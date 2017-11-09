即时观点：中国10月通胀涨幅略超预期 预计CPI趋升PPI已呈赶顶走势（更新版）

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资料图片：2015年11月，北京一家欧尚超市内顾客使用的购物车。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京11月9日 - 中国国家统计局周四公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，略高于路透调查预估中值的1.8%，为今年以来的次高，今年CPI同比涨幅最高是1月的2.5%。

数据并显示，10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，持平于9月，亦高于路透调查预估中值6.6%。

10月CPI环比上涨0.1%，低于路透调查预估中值0.2%；PPI环比上涨0.7%；10月CPI中的食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%。

10月详细数据：

--CPI同比上涨1.9%（路透调查中值为上涨1.8%）

--PPI同比上涨6.9%（路透调查中值为上涨6.6%）

--CPI环比上涨0.1%（路透调查中值为0.2%），PPI环比上涨0.7%

--CPI中食品价格同比下降0.4%，非食品价格同比上涨2.4%

--中国月度CPI和PPI图表： tmsnrt.rs/2zof3xc

以下为分析师评论摘要：

--中国民生银行首席研究员 温彬：

四季度，随着天气转寒，环保限产、供给侧去产能继续推进，将对上中游工业品价格起到支撑作用，但叠加去年基数效应，预计PPI同比增幅将有所回落。从高频数据上看，猪价跌幅继续收窄，油价显著上涨，二者后续走势将是影响下阶段CPI中枢的关键因素，但去年四季度CPI基数同样较大，预计CPI难突破2%。整体上，我国经济持续向好，货币政策保持稳健中性，物价水平将保持在合理区间运行，通胀压力不大。

--联讯证券分析师 李奇霖、张德礼：

CPI同比较前值上升了0.3%，部分由基数贡献。但0.1%的环比，比前五年同期都要高，通常的10月份食品环比下跌并没有出现，鲜果、鲜菜继续上涨，贡献较大。

PPI同比再次超预期。生产资料同比涨幅略降，而生活资料同比继续扩大。从采掘工业、原材料和加工工业的同比看，在终端需求放缓慢于预期的情况下，上游涨价，正逐步向中游传导。

结合PPI与CPI数据看，目前向下游传导的幅度有限。随着基数效应的减弱，11月与12月的CPI同比可能再次回落。地产、基建投资增速继续放缓，但环保限产超预期，工业品价格可能维持震荡，基数效应下PPI同比逐步回落。

--中金公司固收团队 陈健恒、田昕明、唐薇：

CPI方面，烟酒，水果与蛋类的公布结果略强于高频数据（或与采样有关），但就未来来看，猪肉，粮食等价格都难有趋势性上涨空间，食品价格上涨压力有限。非食品方面，医疗分项同比值转为回落，未来这一趋势可能延续，原油价格近期有所上行，但整体震荡格局未改，且从同比角度来讲明年增速将大幅下行，总体上我们认为明年CPI非食品同比增速将弱于今年。整体CPI则可能略有回升，但压力不大。

PPI环比涨幅与高频数据略有差异，可能与统计时点，样本有关，从高频数据上来看，工业品环比涨幅会略低于PPI公布的结果，我们认为黑色与原油都不具备大幅上行的基础，未来走出震荡行情的概率较高，化工品方面，涨价压力仅仅局限在个别品种，环比涨幅未来将大幅放缓，因此，我们认为之后PPI仍会较快回落。另外，另外，生活资料方面环比涨幅为0.1%，上游向下游的“传导”仍然羸弱，企业提价意愿和提价能力的背离仍然是“传导不畅”的主要原因。未来一段时间，需求或在平稳中逐渐放缓，仍将制约企业的提价能力，我们认为上游向下游的价格传导仍将受到压制。

整体来看，明年通胀压力整体可控。明年PPI高位回落，CPI因基数小幅抬升。两者的剪刀差会开始缩小。通胀不会对债券市场形成显著压力。

--交通银行宏观团队：

今年通胀压力较为温和。虽然10月CPI同比上升，但已经连续十个月在2%以下运行，累计同比涨幅为1.5%，为近几年低位。由于年末翘尾因素较低，不会出现明显抬升作用，预计全年CPI同比将保持在1.5%左右的水平。

