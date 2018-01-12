即时观点：中国2017年外贸实现两位数恢复性增长 结束连两年负增长态势（更新版）

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2017年2月，中国天津，港口的集装箱和进口汽车。REUTERS/Jason Lee

路透北京1月12日 - 中国海关总署周五公布，以美元计价2017年12月出口同比增长10.9%，进口同比增长4.5%，路透调查预估中值分别为9.1%和13.0%；当月贸易顺差为546.85亿美元，高于路透预估中值为顺差370亿美元

海关数据显示，中国2017年全年以美元计价进出口总值同比增长11.4%，其中出口同比增长7.9%，进口增长15.9%，贸易顺差4,225.06亿美元。

“2017年世界经济温和复苏，国内经济稳中向好，‘一带一路’倡议稳步推进，外贸稳增长政策效应显现等多方面因素共同推动了我国外贸进出口结束两年负增长的态势，实现了两位数的恢复性增长。”海关新闻发言人在发布会上称。

海关网站公布的新闻稿并显示，2017年全年以人民币计价出口15.33万亿元人民币，同比增长10.8%；进口12.46万亿元，同比增长18.7%；全年贸易顺差2.87万亿元，同比收窄14.2%。

12月中国外贸出口先导指数为41.1，较上月回落0.7个点，表明2018年一季度中国出口仍面临一定压力。

主要数据：

* 12月美元计价出口同比增长10.9%(路透调查预估中值为增长9.1%)

* 12月美元计价进口同比增长4.5%(路透调查预估中值为增长13.0%)

* 12月贸易顺差546.85亿美元(路透调查预估中值为顺差370亿美元)

* 12月以人民币计价出口同比增长7.4%，进口同比增长0.9%

* 12月外贸出口先导指数为41.1，比上月回落0.7个点。

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中国月度进出口增速及贸易收支图表 tmsnrt.rs/2DlVu8g

以下为分析师评论：

--九州证券经济学家 邓海清：

12月进出口数据大幅低于前值，出口的回落反映出外需对经济的拉动作用逐渐下降，而进口的大幅回落反映出了经济内需的大幅走弱。总体上，2018年外需的支撑作用可能面临消退，2017年中国经济唯一亮点的“外需支柱”可能不会重演，再叠加国内供给侧改革、金融严监管对经济增长的副作用，2018年经济下行是大概率事件。

12月出口同比7.4%，较前值出现明显下滑，反映出外需对经济的拉动下降。一方面，2017年全年出口较2016年明显出现回升，这反映了出口对2017年中国经济走好的贡献明显；另一方面，目前来看，12月出口同比明显下滑，海外经济复苏再次强劲的可能性较低，更可能的是相对平稳的增长，对中国经济的拉动并不会快速提振，再叠加2017年的出口高基数，2018年出口同比下滑将是大概率事件，且同比高点将在2月出现。

12月进口同比0.9%，大幅低于市场前值，反映出经济内需的大幅走弱。供给侧改革、环保限产大大限制了国内的生产，此外进口商品价格的同比高点已过，价格因素难以继续支撑进口高增速。

另一方面，尽管2017年全年进口同比18.7%处于明显的高位水平，但这并不能说明中国经济内需强劲，原因在于：1、进口高增相当一部分是价格因素，剔除价格因素后的进口同比将大幅下调；2、由于国内环保、限产，进口占比增加；3、低基数效应对于进口贡献很大。

展望2018年，由于内需仍然不足，且价格同比因素将消失，再加上高基数效应，我们预期进口同比将大幅下滑，2018年一季度进口同比为负是大概率事件。

至于央行货币政策，无论是央行货币政策、公开市场操作、市场资金面走势，都仍然以“稳”字为核心，“不松不紧”才是主基调。目前来看，由于严监管政策的推行已然成为了“运动式”，在底线思维的前提下，货币政策并不存在进一步收紧的空间；但另一方面，“防风险”作为2018年三大攻坚战之首，在经济大幅下降出现之前，货币政策的边际放松同样没有可能，“不松不紧”仍是当前央行货币政策的主基调。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

