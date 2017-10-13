即时观点：中国9月进出口双回升 人民币升值对出口有所抑制（更新版）

（新增分析师评论并调整标题）

资料图片：2013年9月，上海自贸区洋山港的集装箱货场。REUTERS/Carlos Barria

路透北京10月13日 - 中国海关总署周五公布，以美元计价9月出口同比增长8.1%，略低于路透调查预估中值8.8%；进口同比增长18.7%，高于预估中值13.5%。

分析师指出，由于外需动力有所增强、低基数效应及人民币对美元汇率因素，使得出口有所上升，而随着大宗商品价格的上涨对进口增速的推动作用，以及内需的强劲，也是进口同比大幅好于市场预期的重要因素，不过仍需要警惕9月进口增速超预期对未来需求的透支效应。

海关数据显示，9月贸易顺差为284.67亿美元，路透预估中值为顺差395亿美元。1-9月以美元计价出口同比增长7.5%，进口增长17.3%。

海关并公布，9月中国外贸出口先导指数为41.8，比上月下滑0.1。

以人民币计价，中国9月出口1.33万亿元，同比增长9%；进口1.13万亿元，同比增长19.5%；贸易顺差为1,930亿元，收窄28%。

主要数据：

* 9月美元计价出口同比增长8.1%(路透调查预估中值为增长8.8%)

* 9月美元计价进口同比增长18.7%(路透调查预估中值为增长13.5%)

* 9月贸易顺差284.67亿美元(路透调查预估中值为顺差395亿美元)

* 9月以人民币计价出口同比增长9%，进口同比增长19.5%

* 9月外贸出口先导指数为41.8，比上月下滑0.1

进出口图表：tmsnrt.rs/2kL1JwV

以下为分析师评论：

--联讯证券董事总经理、首席宏观研究员 李奇霖:

出口增速回升，部分源于低基数。主要贸易伙伴中，对美国（从前值8.4%到13.8%）、欧盟（从前值5.1%到10.4%）、东盟（从前值6.0%到10.8%）出口都有较快上升。一般贸易品出口增速从5.5%上升到13.0%，对总出口改善供需较大。

相比于出口，进口改善幅度更大。这与大宗商品涨价有关，9月国际原油、铁矿砂增速相比与8月，都出现了大幅上升。主要贸易伙伴中，从美国（从18.7%到15.5%）、东盟（从22.5%到20.2%）进口增速放缓，而从欧盟（19.5%到30.9%）、日本（9.8%到17.8%）进口改善明显。

这一轮贸易复苏，开始于去年四季度，基数效应会拖累今年四季度的进出口增速。全球主要经济体稳步复苏，对中国出口形成支撑。而进口方面，考虑到房地产、基建投资等终端需求在四季度有放缓压力，进口继续维持高增速有较大困难。

--民生银行研究院宏观分析师 刘德伟：

9月出口总体保持稳健。第一，世界主要经济体制造业继续扩张，外需动力有所增强，为中国出口创造了有利的外部环境；第二，由于中秋节错位，今年9月份工作日比去年多一天，加之与国庆节假日重叠，节前出口动力强于上年同期；第三，2016年中国9月出口仅为1,834亿美元，为2012年以来同期最低值，低基数效应抬高了今年9月出口增速。

此外，由于今年以来人民币对美元汇率总体呈现升值趋势，在一定程度上削弱了中国出口产品的竞争力。其中，9月份人民币对美元平均汇率从6.6736上升到6.5634，环比升值1.65%，致使当月出口金额环比微降0.54%。

9月进口明显高于市场预期。第一，制造业总体保持稳中向好的发展态势，带动原材料及中间品进口；第二，大宗商品价格指数9月份上行，加之人民币兑美元汇率总体保持升值，促进了中国进口扩大；第三，去年同期中国进口仅为1430亿美元，为2011年以来同期最低值，低基数效应抬高了今年9月份进口增速。

9月份中国实现贸易顺差285亿美元，同比大幅收窄29.6%，这是中国贸易顺差连续第14个月同比收窄，对外贸易持续向更加平衡的方向调整。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

总体趋势和我们预期一致，一是进出口双双回升，二是进口回升速度大于出口，导致顺差收窄。之所以出现这两个趋势，出口景气指数，特别是美国PMI再创新高，使得外贸向好，其次，考虑去年同期基数，回升也在预期中，而进口回升多于出口，更多是上月诸多商品价格涨幅有明显扩大，进口回升速度比出口要显着加快。

今年还是维持出口向GDP增速回归的判断，进口由于量价齐升会保持更快的增速，全年顺差继续收窄。

从三驾马车静态影响看，今年无论是投资还是消费相对对经济增长的贡献是下降的，但出口从去年的-10%的贡献到正贡献，使得经济在内需贡献偏弱的情况下，增速比去年略有提高。