PPI环比回落，同比维持高位。PPI环比回落0.3个百分点至0.7%，涨势明显放缓，但同比涨幅保持在6.9%的较高水平。造纸、化学制造、非金属矿制品等制造业产品价格涨幅加快。

价格涨势从上游向中游传导，从生产资料向生活资料传导。虽然本月PPI涨幅与上个月持平，但不同产品价格涨势分化。上游采掘业产品价格涨幅收窄，中游制造业产品价格涨幅扩大；生产资料涨幅收窄，生活资料涨幅扩大。可能明年价格涨势会从生产端向消费端转移。

PPI难以攀高，但仍将维持涨势。大宗商品价格不会继续大幅上升，输入性因素对PPI的抬升作用减弱。年末翘尾因素显著走弱，PPI不会持续大幅攀升。由于去产能工作持续推进，近期环保限产力度加大，对产品价格形成支撑。预计全年PPI平均涨幅约6.5%左右，明显高于往年。

--招商证券宏观团队 闫玲、林澍：

预计到年底CPI仍将维持缓慢上行趋势，四季度同比预计在2.0%，居民可支配收入的稳步提高是消费增速的最有力保障。从CPI的细项来看，猪价的变动仍将显著影响CPI的走势，环保因素以及后续猪肉消费旺季的来临，导致猪价同比降幅大概率继续收窄，相应也将减弱对CPI的拖累。但全年CPI同比水平依然不高，难以对货币政策形成掣肘，货币政策仍将维持稳健中性。

10月PPI的超预期表现主要受到石油价格反弹的影响，考虑到中东地缘政治事件以及美国飓风影响仅是短期扰动，限产协议与页岩油供应可能仍将导致国际油价呈现震荡走势，原油价格上涨空间有限。随着翘尾因素的回落以及四季度经济小幅回落，PPI大概率将呈现缓慢下行态势，而PPI缓降也将持续为企业盈利改善与银行降低不良提供保障。

--恒丰银行研究院宏观团队 蔡浩、李海静：

CPI增速超预期的主要原因是食品价格的稳定，去年10月食品价格环比大幅下降1%，而今年则环比持平。从分类来看，猪肉和鸡蛋环比下滑，但是牛羊肉、鲜菜、水果价格环比均有上涨。非食品方面，受季节性因素影响，环比增速回落至0.1%，但同比仍较强，维持在2.4%的年内高位，受油价调升影响，能源类价格上升，而教育、医疗环比均有明显下滑。

PPI的表现与10月官方PMI分项指标中的主要原材料购进价格和出厂价格指数的大幅回落有所背离，但是与商务部公布的大宗商品价格指数和生产资料价格指数的环比上升相一致。受国际原油价格近期走高影响，石油、天然气开采和加工业环比涨幅扩大，对PPI上涨影响较大；而黑色系金融采矿业则出现了环比下降。

如我们之前预期，随着四季度供给侧结构性改革背景下去产能、环保限产等措施力度放缓，黑色系价格已经出现回落，但是受国际原油价格近期表现强劲并屡创新高的影响，带动了PPI中能源价格的显著上升，同时提升了CPI中生活能源价格。随着世界各国央行纷纷加息或逐步退出宽松政策，预计国际原油价格持续上涨的势头难以维系，国内11、12月的通胀情况总体可控，CPI保持稳定，料将维持在2%水平以下，而PPI增速年末冲高回落的概率仍较大。通胀的表现年内难以成为左右货币政策改变的重要因素。

--九州证券经济学家 邓海清：

10月通胀数据再次走高，且小幅超市场预期，反映出通胀压力正逐渐显现，可能主要在于两方面因素：一是经济走好及供给侧改革下，不少非食品行业通胀压力凸显，这反映为非食品同比为2011年以来的历史最高水平；二是一直来食品价格下跌形成的“价格洼地”，出现了一定的修复，两者共同推高了通胀水平。未来随着经济、大宗商品价格的逐步回落，非食品同比与PPI同比可能并不会“一骑绝尘”，通胀压力上有顶，市场不必对此过度担忧。

