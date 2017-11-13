即时观点：中国10月新增信贷明显低于预期 M2增速8.8%再创历史新低（更新版）

路透上海11月13日 - 中国央行周一公布，10月新增人民币贷款6,632亿元，明显低于此前路透7,800亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.8%，也低于路透调查中值9.2%，并再次创下历史新低。

资料图片：2016年3月，北京，在一家商业银行拍摄的百元面值人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

央行数据显示，10月末人民币贷款余额118.42万亿元，同比增长13%，路透调查中值为13.1%。

央行同时公布，10月社会融资规模增量为1.04万亿元，比上年同期多1,522亿元；其中，对实体经济发放的人民币贷款增加6,635亿元，同比多增625亿元。

主要数据:

--10月新增人民币贷款6,632亿元，明显低于路透调查中值7,800亿元

--10月末M2同比增长8.8%，低于路透调查中值9.2%

--10月末人民币贷款余额同比增长13%，路透调查中值13.1%

--10月社会融资规模增量为1.04万亿元，比上年同期多1,522亿元

以下为市场人士的评论:

--恒丰银行研究院宏观团队蔡浩、李海静：

10月M2同比下滑至8.8%，再创历史新低。这与三季度上市银行年报存款增速显著放缓的业绩表现一致。由于今年以来去杠杆和严监管的宏观政策基调，金融市场与传统存款市场利差拉大，加之互联网金融高速发展，银行业核心存款脱媒现象较为明显。这也是存款分项中，居民存款较往年同期降幅扩大的原因。

从人民币贷款看，在楼市限购、限贷、限价以及严查消费贷流入楼市背景下，居民中长期房贷以及短期贷款均显著下滑。企业贷款新增数额占新增贷款总额的比重也不到三分之一，表明企业10月生产经营活动有所放缓，也与此前公布的10月份官方制造业PMI走势相一致。

从10月社融分项看，未贴现银行承兑汇票、贷款和信托贷款同比均为多增，而直接融资分项则继续同比少增。其中，企业债券融资或受10月债市收益率大幅上行影响较大。

总体来看，银行存款增速放缓或将制约四季度的贷款投放空间，而银行负债成本的上升也将影响实体经济融资利率，这也构成了近期债市大跌的主要因素。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

10月信贷数据略低于市场预期，但仍好于去年，不算糟糕，临近年末银行信贷额度趋紧，四季度后信贷增长降温属于正常。

其中对公中长期贷款2,366亿元显著好于去年，而居民户中长期贷款增长3,710亿元，显著低于去年同期，但不能得出房地产降温的结论，因近期对房地产信贷的调控抑制了房贷的发放，值得注意的是，居民户短期贷款较去年同期大幅增长，或许在房贷受限的环境下，消费贷流入地产的局面难以受到抑制。

10月社融增量1.04万亿，显示实体经济融资需求并未降温，近期部分高频经济数据有下行波动，但尚未在社融数据中有所体现，相对而言，企业债券和股票融资反而较去年低，其中企业债券融资更多受到了不利的市场环境的影响。

11月后，银行逐步放缓了资产投放的步伐，一方面是年底各项额度趋紧，一方面是为明年开门红储备资产，因此预计年末前两个月的金融数据难有超预期表现，宏观经济逐步走弱的大方向没有变化，但走弱的节奏会比较慢，年末金融数据对经济的指示意义可能不强。预计货币政策不会发生显著调整，金融监管政策会将更多精力放在防风险、去杠杆上。

--华创证券银行业分析师 张明：

10月新增贷款低于预期，从供给端看，主要因为四季度银行贷款额度紧张，不少中小银行已经没有额度，需求方面，从此前公布的固定资产投资等数据看也较为低迷，因此融资需求也不会太强，预计今年四季度会经历一段时期的低潮。但总体看，供给侧改革下库存水平都在低位，即使有短期的需求回落，不至于出现失速，还是稳定的。

10月M2增速创历史新低，显示货币政策还是中性偏紧，也意味着监管层去杠杆政策较为成功，预计今年内都将维持在9%左右的水平。

--民生银行研究院宏观分析师 应习文：

10月M2同比增长8.8%，创历史新低，且显著低于市场预期。从结构来看，一是财政存款超预期增加，主要源于今年前期财政支出进度较快，目前支出有所放缓以及财政收入的大幅增加；二是新增贷款弱于预期，尤其是在“金九银十”的十月，居民中长期贷款却增加4,000亿不到，且是今年最低，显示房地产市场持续降温。

因此，尽管外汇占款回升贡献了一定力量，但M2余额仍环比减少2,262亿元。预计未来两月M2将小幅回升，但今年M2/GDP增速或将出现多年来的首次下降，金融业去杠杆取得成效的同时，货币超发问题也得到一定修正。

--招商证券宏观分析师 闫玲：

10月M2再度下滑有点超预期，我们认为，这和财政存款增加量有点多，以及住户部门存款增长速度下滑明显相关度比较大。

贷款增速还算可以，但比市场预期也是低一些。这样看来，全年信贷投放预计应该在13万亿左右。加上不高的社融，10月金融数据总体偏低，对近来走恶的债市来说，应该算是一个好消息。

政策展望上，我们维持原有严监管、稳健政策的判断。即使金融市场利率近来有抬升的势头，但传导到实体经济或者间接融资上，一方面会有时滞，另一方面也会减弱跟随幅度，暂时还不会对政策变化产生迫切的需求。

