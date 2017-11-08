即时观点：中国10月进出口同比增速均回落 年内料呈稳中趋缓态势（更新版）

路透北京11月8日 - 中国海关总署周三公布，以美元计价10月出口同比增长6.9%，低于路透调查预估中值7.2%；进口同比增长17.2%，高于预估中值16%。

资料图片：2013年9月，中国上海，洋山深水港的集装箱区域。REUTERS/Carlos Barria

海关数据显示，10月贸易顺差为381.7亿美元，路透预估中值为顺差395亿美元。

海关网站公布的新闻稿并显示，10月中国外贸出口先导指数为41.6，较上月下滑0.2。

以人民币计价，中国10月出口1.25万亿元，同比增长6.1%；进口为9,940亿元，同比增长15.9%；贸易顺差为2,544.7亿元，收窄20.3%。

主要数据：

* 10月美元计价出口同比增长6.9%(路透调查预估中值为增长7.2%)

* 10月美元计价进口同比增长17.2%(路透调查预估中值为增长16%)

* 10月贸易顺差381.7亿美元(路透调查预估中值为顺差395亿美元)

* 10月以人民币计价出口同比增长6.1%，进口同比增长15.9%

* 10月外贸出口先导指数为41.6，比上月下滑0.2

中国月度进出口增速及贸易收支图表：tmsnrt.rs/2zn9csd

以下为分析师评论：

--中金公司固收团队 陈健恒，田昕明，唐薇：

环保限产的压力在10月逐渐显现，下游需求因限产而转弱，引起上游基础工业品的进口量出现回落，如铁矿砂、钢材、铜、成品油、塑料等，对资源型国家进口从23.9%回落至18.9%。此外，进入十月之后，企业对工业品价格全面上涨的预期进一步减弱，对于工业原料和之前国内外比价效应的品类的进口也可能趋缓，这些因素都导致中上游工业品的进口出现明显回落。出口方面，受产能收缩影响，钢材等工业品的出口增速继续保持低位，下游品种增速则基本保持稳定。在产能不过剩的局面之下，通过出口消化过剩产能也会减少，后续出口可能会受影响，而不是完全看外需。

当前，进出口的“波动”仍主要来源于上游，需求稳定下游波动不很明显，但需要关注的是：持续的去产能去杠杆会不会影响企业供给能力，比如钢材，家具家电等行业都面临价格压力或者供给收缩的影响。这可能导致海外需求平稳不再是出口平稳的理由。

调整之后，目前债券收益率具备一定的吸引力，10月托管数据也显示银行加大对国债等配置力度；不过监管担忧仍在，市场信心仍需提振。但如果10月份经济数据有所回落，可能会重新提振债券投资者信心。关注下周经济和金融数据的发布。

--天风证券固收团队 孙彬彬：

10月出口和进口金额（美元计价，下同）同比增速均小幅回落，分开来看，进口增速经历连续三月上行后小幅下行，出口增速经历上月季末反弹后再度下行，且显著低于进口增速，因而总体上内需仍强于外需，贸易顺差上升至382亿美元（前值286.1亿）。

出口金额同比增长6.9%，增速下降1.2个百分点，分地区来看，对美国、台湾和韩国同比增速下降明显，对东盟、印度、香港出口增速保持稳定，而对日本和欧盟出口增速明显回升（日本是连续两月下滑后的大幅回升，欧盟则连续两月增速抬升且保持10%以上）。

进口金额同比上涨17.2%，连续三个月回升后小幅下行1.4个百分点，从主要进口商品来看，各主要工业原材料进口金额和数量增速均有所下滑，由于工业原材料价格的显著上行，使得从数据来看，量的下行幅度明显大于金额下行幅度，也就意味着实际进口下降更为明显，其中钢材、铁矿石、铜及成品油增速下降幅度尤为突出。

内外需求经历季末反弹后再度走弱，其中内需由于上游工业原材料的价格变动，实际需求下滑幅度大于金额显示幅度，但仍然强劲，且显著好于外需，经济尚有韧性，未来需关注国内经济演化，同时外需则需关注欧、美需求的分化。

--中原银行首席经济学家 王军：

10月出口数据放缓既有基数效应因素，也有汇率走强原因。钢材同比下滑较大和去年高基数有关。大宗商品前十个月量价齐升，和去年低基数有关，也和今年中国大力推动供给侧结构性改革成效显著，上游原材料价格快速反弹密切相关。

整体而言，前十个月进出口表现良好，一方面反映了中国经济短期企稳复苏，动力强劲；另一方面，全球市场同步回暖，也带动了中国市场出现复苏。还有，汇率因素也起到了关键作用，增强了中国出口商品竞争力。

