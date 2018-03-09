即时观点：中国2月新增人民币贷款环比回落 M2增速继续走高

路透上海3月9日 - 中国央行周五公布，2月新增人民币贷款8,393亿元，低于此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.8%，略高于路透调查中值8.7%。

资料图片：2016年3月，中国北京，一家商业银行柜台上的一摞人民币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

央行数据并显示，2月末人民币贷款余额123.86万亿元，同比增长12.8%；路透调查中值为12.9%。

央行同时公布，2月社会融资规模增量为1.17万亿元人民币，比上年同期多828亿元。其中，2月对实体经济发放的人民币贷款增加1.02万亿元，同比少增118亿元。初步统计，2月社会融资规模存量为178.73万亿元，同比增长11.2%.

主要数据:

—2月新增人民币贷款8,393亿元，低于路透调查中值9,000亿元

—2月末M2同比增长8.8%，高于路透调查中值8.7%

—2月末人民币贷款余额同比增长12.8%，路透调查中值12.9%

—2月社会融资规模增量为1.17万亿元，比上年同期多828亿元

以下为市场人士的评论:

—恒丰银行研究院宏观经济研究中心负责人 蔡浩:

2月M2继续回升至8.8%，一方面受益于银行”回归本源”（贷款强劲投放），一方面也归因于货币市场基金统计方法的完善。贷款方面，虽然因为春节错位的关系，新增人民币贷款同比有所减少，但减少的部分主要系非银行金融机构贷款的环比减少，代表企业生产活动的非金融企业中长期贷款达到6,585亿元，为历史同期最高，表明2月经济生产较为活跃，需求（外需+内需）较强，与2月出口的远超预期相呼应。

存款方面，2月人民币存款减少3,011亿元，同比减少2.61万亿。春节错位是主因，2月非金融企业存款减少2.4万亿，而1、2月存款加总同比仅少增2,349亿元。

社融方面，2月增量为1.17万亿，同比多增828亿，其中绝大部分来自对实体经济发放的人民币贷款（1.02万亿），影子银行贷款除银行承兑汇票外，均录得减少或同比少增，而受益于2月宽松的货币政策和流动性环境，直接融资表现不错。值得一提的是，不同于以往，这是央行首次将企业债券和股票融资合并统计。

总体来看，在春节错位的情况下，2月的金融数据仍保持强劲，对大超预期的出口数据形成一定支撑，预示着1-2月的经济数据或与PMI走势形成背离，超出市场预期。

—南京证券固定收益分析师 杨浩：

虽然有监管政策的冲击，但2月金融数据显示融资需求总量稳定，结构上积极调整。M2同比增速受益于”表外转表内”的存款回流，继续恢复性回升。信贷数据除非银贷款受同业监管影响减少外，其它各项数据均与去年相差不大，保持稳定。

社融规模摆脱了1月份同比减少的境地，同比多增；结构上未贴现票据和债券融资规模的增长抵消了表外监管造成的委托贷款和信托贷款的损失。总体来说，2月金融数据保持稳定，好于预期，通过积极调整结构，有效抵御了监管带来的不利影响，表明实体需求依然强劲。

—交通银行金融研究中心高级分析师 鄂永健：

贷款数据环比回落符合预期，主要是春节期间工作日减少所致；剔除掉对非银行金融机构新增贷款后，对实体经济的新增贷款超过1万亿，且新增中长期贷款较多，显示当前融资需求较为强劲。1-2月累计来看也是如此，新增贷款同比多增，且中长期增加较多。2月财政存款下降较多，对流动性构成一定支撑。

—德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

信贷数据没有传言得那么差，但也还是不好，总的来说还是去杠杆。我觉得两个事情要注意，第一个是贷款在社融的占比其实还是比较高的，说明表外的还是受到限制；第二个是社融的存量增速11.2%，这个还是相对比较低，我们预计在11.5%以上，差了几千亿，如果在12%左右的话可能比现在高4,000亿元左右的水平。

**相关背景**

—中国银监会主席郭树清在全国两会期间表示，关于理财业务的实施细则和相关平稳过渡方案，银监会正在研究起草，后续会征求各方意见。

—中国2月出口同比增速创三年高点，大超市场预期，主要受春节错位及国内外市场回暖影响，而进口则由于季节性因素表现疲弱，同比增速大幅下降。随着季节性扰动因素影响的逐渐减弱，3月的外贸走势将相对平稳。

—中国国家主席习近平表示，中国经济正处在转换发展方式，优化经济结构，转换增长动力的攻关期，这是一个必须跨越的关口。构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑，着眼长远，突出重点，抓住关键。

—中国国家发改委主任何立峰表示，今年6.5%左右的经济增长目标符合预期也符合需求，客观上经过努力也是可以实现的；预计今年消费对经济的拉动有可能接近甚至超过60%，投资贡献率保持在三分之一左右，外贸的贡献率在8-9%左右。

—中国总理李克强所做的中国政府工作报告显示，中国2018年国内生产总值增长6.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长基本同步；供给侧结构性改革取得实质性进展，宏观杠杆率保持基本稳定，各类风险有序有效防控。

—中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。（完）