--海通证券宏观 姜超等：

10月新增贷款6,632亿，同比仅多增119亿。其中居民中长贷增加3,710亿，环比少增1,000亿，短贷大降至791亿，房地产销售降温、央行收紧房贷和短期消费贷政策，令居民加杠杆速度放缓，这一趋势未来将延续。10月企业中长贷2,366亿，增速偏低，再考虑到非标、债券融资的回落，经济下行压力会逐步体现。

10月社融增速回落，再加上缴税等因素导致财政存款大增，拖累M2同比增速大降至8.8%。随着财政存款逐步投放，未来有望重回9%上方。但年初以来央行控制基础货币增长，银行超储率仍处于低位，货币乘数飙高，银行创造货币能力受限，预计M2仍将低位运行。

近期央行行长讲话称防止发生系统性金融风险是金融工作的根本性任务，而宏观层面的金融高杠杆率是金融脆弱性的总根源，防控金融风险要立足于标本兼治、主动攻防和积极应对兼备。要加强和改进中央银行宏观调控职能，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，货币政策主要针对整体经济和总量问题，宏观审慎政策则直接和集中作用于金融体系，着力减缓系统性金融风险。央行操作上仍在削峰填谷，DR007仍在2.8%-2.9%附近，货币难有放松。

--交通银行金融研究中心高级分析师 鄂永健：

10月M2增速明显下降，与当月贷款增速回落、财政存款大幅增加有关，后者的影响可能更大。

当月新增贷款略低于预期，从短期贷款和票据融资负增长来推断，财政存款大幅增加导致银行存款增长乏力或许是制约信贷增长的主要原因，实体经济信贷需求可能并不弱。

--西南证券宏观分析师 杨业伟：

10月信贷社融数据显示实体经济融资规模增速放缓。随着审慎政策的持续和利率的不断攀升，信贷社融增速下行态势将持续，这将带动实体经济资金面趋紧，加大经济放缓压力。

而由于央行在各个市场保持审慎政策，因而实体融资下降并不意味着金融市场资金会改善，短期流动性将延续紧平衡格局，因而债市短期将大概率继续震荡。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

从结构上看，贷款跟去年相比也差不多，中长期贷款增加，这不是什么坏事；整个数据也处在一个正常的区间里面，社融和贷款同比来看稍好一点。企业债融资同比来看是少增的，因为今年的一个主题就是表外转表内，债转贷，贷款增加表明需求还是比较强劲的。

不管是基建还是制造业，中长期贷款还是增加是一个好现象，说明企业对未来投资意愿增加。而居民信贷也并没有像大家预期的那样快速的下滑，一直比较稳定，整个信贷加起来还是不错的。

如果数据继续维持这种向好的态势，稳健中性的货币政策基调有望保持更长时间。

--联讯证券李奇霖、钟林楠:

10月融资需求回落。新增信贷与社融分别为6,600亿和1.04万亿，不及预期，双双下滑。

其中有三个分项值得关注：第一，住户部门短贷长贷双双出现回落，监管整治调控初现效果；第二，票据融资环比下降为负，加上企业长贷与非标尚可，说明信贷的回落有表内额度收紧的原因；第三，直接融资回暖，股票与债券融资均有较大的幅度的增长。

至于M2增速大幅下滑，有两个原因：一是缴税+国债地方债发行使财政存款高增；二是在存款利率与市场化的理财等资产收益率差距拉大后，存款流失进一步加剧，使居民存款较往年减少更多。

10月金融数据素有季节性回落规律，加上当前信贷额度吃紧容易造成扰动，对后市融资需求的判断还有待进一步观察。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

10月M2增速继续下行创新低，主要是强监管的后果，也是货币供给方式改变的后果。这导致存款增速也持续低迷，金融机构负债荒加剧，负债端利率上行会传导到资产端，导致实体经济融资成本增加。

贷款结构上看，居民中长贷和企业中长贷都下来了，前者是房地产市场的信贷控制和一些地区的逐渐降温，对经济的正向作用也正在逐渐减弱。不过企业中长贷下降有一定季节性因素，考虑明年，估计还会有相关投资，基建政策保证。

不过在现有情况下，短期内出台大的货币政策可能性依旧不大，还需要继续关注经济形势的走向。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

M2增速看起来还是比较低，这么低的M2说明银行没有吸收存款的动力，与此同时市场利率还越来越高，我感觉未来几个月有进一步下滑的担忧。

虽然10月社融增量下来了，但目前的社融增速还是高于目标一个百分点。要完成目标值，至少社融增速没有上行的可能了。

政策方面还是会稳定，去杠杆还是大方向，只是在市场出现混乱时做一点调整。

**相关背景**

--中国财政部副部长朱光耀上周五表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。

--中国10月通胀数据略超预期，CPI同比涨幅升至年内次高；而PPI同比涨幅超预期，与上月持平。通胀虽或略存压力，但整体仍属温和平稳，货币政策料维持当前基调，不松不紧。

--中国10月进出口增速虽双双较上月回落，但平稳的出口及明显超预期的进口增幅，显示内外需均呈现良好势头，预计后两个月外贸仍呈稳中趋缓的态势。

--中国央行行长周小川最新撰文罕见措辞严厉描述金融风险，并从宏观全局角度阐释守住不发生系统性金融风险底线的监管路径，以国务院金融稳定发展委员会为主导，并构建货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架已逐渐清晰。

--中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。同日公布的10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。（完）