--恒丰银行研究院宏观团队 蔡浩、李海静：

出口增速回落与此前公布的官方PMI新出口订单分项指数环比下降表现一致（环比下降1.2）。10月外需较9月有所放缓，欧元区和日本制造业PMI基本与前值持平，但是美国10月ISM制造业PMI出现了显著回落。而从分国别的贸易数据来看，对美国的出口贸易由9月的13.75%降至8.31%是主因。

进口环比回落，但好于预期。10月受国庆长假、重要会议召开、财政支出空间变小等因素影响，内需有所减弱。10月PMI生产和新订单指数均环比回落，显示企业生产活动较9月有所放缓。另一方面，国内商品价格小幅下滑也预示着进口需求的减弱。进口好于预期还有一项因素是人民币汇率较去年同期升值2.3%，以美元计价的去年10月进口总额相对基数较低。

10月进出口数据的表现印证了海关总署在展望四季度进出口数据的判断，即四季度进出口同比增长可能高位趋缓。不过整体来看，全年外贸进出口实现回稳向好的预期目标几成定局。

--联讯证券分析师 李奇霖、张德礼：

10月以美元计价的进口、出口增速都有所回落。贸易顺差381.7亿美元，低于预期值。

进口增速放缓，一是因大宗商品价格小幅下降，二是部分主要工业品，如原油、铁矿石、铜等的进口增速也有所回落。

出口增速下降，部分与基数效应有关。主要贸易伙伴中，对欧、日出口改善，对美出口放缓。

在主要贸易伙伴经济景气的情况下，10月份进出口数据整体而言并不乐观。往后看，由于贸易复苏开始于去年四季度，基数效应会继续形成拖累。考虑到地产投资、基建等终端需求年内有放缓的压力，进口增速可能进一步回落。

--招商证券宏观团队：

10月出口同比增速为6.9%，略低于预期，并较上月水平略有回落，人民币值同比增速为6.1%，与PMI新出口订单有所回落一致。从海外基本面看，10月全球景气程度维持在高水平，不过除欧盟外，其他发达国家均未进一步上升，显示发达国家需求暂时进入平稳期，而去年同期出口的改善意味着基数在抬升；出口价格略滞后于国内外商品价格，价格回落或对出口亦有所拖累。

10月进口同比17.2%，人民币值同比增速为15.9%，虽然与10月PMI进口分项回落走势一致，但较上月回落幅度很小，高于市场预期。上月原材料进口量大增的替代效应、国内投资的下滑、金属和工业类大宗商品价格连续三个月小幅下滑，都构成进口增速下滑的原因，不过去年10月进口的低基数一定程度推升了进口，进口规模的环比降幅超过180亿美元。

原材料进口方面，铁矿石砂及其精矿进口量由上月的10,300万吨大幅回落至7,949万吨，是年内最低水平，原油、铜材进口量分别降至3,103万吨、33万吨，不过仍然较为符合季节性规律。

10月贸易顺差为382亿美元，较上月显著回升，但略低于预期。从历年同期情况看，贸易顺差偏低反映进口需求仍然较强。

--九州证券经济学家 邓海清：

10月进出口数据大幅低于市场预期，我们重申2017年经济大概率“前高后低”。10月进出口数据的走弱验证了我们此前的判断，9月进出口数据、PMI的超预期，仅仅是由于放假和会议召开下企业的提前生产，而不是经济的再次“强复苏”。总体上，2017年经济大概率“前高后低”，既没有“强复苏”，也没有“二次探底”。

10月人民币计价进口同比15.9%，较9月出现大幅下跌，进口数据的走弱，一方面由于经济高点的出现导致内需的走弱，另一方面9月提前安排生产，也部分拉低了10月的进口数据。

10月出口同比6.1%，除去2月的春节因素外，为2017年以来的最低值，经济出口动力动能高点已经出现。我们再次强调，2016年以来的这一轮复苏周期，主要依赖于“房地产+出口”双动能，目前来看，房地产调控下投资见顶，以及海外经济高位震荡、人民币汇率升值制约出口，出口高位见顶。

进口数据与工业增加值数据拟合程度较高，10月进口数据的大幅不及预期，我们合理推测，10月经济数据将同样不及市场预期。

至于央行货币政策，我们认为，无论是央行货币政策、公开市场操作、市场资金面走势，都仍然以“稳”字为核心，“不松不紧”才是主基调。目前来看，由于债券市场利率已经明显高于货币市场利率，货币政策进一步收紧的概率较低，“不松不紧”是货币政策主基调。

