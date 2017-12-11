即时观点：中国11月新增人民币贷款远高于预期 M2增速环比回升（更新版）

（新增分析师评论）

资料图片：2016年3月，北京，一家商业银行的柜员在清点人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海12月11日 - 中国央行周一公布，11月新增人民币贷款1.12万亿元人民币，高于此前路透8,085亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长9.1%，亦高于路透调查中值8.9%。

央行数据并显示，11月末人民币贷款余额119.55万亿元，同比增长13.3%，路透调查中值为13%。

央行同时公布，11月社会融资规模增量为1.6万亿元人民币，比上年同期少2,346亿元。其中，11月对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增2,965亿元。

主要数据:

--11月新增人民币贷款1.12万亿元，高于路透调查中值8,085亿元

--11月末M2同比增长9.1%，高于路透调查中值8.9%

--11月末人民币贷款余额同比增长13.3%，路透调查中值13%

--11月社会融资规模增量为1.6万亿元，比上年同期少2,346亿元

以下为市场人士的评论:

--国海证券固定收益分析师 胡聂风：

货币数据表明实体经济融资需求旺盛，预计未来经济将继续保持稳中向好局面。

从11月新增人民币贷款组成结构上看，当月企业中长期贷款增加约4,000亿，是此次超预期的主要原因。

尽管企业债融资和表外贷款大幅减少，但新增人民币贷款对其形成强力支撑。总体看，实体融资需求旺盛。在经济和金融去杠杆的大背景下，预计货币将维持中性偏紧。

--恒丰银行研究院宏观团队负责人 蔡浩:

11月人民币新增贷款增速意外表现强劲，1.12万亿的规模为历史同期最高，受此影响M2的增速也小幅回升至9.1%。具体来看，住户贷款较上月多增1,700亿，其中大部分是由短期贷款贡献，而这应该是双11活动对信用类消费贷款（比如信用卡）的拉动所致；住户中长期贷款也重回4,000亿上方，表明房贷需求仍旧不减。

非金融企业贷款较10月大幅反弹，增幅达3,000亿，除了短期贷款和票据融资由负转正之外，中长期贷款较前值多增近2,000亿达到4,300亿左右，表明10月企业生产经营活动有明显加强，也与此前公布的11月官方制造业PMI和进出口数据表现相符。

11月新增社会融资规模1.6万亿元，为历史同期次高，仅次于去年11月的1.8万亿。从分项上来看，新增贷款创历史同期新高是主因，而股票融资则突破1,000亿达到今年次高水平（仅次于今年1月）。值得关注的是，企业债券净融资下半年首次跌入1,000亿以下，近一个多月来债市收益率大幅上行影响了企业发债计划，企业转而投向了银行贷款融资。

今年前11个月人民币新增贷款累计达到13.26万亿，若12月新增贷款与去年同期相仿，达到1万亿，则今年新增贷款累计增速有望达到14.6%，远超市场此前对人民币贷款12%的增速预期。这或表明，在债市收益率不断创新高的背景下，企业融资需求在向银行贷款渠道转移，而为了保证实体融资需求得到满足，央行采取了“宽信贷”（放宽了合意贷款增速）的政策进行对冲，而这也与近期监管部门希望商业银行回归本源的倡议相一致。

--国信宏观与固收研究：

11月新增人民币贷款结构上各分项环比普遍回升，其中居民短期贷款数据在经历10月份的挖坑之后环比回升1,237亿，预计与双11全民网购有关，而企业中长期贷款数据环比亦显著回升1,909亿，或与利率上行后贷款对于债券融资替代以及930定向降准后投向小微、三农等领域的贷款增加有关。

11月社会融资规模存量同比增速由10月份的13.0%下降至12.5%。考虑到11月份地方置换债券发行规模，修正后的社融增速从10月份的12.9%下滑至11月的12.6%。

从社融增量结构上看，债市调整后，11月企业债券净融资环比少增792亿元，对非标融资渠道有所溢出，委托和信托贷款环比分别多增237亿和415亿。

M2同比增长9.1%，11月央行净投放6,200亿元，财政存款减少378亿为11月M2同比回升创造了有利条件。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