2017年截至前三季度中国GDP增速为6.9%，不出意外的话，去年全年GDP增长6.9%，相较于年初政府制定的6.5%的增长目标，显然属于大幅超额完成任务。全球经济复苏拉动出口增长、供给侧改革催生的工业品补库存，以及棚改货币化引致的房地产销售和投资增长，是市场普遍认同中国经济在2017年超预期的主要因素。

而从数据层面看，出口拉动因素最为重要：2017年前三季度净出口对GDP增长的贡献是0.2个百分点，而前一年同期是负的0.5个百分点。从2010年开始算起，全球经济复苏已经差不多有8个年头了，即将超越上世纪80年代以来全球三次经济复苏持续7-8年的时间跨度。因此无论是各国政策制定者还是市场分析人士目前脑海中最大的疑问是：本轮全球经济复苏还能持续多久？2018年是否会出现拐点？今年工业品补库存需求和房地产投资大概率回落的背景下，全球经济复苏以及与之伴随地出口增长的可持续性将成为今年中国经济是否能稳定在6.5%以上的关键性因素。

鉴于我们判断今年全球和美国经济继续复苏应该是大概率事件，因此今年出口增速可能与去年持平或略有下降，净出口对GDP的贡献维持在0.2个百分点。今年中国经济依然能享受全球经济复苏红利的大背景下，国内政策空间放大，加快推进结构性改革应该成为政策重心。

鉴于摩根士丹利全球经济研究团队的预测，2020年之后全球和美国经济有再次陷入衰退的风险将显著上升，届时出口非但不能继续扮演助推经济增长的角色，反而可能会成为经济增长的拖累。我们认为目前中央和监管层也充分认识到结构性改革的迫切性。近期召开的中央经济工作会议再次强调供给侧改革以及防范化解重大风险的重大意义，再次印证了我们对2018年政府的工作重心是全面深化结构性改革的判断。

--恒丰银行研究院宏观团队 蔡浩、李海静：

中国12月出口整体不弱。出口增速高于预期，与此前公布的官方制造业PMI新出口订单分项指数环比上升表现一致（环比上涨1.1）。正如我们此前对12月官方制造业PMI点评中提到的，外需表现持续强劲，带动出口数据继续向好。12月，欧美日发达经济体保持积极向好的复苏态势，12月美国ISM和Markit制造业PMI指数双双走高；欧元区制造业PMI指数为60.6，创有纪录以来新高，日本制造业PMI录得2014年2月以来最高。

进口增速意外大幅回落，主要还是因为在全年经济增长目标提前实现的背景下，12月国内需求有所转弱，采暖季、环保限产等使得生产扩张放缓，12月官方制造业PMI中生产和新订单指数均回落。

2017年中国贸易进出口突破4万亿美元，扭转连续两年下降局面，实现完美收官。除了2016年低基数的因素之外，出口增长主因发达经济体复苏回暖，部分则归因于“一带一路”倡议下新兴市场的开拓；进口增长的主因系供给侧改革推动下国内经济的超预期表现，部分归因于大宗商品进口的量价齐升。

展望2018年，预计中国的外贸进出口仍将能够保持较好的发展前景，发达经济体屡超预期的强劲增长将持续利好中国出口，从而对中国2018年增长形成支撑。

--首创证券首席宏观分析师 张一：

12月出口实现高增长，符合之前的判断，即欧美传统消费旺季会带动出口在年底来一波。出口的高增长是今年实现6.9%增速的重要支撑，初步推算，拉动经济增长1.5%~2%，也就是说没有出口增长，在不考虑其他因素情况下，今年增速可能在6%以下。而且出口部门是中国最有效率的部门，出口部门活了，经济全盘皆活。