关于2017年四季度债市走势，我们的观点是，未来债券市场“由熊转牛”有三种情形：（1）央行重新开始信贷额度管理，改变“宽信贷、紧货币”的局面；（2）央行回归中性货币政策，稳定市场长期资金面预期；（3）经济出现回落，货币政策重新宽松。

目前已经在经济基本面、央行货币政策上出现了明显好转的边际变化，对债券市场走好形成支撑，同时，随着银监会对于居民消费贷监管的进一步开展，信贷高烧有望“退温”，债券市场“先苦后甜”，随着10月进出口走弱再证伪新周期，国债3.8%以上闭着眼睛买。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

虽然10月份的出口增速有所放缓，主要受基数和价格指数的影响，这一增速表明世界经济的复苏比较好，外需比较旺盛，6.9%的增幅相当不错。

而进口持续两位数的增幅，说明内需比较稳定，虽然有价格因素的影响，但也表明国内的需求旺盛，实体经济还不错。估计后两个月外贸的名义增幅可能继续放缓，整体会呈稳中趋缓态势。全年外贸对GDP的贡献也会由去年的下拉变为上拉。

--国信证券宏观固收团队：

10月出口增速小幅回落。中国10月出口同比6.1%（按人民币计，下同），较9月回落2.9%。其中，机电产品增长3%，较9月下滑7%；纺织服装等传统劳动密集型产品增速有所反弹，同比增速约为9%。

10月主要产品进口量下滑明显。中国10月进口同比15.9%，较9月回落3.6%。大宗商品中，10月多数产品进口量同比下滑。10月铜、钢材、铁矿砂、原油以及塑料同比分别下滑约16%、22%、13、5%和9%%。10月国内大宗商品价格以震荡为主，进口量下滑是进口金额回落的主要原因。

中国10月贸易顺差2545亿元，较9月回升615亿。随着国内经济的回落，进口增速下滑将快于出口，预计贸易顺差会继续恢复。

整体来看，10月进出口均转为回落，外贸形势并不乐观。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

应该说10月份的进出口数据是不错，尤其是出口增幅虽较上月略有回落，但仍保持接近7%的增长，进口的大幅增长一方面与内需向好有关，更主要受价格因素的影响。

从前10月的外贸情况看，今年整体外贸情况比年初预期的要好，也反映出世界经济的复苏比预料的好，年初普遍的预期都有点悲观，估计后两个月外贸仍会保持良好势头，其对GDP的拉动作用也会明显。

--中银国际证券首席宏观分析师 朱启兵：

10月外贸数据总体符合预期，出口略有下降可能跟人民币汇率自今年中以来的一波升值有关。不过，月度进出口数据更多体现的是短期数据的波动，当前外需总体不错，大的方向上不会有变化，今年余下两月数据会保持稳定。目前看，欧美发达国家经济增长前景较好，预计明年外贸形势整体仍较乐观。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

还是维持进出口恢复性高增长后增速有所回落的判断，进口增速继续超过出口增速，预计全年出口增速在7.5%，进口为15.5%。从统计局核算看，今年经济增长率之所以比去年高，最主要来自于外贸，从去年的负贡献到正贡献。

进口表现良好，一是说明我们经济不错，二也与环保新政导致国内的需求缺口有关，国内有需求但供给受限，所以要扩大进口。

预计今明年GDP增速分别在6.8%和6.7%，压力主要来自于房地产和外需，支撑来自于消费。明年预计出口和进口增速分别在2%和8%，进出口差不多在5%。

明年政策会保持总体稳定，财政政策会宽松一些，货币政策会紧一些，重点在完善房地产制度、建立长效机制，清理影子银行，以及清理债务平台。

**相关背景**

--中国商务部发布报告称，四季度中国外贸发展稳中向好的基本面没有改变，全年外贸进出口能够实现回稳向好的预期目标，外贸结构进一步优化，发展质量和效益不断提升。

--中国商务部副部长王炳南表示，中国政府高度重视进口工作，将于明年举办首届进口博览会就是为了扩大进口。后续的政策支持包括完善扩大进口的财税政策和金融政策，要通过降低部分日用消费品关税，来增加消费品进口，优化进口结构。

--中国国务院常务会议决定，加快建设和发展工业互联网有利于推动实体经济转型升级，要放宽准入限制，扩大市场主体平等进入范围；通过财税政策支持，鼓励企业开展债券、股权融资和社会资金投入，促进“互联网+先进制造业”发展。

--国际货币基金组织（IMF）驻中国副代表张龙梅周二称，根据IMF对中国经济增长的评估，从外向型增长到经济再平衡，中国已经有所进展，而且已经转向更多由服务业主导的经济。但是中国经济未来的核心问题依然是对债务的过度依赖，未来还需进行结构性改革。

--中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。同日公布的10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。（完）