10月CPI同比1.9%、环比0.1%，小幅超市场预期，主要在于食品价格的回升，尤其是鲜菜、鲜果的明显超季节性。从数据上看，一方面，非食品同比居于高位，但10月环比并没超季节性，这表明非食品价格的上行主要在于基数效应，而非新增的价格上行，至于非食品价格的高位，可能与油价上涨带动交通工具用燃料，以及人口结构趋势下医疗服务的快速上涨有关。

另一方面，食品同比处于历史低位，但10月环比却明显超季节性，这反映出10月CPI同比超预期主要在于食品价格因素，这可能与食品价格的“价格低洼”有关，且10月食品价格上行相对温和，在经济内在结构大幅转型之前，食品价格均不会产生过大的通胀压力，食品价格相对可控。

总体上，10月CPI同比超预期，主要在于食品价格的修复，此外，之前不少非食品细项由于顺周期、再叠加油价带动交通燃料等细项上涨，共同导致了近期的通胀压力。但未来随着经济、大宗商品价格的高位回落，以及食品上行空间有限的情况下，通胀压力上有顶。

10月PPI同比6.9%，超市场预期，且在高基数效应下，依然强劲上涨，主要与2017年7月以来新一轮的环保限产与供给侧改革，大幅推升黑色、有色商品价格的大幅上涨有关。从PPI趋势来看，由于去年基数逐渐走高，以及随着大宗商品价格的高位回落，PPI高点将逐渐显现。

至于央行货币政策，我们认为，无论是央行货币政策、通货膨胀、公开市场操作走势，都仍然以“稳”字为核心，“不松不紧”才是主基调。尽管10月CPI、PPI均超市场预期，但随着经济、大宗商品价格的高位回落，通胀压力上有顶，从历史经验来看，CPI同比不超过2.5%，央行一般不会通过收紧货币来控制通胀压力，因此，从通胀上看，货币政策进一步收紧的概率较低，“不松不紧”是货币政策主基调。

--天风证券固收团队 孙彬彬：

10月CPI同比增长1.9%，增速上行0.3个百分点（主要是因为基数效应带动），比我们预期值高0.1个百分点，环比增速0.1%，较上月显著下行0.4个百分点，从分项来看，以医疗保健为代表的非食品价格仍然是支撑项，同比增速与上月持平，食品项总体降幅明显收窄，带动本月CPI边际增速上行。

CPI食品价格同比下跌0.4%，环比增速0%，环比增速下行0.5个百分点，但同比增速上行1个百分点，主要的原因在于：猪肉价格降幅边际收窄，鲜菜价格增速转正。CPI非食品价格同比增长2.4%，环比增速0.1%，医疗类、居住类和娱乐教育价格继续领涨。

PPI同比上涨6.9%，与上期持平（比我们预期低0.1个百分点），环比上涨0.7%（增速下行0.3个百分点），同比来看，采掘工业同比高增速仍是支撑，其中煤炭、黑色金属增速边际下行，原油、有色价格边际增速上行。

10月CPI数值较高源于基数效应，后续来看，11月基数效应虽然不利于CPI继续上行，但是约束较弱，因而CPI虽然总体压力可控，但需要提防单月波动带动CPI达到2%；PPI目前来看是基数效应作用下的赶顶走势，与我们前期判断一致，目前的油价点位尚不能改变11-12月的下行趋势，但需提防原油价格上涨的持续演化。

--国信证券宏观固收团队 董德志，李智能：

10月CPI同比涨1.9%，较上月回升0.3个百分点，略高于市场预期。10月CPI环比为0.1%，略高于季节性（历史均值约为零）。

10月食品环比高于季节性，非食品环比低于季节性。10月食品环比为0%，高于季节性约1个百分点，其中肉禽、蔬菜、鲜果价格环比涨幅均高于季节性。非食品环比为0.1%，低于季节性0.1个百分点，其中服务价格环比为-0.1%，低于季节性0.2个百分点，其中旅游、医疗服务价格环比均低于季节性；可推算非食品中工业品价格环比为0.2%，基本符合季节性，其中油价上涨较多，但衣着价格环比明显低于季节性。