数据整体不错，新增贷款和M2增速都高于预期，监管加强促使资金回表，是新增贷款持续较好的原因之一，预计明年一季度仍会维持这个趋势。

社融增量同比少增，主因利率抬升下，考虑到融资成本的问题，企业债券融资减少。

货币政策稳健中性姿态不会改变，中国央行也没有必要跟随美联储加息。

--财通基金固定收益分析师 郑良海：

M2较上月回升，但仍处于年内低位，M0和M1增速继续回落。M2增速小幅回升，主要是受信贷扩张所致，此外，11月财政存款小幅下降，外汇储备持续增加，均带来M2扩张；而银监会数据表明银行同业业务继续压缩。M0和M1增速回落表明，当前现金和货币活化持续走弱，在基本面持续稳中有进带动下，企业投资和经营表现强劲。

新增人民币信贷超预期，企业表内融资较强，企业和居民中长期贷款均大幅上升。表内融资扩张表明当前经济并不弱，内外需持续刺激融资需求，从11月已披露的PMI、进出口和PPI数据也说明这一点。受信贷带动，社会融资规模也大幅回升，但仍低于去年同期。

中央政治局会议，要求坚持稳中求进，增强金融服务实体经济能力，防范系统性金融风险，结合央行等大资管新规和银监会流动性新规征求意见稿，去杠杆仍在推进中，监管和金融市场主体博弈在进行。预计监管会对金融机构的合理诉求有所适当考量，但不会改变金融去杠杆和严监管的趋势。

本周四美国12月议息会议结果公布，欧洲和英国央行也在14日召开会议，预计美国年内第三次加息将实施。全球央行退出宽松和国内通胀压力不大情况下，同时明年初有定向将准，短期内，中国央行不会转变货币政策稳中从紧，但12月MLF操作方式有所转变，表明央行在提高政策应对，提高MLF政策利率并不是没有可能。

--联讯证券李奇霖、钟林楠：

融资需求反弹。新增信贷与社融分别为1.12万亿和1.6万亿，均超预期。

关注三个分项：第一，居民短贷大幅反弹有“双十一”网购消费冲量的暂时性因素，长贷依据强劲与银行房贷放款周期拉长延后发放、11月地产销售有所回暖相关，短期内仍有韧性；第二，企业部门非标、长贷均强表征企业资本开支需求仍不弱，银行在定向降准激励下也有放贷的冲动，票据规模虽然转正，但弱于季节性。第三，债券股票融资分化，与IPO过会加快、资管新规下发、负债端不稳信用债补跌，企业融资成本上涨有关。

M2增速9.1%反弹，主要与财政支出较去年同期大幅减少，财政存款少减，非银存款显著高增有关。预计短期内M2仍将在9%左右的水平震荡。

11月金融数据不弱表明实体融资需求仍有韧性，银行表内负债荒而资产充裕的局面仍存，配置盘起势仍需时间。

--中金固收研究团队 陈健恒、唐薇、田昕明：

11月份贷款和社融数据高于市场预期，推动M2增速也有所反弹。从目前的数据情况来看，整体融资需求依然不弱，尤其是居民房贷和房地产开发商的融资需求维持高位，而城投平台融资需求虽然有一些放缓，但尚不算很明显。

11月贷款增量达到1.12万亿，超过市场预期，主要是政策性银行在11月份加大了信贷投放，这些信贷投向了棚改和扶贫领域。而11月份的房贷投放量也不低，11月居民新增贷款高达6,205亿元，其中短期贷款2,028亿、长期贷款4,178亿。11月企业中长期信贷也多达4,275亿元。且在930定向降准政策出台之后，部分银行有激励冲刺第二档，争取便宜的资金，年内较多投向了三农、小微贷款。

今年以来，在房地产销售持续偏强带动下，居民信贷在总信贷的占比高达53%，超过2016年全年的50%。目前前11月的信贷投放量已经超过12.9万亿，已经超过去年全年的12.4万亿。在MPA的约束下，不少银行的信贷额度已经所剩无几，而前11月份已经超量的情况下，监管可能也会适度收紧，预计12月份的信贷增量会出现明显下滑。