进口增长除了满足出口需要以外，国内内需也是重要因素。展望未来，尽管外贸先导指数有所下滑，但考虑到一季度是传统的外贸淡季，绝对数额的下降并不能说明太多问题，关键还是看一季度的增速。同时，如果以进口替代为主的先进制造业在政策支持下得到快速发展，未来外贸顺差有可能进一步扩大。

过去，贸易摩擦只是对个别产业、个别产品产生冲击。在中美贸易顺差持续扩大的情况下，美国极有可能采取一些意想不到的贸易措施，这将成为未来影响贸易的最大不确定性因素。对此，应保持高度关注。

根据IMF预测，2018年全球贸易实际增长4%，如果考虑价格因素，名义增长可能在6~7%左右。2017年中国外贸增长态势说明中国的相关产品仍具国际竞争力，在全球贸易复苏的情况下，2018年全年大体不会太差，与全球同步增长甚至略高于全球贸易增速的可能性较大。预计全年外贸在8%左右。

--招商宏观：

2017年12月出口同比增速为10.9%，人民币值同比增速为7.4%，虽然较11月有所回落，但仍好于市场预期，欧美经济增长强劲，12月欧日PMI等景气指数较上月继续上升，继欧美之后，日本、韩国等开始出现更明显的改善迹象，意味着外需改善动力强劲。11月的出口跳升含有Iphone发布的影响，因此12月出口增速较上月略有回落属正常现象，但增速仍是年内较高水平。

2017年全年出口增速为8.3%（美元值），较2016年的负增长大幅改善，四个季度出口增速分别为7.6%、8.7%、6.6%、10.1%，四季度表现突出，在基数抬升的背景下仍然实现了较高增长，凸显出外需改善的持续性；截至11月，出口交货值累计同比增速为11.1%，对国内工业生产有显著边际贡献。

12月进口同比4.5%，人民币值同比增速为0.9%，与PMI进口分项回落走势一致，较上月大幅下降，低于我们预计的8%。原材料进口量的回落是原因之一：12月铁矿石砂及其精矿、原油、铜材进口量分别为8,414万吨、3,370万吨、45万吨，环比均有所下降，没有再现“季末强”效应，与环保、气候因素影响以及固定资产投资增速的回落趋势相符。此外11月进口的强劲可能与12月构成一定的替代效应，且本月存在高基数的影响：去年同期处于投资的上行趋势中，而当前处于投资的下行趋势中，内需边际回落。

12月贸易顺差为546.85亿美元，较上月显著回升，是今年以来的最高水平。根据海关统计，2017年价格对中国进口增长的贡献率为52.6%，对出口增长的贡献率为37.3%。我们预计2018年价格对贸易的贡献度有所下降，但在全球复苏和贸易链条复苏的背景下，贸易量将维持强劲增长，预计全年出口增速为7%。

--民生银行研究院宏观分析师 王静文：

出口增速基本上符合预期。12月出口金额达到了2,317.86亿美元，创有史以来的月度最高。一方面，外需在年末仍然稳健，是支撑出口仍然能保持在两位数水平的最重要因素。但从另一方面看，去年下半年以来人民币实际有效汇率连续升值，人民币兑美元双边汇率也以升值为主，会对出口形成拖累。

12月当月进口金额几乎与上月持平，但同比增速回落至4.5%，大幅低于预期。不过总体来看，2017年进出口表现都非常不错，进口和出口双双结束了连续两年的负增长局面，为2017年经济稳中向好助力颇多，但从2018年来看，预计进出口增速均会出现回落。

出口方面，从外需来看，目前全球经济仍处于复苏共振过程中，但随着美国将中国视为主要竞争对手，中美贸易摩擦将会升温，会在一定程度上制约出口。从出口竞争力来看，一是汇率可能形成拖累；二是环保因素将会影响出口。再加上基数的抬升，预计2018年出口增速将回落至6%左右。