从高频数据来看，11月首周食品价格有所回落，截至11月8日，农业部农副产品批发价格指数、菜篮子价格指数11月环比10月分别为-0.42%、-0.48%，明显低于去年同期的2.30%、2.60%，预计11月食品环比将低于季节性。非食品方面，截至11月8日，10月非食品综合高频指数环比上涨1.1%，高于历史均值-0.6%，但考虑到10月高频指标亦明显高于季节性但实际公布非食品环比低于季节性（主要原因在于衣着、旅游、医疗服务价格没有对应的高频数据跟踪，但实际这三项10月价格环比均低于季节性），预计11月非食品环比高于季节性的可能性不大。考虑去年11月整体CPI的高基数影响，预计今年11月CPI同比将重新回落至1.6%。

10月PPI同比持平上月，环比有所回落。10月PPI同比涨6.9%，与上月持平；环比为0.7%，较上月有所回落。从经济增长情况来看，10月PMI数据弱于市场预期，从10月PMI结构来看，新订单指数和生产指数均明显回落，新订单指数减去生产指数环比亦有所回落，显示整体供需格局正逐渐由供不应求向供过于求转变。此外，10月进出口亦有所回落，外贸形势并不乐观。展望后期，预计工业品价格将跟随总需求逐渐回落，再考虑到四季度PPI基数较大，预计到年底PPI同比将降至4%左右，到明年一季度降至3%以下。

--海通证券宏观团队 姜超等：

10月CPI回升。10月CPI环比上涨0.1%，同比上升至1.9%。鲜果、鲜菜价格上涨，但水产、猪肉、蛋价回落，食品价格环比持平，同比跌幅继续收窄至0.4%；能源类消费品价格普遍上涨，合计影响CPI上涨0.08个百分点，衣着类涨价，机票、旅行社收费价格下降，非食品环比涨0.1%，同比持平上月的2.4%。

11月CPI小降。11月以来菜价回落，猪价续跌，食品类消费品价格依然偏弱，预测11月CPI同比或微降至1.8%。

10月PPI走平。10月PPI环比上涨0.7%，同比持平6.9%。但涨幅贡献依然主要来自上中游行业，生产资料价格同比高达9%，而生活资料仅0.8%，反映上游涨价主要来自去产能、环保限产带来的供给收缩，而下游需求在走弱，涨价难以传导。从行业来看，油气开采、石油加工环比涨幅扩大，煤炭采选、化学原料和制品、有色、黑色冶炼加工涨幅回落，黑金采选、农副食品加工由升转降。

11月PPI回落。尽管11月以来油价再度上调，但煤价高位回落、钢价微降，叠加去年基数大幅抬高，预测11月PPI同比涨幅或回落至5.2%。

通胀略超预期，货币仍旧中性。PPI平CPI升，通胀略超预期。往前看，尽管冬季环保限产会对PPI有一定支撑，但由于需求端地产基建走弱，叠加基数效应，PPI仍趋下行。下游来看，PPI涨价向CPI传导幅度非常有限，食品走势仍弱，CPI略有上行但仍处温和区间。央行操作上仍在削峰填谷，DR007仍在2.8%附近，货币难有放松。

--民生银行研究院宏观分析师 应习文：

10月份CPI同比上涨1.9%，环比上涨0.1%，同比增速较上月回升0.3个百分点，基本符合预期。食品价格未出现节后回落现象，环比持平。其中，肉类价格小幅上行，猪肉价格保持稳定，牛羊肉价格出现上升，总体环比升0.3%；鲜菜、鲜果价格上升；鸡蛋、水产品价格回落。整体看10月食品价格的反季节现象，一方面是今年国庆节前食品价格上升幅度不及往年，节后回调空间较小；另一方面则源于肉类价格周期性企稳回升。非食品方面，衣着价格随旺季走高，环比升0.5%，生活用品受上游工业品传导环比升0.2%，油价上调导致交通价格环比升0.2%，居住类价格环比升0.2%。教育文化和娱乐在前期过快上涨后，节后出现阶段性回调，环比降0.3%。

10月份PPI连续同比上涨6.9%，与上月持平，未出现普遍预期的回落，高于市场最高预期值，涨幅强劲。其中，随着国际油价的持续上涨，国内石油开采、加工业环比涨幅最大；不过，煤炭、有色与黑色金属环比虽上涨，但涨幅减小。生产资料向生活资料的传导仍然较慢，生活资料环比上涨0.1%。