11月份存款和M2增速有所回升，主要源于贷款增量超预期和外汇占款同比好于去年11月份（去年11月份外汇占款大幅流出）。不过，11月份的财政存款投放量低于去年同期，主因是四季度以来财政支出增速明显放缓，10月份和11月份财政支出增速都明显负增长，导致财政存款投放减少，因此对存款的增长不利。从M1增速的下滑来看，企业的存款增长依然偏弱。

股票融资规模稳中有增，企业债券融资略有下降，11月信用债发行利率出现了比较明显的上升，优质企业在此环境下融资意愿转弱造成融资量有所下降。预计企业的债券融资量难以有较大幅度的恢复。但需观察城投如明年资金缺口变大，是否融资需求会出现阶段性放大的情况。

--民生银行研究院宏观分析师 王静文：

M2同比增长9.1%，超出市场预期。除了外汇占款保持正增长、11月财政支出加快拨付之外，更主要的原因在于11月信贷投放规模较大，信贷派生存款保持在较高水平。

11月新增信贷达到1.12万亿，同比多增3,281亿元。其中居民短期贷款增加2,028亿元，继10月回落之后再度上升到2,000亿元以上的水平；居民中长期贷款增加4,178亿元，与11月份30个大中城市房地产销售增速的反弹一致。企业中长期贷款增加4,275亿元，主要由表外融资向表内的转移所致。

11月新增社融达到1.6万亿元，在人民币贷款同比多增2,965亿元的前提下，新增社融比去年同期少2,346亿元。主要原因在于表外融资和直接融资的低迷。委托贷款、信托贷款和未贴现银承都出现了同比少增，表现出明显的表外转表内的趋势。而债券融资也由于11月份债市走熊而出现了同比下降。

总体来看，虽然新增信贷远超市场预期，但主要是由强监管背景下表外融资向表内转移所致，而债市融资受到市场利率走高的压制仍然低迷，导致整体社融出现了同比少增，因此金融对实体经济的支撑作用并不显着。11月经济会有所企稳，但回落态势预计仍然难以扭转。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

从11月新增信贷等数据来看，中国经济看样子是稳住了。现在去杠杆还在延续，强监管是常态，货币政策上不应再进一步收紧。当然如果这个月美国再加息，中国央行可以在公开市场逆回购和MLF利率等指标上随行就市。

另外，中国央行今年以来一直维持着金融去杠杆强监管的基调没有松，预计未来一段时间内，流动性供给仍将以不出大的风险为底线，保持紧平衡。

--交通银行金融研究中心：

M2增速环比回升符合预期，10月M2增速大幅回落主要是财政存款超预期增加的短期因素所致，11月财政存款小幅减少。

人民币贷款环比和同比均明显多增，且各类新增贷款均保持一定规模，鉴于社会融资总规模同比少增，在临近年末新增贷款依然保持较高可能主要受表外融资转表内的推动，预计未来这一趋势继续。11月存款增加较多，金融机构存款压力有所缓解。

**相关背景**

--中国大资管行业新规正处于征求意见期，包括理财办法在内的多项配套操作细则也在制定完善中。除监管层摸底调研各家银行建议外，包括七家国有银行和十家股份行等也先后组织讨论了资管新规并积极反馈修改建议，以确保政策平稳实施。一位接近银监会的消息人士对路透表示，监管和机构的沟通渠道是畅通的，目前银行的反馈意见也在讨论整理中，但尚未有定论。

--中国国家统计局周六公布的11月CPI和PPI同比涨幅双双低于预期，其明显回落的走势，以及创出四个月新低的PPI升幅，让市场对前期因环保限产等诸多因素推升的物价上涨担忧暂时解除，并预计12月CPI涨幅保持平稳，PPI则回落会更明显。

--中国央行行长周小川最新撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，并更加重视价格型调节和传导。

--中国11月进、出口同比增速双双回升，远超市场预期，显示世界经济的回暖对中国外贸产生明显提振作用。预计12月出口将延续较快增长态势，全年外贸对GDP贡献将保持正值，但受高基数等影响，明年进出口增幅将有所收窄。

--中国央行金融研究所所长孙国峰上周二称，展望2018年，不论是美联储还是其他央行，货币政策的正常化进程会加快，新兴经济体也应该撤出宽松措施，尽快恢复货币政策正常化。（完）