PPI升幅，让市场对前期因环保限产等诸多因素推升的物价上涨担忧暂时解除，并预计12月CPI涨幅保持平稳，PPI则回落会更明显。



--中国11月进、出口同比增速双双回升，远超市场预期，显示世界经济的回暖对中国外贸产生明显提振作用。预计12月出口将延续较快增长态势，全年外贸对GDP贡献将保持正值，但受高基数等影响，明年进出口增幅将有所收窄。



--中国最新出炉的金融数据整体表现较为亮眼，11月远超预期的新增信贷支撑当月社融增量走高及M2环比回升。分析人士认为，企业及居民中长贷走势均显强劲，虽与金融监管加强促使资金回表不无关系，但亦表明融资需求仍存韧性，宏观经济整体走势呈现企稳向好态势。（完）