10月份核心CPI仍保持在2.3%的高位，环比与上月持平。显示当前通胀中枢仍较为强劲，推动力来源于上游的补库存需要和下游的消费升级需求。未来两月CPI将保持在1.5-2.0区间，PPI则受去年高基数影响，涨幅逐步回落。预计全年CPI同比升1.6%，保持在温和路径上，PPI同比上涨6.3%。通胀对货币政策的影响仍为中性。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

10月CPI符合预期，PPI高于预期，波动后又创高点，这和大宗原材料价格扩大有关。大宗商品价格上涨，一方面和国内旺季叠加环保限产有关，也和最近世界经济景气带来的需求趋旺有关，10月IMF上调全球主要经济体的预测就是一个印证。

接下来PPI波动中回落是大趋势，一是因为基数提高，二是供给侧改革希望改变物价过低的状况，但也不想形成更高的通胀压力，会调节供给侧改革力度，不至于出现扎堆上涨。还是维持今年PPI在6%左右，明年3%左右的判断，CPI今明年在1.5%和2.5%左右。

政策上，还会继续保持稳健偏紧政策，把防风险放在更重要的位置，加大对影子银行清理整顿，加大对地方债务的规范。

--中原银行首席经济学家 王军：

10月CPI和PPI同比上涨略超预期并不意外，但环比一个下降，一个持平，预期CPI还将持续上升一到两个季度，PPI可能已经见顶，整体来看通胀有一定压力，但不至于影响政策方向。

影响物价两个原因，一是前期累计的上游产品价格上涨滞后传导到下游，二是十月份国际原油上涨较快，使得与此相关的非食品价格，服务价格有较快上升。工业品价格上涨一方面和去年的翘尾因素有关，另一方面是原油等能源产品价格上升的贡献。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

10月份的CPI涨幅虽然是年内次高，主要受10月份节假日因素影响，整体走势仍较平稳，考虑到季节性因素，冬季蔬菜价格通常会所上涨，估计后两个月CPI同比涨幅有可能会维持在2%左右甚至会突破，但整体物价走势仍属于平稳，上涨压力并不大。

而10月份的PPI涨幅同比虽与9月持平，环比有所回落，结合此前公布的贸易数据，表示需求端在好转。虽然此前预期下半年PPI的涨幅会有所回落，但从近几个月的情况看，PPI的回落不及预期，显然与国际市场价格关联比较密切。而近期国际市场原油等价格又在上涨，后续应关注国际市场价格对PPI的影响。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

10月价格继续缓升，略超市场预期，整体走势不变：面临拐点，未来缓慢回落态势不变。消费品价格绝对水平的变动（环比波动）具有明显的季节性特征，工业品的价格绝对水平波动，则带有较多的惯性，即更多的反映经济趋势。大宗商品价格进入平衡区后，工业品价格也因此进入波动区域；受基数效应的影响，未来将进入持续下降通道。

10月份CPI的上涨，主要是今年和去年当期波动差异所致。猪肉价格在前期略微走高的基础上，10月份重又企稳回落。从中长期趋势上看，由于猪粮比价的持续高位，生猪供应是有保证的。8月份猪肉价格一反在消费淡季回落的常态，主要是受农产品期货波动影响的结果，只是一种市场波动，并没有在实际供需变化的支撑。我们一直认为，在经济低迷时期，在没有大规模冲击的情况下，“滞涨”只是一种市场噪音。

**相关背景**

--中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，在现代化阶段，要通过质量、效率和动力“三个变革”实现经济增长、不提GDP翻番目标，有利于贯彻落实新发展理念，推进党和国家事业全面发展。

--中国国家发展和改革委员会主任何立峰表示，今年以来，中国经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固，预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元人民币，增量可能超过6万亿元。

--中国工信部发言人郑立新在国新办发布会上表示，前三季度工业经济实现稳中向好、好于预期，预计四季度有望延续1-9月平稳向好态势，企业利润继续增长。

--国际货币基金组织（IMF）驻中国副代表张龙梅周二称，根据IMF对中国经济增长的评估，从外向型增长到经济再平衡，中国已经有所进展，而且已经转向更多由服务业主导的经济。但是中国经济未来的核心问题依然是对债务的过度依赖，未来还需进行结构性改革。

--中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。同日公布的10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。（完）