从进口来看，首先，房地产投资和基建投资增速将拖累整体投资增速，预计投资类进口增速将会回落，但2018年大宗商品可能会出现上涨，在一定程度上形成支撑；其次，在人口出生率回升和消费升级效应的推动下，消费类进口应继续保持高位；最后，从加工品进口来看，近几年来加工贸易增速持续低于一般贸易增速，产业转移与结构升级，叠加实际有效汇率高估修复进程放缓，将导致此类进口增速放缓。综合来看，2018年进口增速将会明显回落，预计会回落至8%左右。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

还是要看总体数据，12月数据作为异常波动更合适一些。有人担心今年外贸会再次负增长，但我认为，基于2018年世界经济比去年好，且外贸企业已经习惯汇率波动，人民币汇率总体保持稳定，今年外贸会保持增长。去年外贸增速由负转正，考虑到基数抬高，预计今年增速会有所回落。预计全年美元计价外贸总额增速会在6%左右，还是维持出口增速低于进口的格局，预计进口和出口增速分别在8%和5%。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

2017年外贸形势的好转在年初就已显出端倪，受世界经济好转的提振，基数因素以及国际大宗商品价格回升等影响，中国结束了连续两年外贸负增长回正，2017年表现出强劲增长，对经济的拉动作用相当明显。

展望2018年，受世界经济持续回暖的支撑，上半年中国外贸仍可保持良好发展势头，但下半年的不确定性有所增加，主要是一些发达国家陆续退出宽松货币政策，以及美元走势存在很大不确定，国际贸易保护主义抬头等，均增加了中国外贸的不确定性。

--国信证券宏观固收分析师 董德志：

2017年全年进、出口较2016年明显好转。进口增速的回升主要得益于供给侧改革以及国内经济的回暖，出口增速的回升与全球经济温和增长相关。分季度来看，进口增速同比增速逐季回落，出口增速分布较均匀。

展望2018年，进出口基数将明显提升，加上国内原材料库存逐渐累计，国内经济回暖势头放缓，预计进口增速将回落至10%。出口方面，估计世界经济温和复苏，人民币略微升值，出口增速回落至7%。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

应该说2017年中国的外贸远远好于年初的预期，12月出口增幅达10.9%，远超出市场预期，全年增幅亦达7.9%，进口亦达15.9%，外贸形势的好转对中国的就业，税收等均有很大贡献，也成为2017年拉动中国经济的重要力量。也扭转了连续两年外贸负增长的态势。

从目前的世界经济看，预计明年会延续回暖态势，但贸易保护主义的抬头，人民币升值压力以及其它不确定因素，料使中国明年外贸的增速可能会放缓，考虑到各种因素以及模型的测算，2018年全年出口增幅预计会在6%左右，进口8.5%左右。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强称，2017年国内经济延续稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，全年国内生产总值（GDP）预计增长6.9%左右，大城市城镇调查失业率创多年来的最低，进出口扭转了连续两年下降的局面，财政收入、居民收入和企业效益明显好转。

--中国国务院日前发文称，在自由贸易试验区暂时调整《中华人民共和国船舶登记条例》等11部行政法规，允许外商以独资形式从事加油站建设、经营，由国务院商务主管部门制定相关管理办法；取消外商投资城市轨道交通项目设备国产化比例须达到70%以上的限制。

--中国商务部新闻发言人高峰表示，从外部环境来说，目前各方普遍看好明年全球的经济增长，从国内来看，中国企业的内生动能正在积聚，将继续鼓励企业增强创新驱动，提升科技进步对外贸的贡献率。预计2018年外贸进出口仍然能够保持稳中向好发展势头。

--欧盟出台反倾销调查新规，并在一份报告中将中国单列为需要特别关注的国家，并陈述了认定国家干预导致中国经济存在严重市场扭曲的理由。而针对欧盟公布反倾销调查新方法修正案，中国商务部新闻发言人表示，欧盟此方法违反世贸组织规则，中方保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利，将采取必要措施维护中方合法权益。

--中央经济工作会议定调今年工作任务称，推动形成全面开放新格局，促进贸易平衡，更加注重提升出口质量和附加值，积极扩大进口，下调部分产品进口关税。（完）