明年出口在世界经济向好的情况下，还能正增长，但由于基数高，增速在5%左右。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

9月出口在预期范围内，而进口高于预期，进口高于预期，主要是国内工业品价格大幅上涨，企业增加原料库存所致。

从历史数据来看，人民币有效汇率大约滞后4-5月反应到出口，9月韩国出口大幅超预期，而中国出口没有明显表现，显示升值对出口负面效应开始显现。

--北京大学经济政策研究所副所长 颜色：

出口比上个月增速有明显提升，明显的原因是欧美、日本经济增长状况不错，对中国需求也比较强劲，且每年9月都是一个国外假日消费需求，新的Iphone上市，都推动中国出口增长，人民币升值对出口的负面影响还未体现出来，应该在下几个月体现得更为明显。

展望未来，未来出口有基本面支撑，但增速会有所回调，人民币升值和基数效应将会拖累出口增速，未来几个月出口增速恐怕不会特别好看。

进口大涨，说明中国经济基本面的确不错，中国经济增长有支撑，跟国内需求强劲直接相关，另一方面，也跟环保大督查，10月重要会议等原因，9月会赶进度的考虑，未来几个月进口增长速度也会回调，尤其是以美元计价的进口增速不会特别快。

未来不用担心贸易盈余缩水的状况，虽然9月缩水厉害，但接下来会回升，因为9月比较特殊。今年以来贸易状况在改善，支撑中国经济复苏，这是今年特别明显的贡献，这种态势不会改变，四季度贸易仍对中国经济有支撑，贸易盈余不会太差。

--天风研究固收 高志刚、孙彬彬：

9月出口和进口金额（美元计价）同比增速双双回升，但出口是连续回落后的反弹，进口是连续第三月增速上行，因而总体上内需还是强于外需，贸易顺差继续下滑至284.7亿美元。

出口金额同比增长8.1%，较上月回升2.5个百分点，这与海外近期的数据也相契合，分地区来看，对美、欧以及韩国、东盟出口增速明显回升，而对香港地区、日本出口增速有所下滑，其中出口香港的跌幅扩大。

进口金额同比上涨18.7%，增速经历上月回升后继续大幅回升5.4个百分点，从主要进口商品来看，铁矿石、原油、塑料、铜进口总量和总额同比增速都明显回升，成品油进口有所下滑，国内需求总体旺盛。

外部需求短期走弱过后单月回暖，内需表现依旧强劲，目前经济尚有韧性，需要关注欧、美经济复苏的持续性。

--招商宏观：

9月出口同比增速为8.1%，略低于我们预测。人民币值同比增速为9%，虽然较前期回升与PMI新出口订单分项反弹一致，但回升幅度略低于市场预期。从海外基本面看，9月欧美制造业、非制造业PMI在高位上继续同步上升，预示着海外需求仍然强劲，不过美国自身的经济数据也已体现，美国飓风等因素可能对短期海外需求略有冲击。

9月进口同比18.7%，人民币值同比增速为19.5%，高于预期，且在基数较高的情况下实现高增速，与9月PMI进口分项略有回落出现分化，主因是原材料进口大增。南华指数显示国内商品价格有所下跌，CRB指数亦显示9月国际商品整体下跌，工业原料和金属价格小幅下跌1%，价格因素对进口规模略有拖累，不构成进口强劲的原因；主要原材料进口量环比均出现了不同程度的上升，今年以来较为明显的季末原材料进口量大的现象再现。

9月贸易顺差较上月下降的主因是进口大增。三季度出口、进口同比增速分别为6.8%、14.5%，出口较二季度有所下降，去年同期的商品价格回升和全球需求回升造成了基数的抬升，并且四季度仍将面临高基数；进口与二季度持平，主要受原材料进口量较高的影响。今年以来虽然欧美日的经济向好对中国出口带动明显，但中国对巴西、俄罗斯等新兴市场国家和部分一带一路国家的出口增速更高，贸易结构的变化正在发生。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

9月份以美元计价的进出口同比增速都出现了反弹，相对于去年同期拖累0.7个百分点而言，今年上半年净出口拉动GDP增速0.3个百分点。相对应的，今年上半年以美元计价的出口增速从去年的-9.57%大幅反弹至8.5%。相反，最终消费和资本形成对GDP的贡献度反而小于去年同期。在金融去杠杆和房地产调控的大背景下，全球经济复苏带动的出口增长无疑是今年上半年中国经济超预期的重要推手。

但中国出口复苏的势头在三季度似乎有所减弱，出口同比增速在6月份跳升至11.3%之后，在7/8两个月出现连续下滑。 如果剔除春节因素，8月份5.5%的同比增速这已经是年内低点。我们对三季度出口增速的下滑并不意外，因为摩根士丹利全球贸易领先指数（MSGTLI）在今年2月-7月的5个月内呈现连续下滑的趋势，反映当前全球贸易复苏的力度偏弱，这很大程度上与本轮全球经济复苏是依靠量化宽松的结果而非内生性有关。

此外4月份以来人民币兑美元和一篮子货币上出现较大幅度的升值，这在一定程度上对中国的出口也造成一定的负面影响。 鉴于目前支撑中国经济上半年中高速运行的国内驱动因素（例如补库存需求以及棚改货币化）开始减弱，因此出口成为关系到四季度中国经济是否能维持平稳增长的关键性变量。

--中国首席经济学家论坛高级研究员 蔡浩：

出口增速的反弹与此前公布的官方PMI新出口订单分项指数环比上涨0.9表现一致，究其原因，一方面发达经济体经济环境的改善带动外需走强。9月欧、美、日领先经济指标均超预期回暖，美国9月ISM制造业PMI终值创2012年5月以来新高，欧元区9月制造业PMI指数创2011年2月来新高，日本9月制造业PMI创4个月新高，对欧美日的出口回暖支撑了出口增速反弹。另一方面则受益于9月人民币贬值的刺激，9月人民币兑美元汇率贬值1.5%左右，高点与低点相差3%，人民币贬值整体利好出口。

进口超预期反弹，主要有两方面原因：一是内需保持强劲。正如我们之前在点评官方制造业PMI时提到的，9月财政超常规发力（上旬和下旬两次财政支出，历年罕见），对内需形成了明显提振。9月PMI生产、新订单指数均环比大幅提升，显示企业生产活动处于较高景气度，内需表现强劲。二是大宗商品价格的上涨对进口增速有推动作用。9月主要原材料购进价格续创今年以来新高，加之去产能、环保限产等调控政策延续，国内原材料价格上涨也增加了对进口贸易的需求。

--海通宏观 姜超等：

出口小幅回升。9月中国以美元计价出口同比8.1%，去年同期低基数，出口增速小幅回升，欧美需求支撑外需好转，而较强汇率对出口形成抑制。

进口量价齐升。9月中国对大豆出口小幅回升，对铁矿石、原油和铜的进口数量大增。从金额看，9月进口铁矿石、原油和铜同比大幅提高。大宗商品价格上涨与生产短期改善，9月进口同比增至18.7%。

顺差规模大降，汇率波动加强。9月中国出口小幅改善而进口大幅提升，贸易顺差大降至284.7亿美元，为3月以来最低水平。9月美元指数小幅反弹，外储余额回升169.8亿美元，汇率双向波动加强。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

9月进出口数据总体平稳，进出口同比增速均出现一定程度回升，但9月贸易帐数据大幅走低，达到近6个月以来的最低值，外贸因素对经济的拉动作用可能逐渐减弱，尽管进出口数据均出现一定程度回升，但由于出口的回升幅度要明显小于进口，反映出人民币升值的不利影响正逐渐显现，从而大幅拉低了外贸因素对经济的贡献程度。但目前来看，由于房地产投资断崖式下滑可能性不大，出口同比仍处于历史较高水平，且三季度以来美日欧经济再度强势走好，中国经济也不存在“二次探底”的可能性。

进口同比较8月明显回升，大幅好于市场预期，可能与10月有国庆假期与重要会议，企业存在提前进行生产的动机，从而使得内需提前释放，同时，也与国际大宗商品价格走强中，企业增加原材料库存来防止成本的进一步提升，因此，由于企业的生产提前以及增加原材料库存的行为，导致了9月进口增速的超预期回升。但需要注意的是，在中国经济内需没有强支撑的情况下，需要警惕9月进口增速超预期对未来需求的透支效应。

9月出口较8月小幅回升，但回升幅度低于市场预期，从趋势上看，2017年出口同比呈现震荡下行的趋势，出口高点二季度。在我们认为，9月出口回升主要在于高基数效应的消退，2016年9月出口明显低于8月出口，另一方面，由于人民币升值因素对出口存在一定不利影响，使得出口的回升明显要弱于预期。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强对来华访问的美国商务部长罗斯表示，愿同美方本着相互尊重合作共赢的精神，扩大贸易规模，通过对话协商妥善处理摩擦与分歧，希望美方对中国企业赴美投资给予公平待遇，放宽高科技产品对华出口。

--中国国务院副总理汪洋表示，加快构建开放型经济新体制，打造更开放、更公平、更透明的营商环境，培育利用外资新优势，要从绿地投资为主向并购投资拓展，提高利用外资的质量和水平。

--美国商务部近日推迟对中国进口铝箔进行反倾销调查的初裁决定，并表示将全面分析中国作为非市场经济国家的信息。对此，中国商务部发言人高峰强调，非市场经济国家的概念并不存在于世贸组织的多边规则中，只是个别成员冷战时期的国内产物。

--中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，同日公布的财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位；分析人士认为，环保限产等利好大企业，或是偏重大企业的官方PMI优于财新的主要原因。（完）