即时观点：中国三季度GDP同比增速降至6.8%符合预期 四季度料续回落（更新版）

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2017年8月29日，中国北京，一名男子在中央商务区附近的公园里。REUTERS/Jason Lee

路透北京10月19日 - 中国国家统计局周四公布，今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增1.7%，均与路透调查预估中值一致，前三季度GDP同比增长6.9%。

分析师指出，三季度GDP整体符合近期预期、超过年初预期，反映了中国经济短期已经企稳，未来一段时间内将维持平稳。不过，四季度投资增速下行压力仍然较大，受制于资金来源，基建投资增速有进一步放缓的压力，明年房地产投资和整体投资或将会放缓并拖累经济增长的情况需要关注。

统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长7.5%，低于路透调查中值7.7%。

9月规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.3%，路透调查预估中值分别为6.2%和10.2%。前三季度规模以上工业增加值同比增长6.7%，社会消费品零售总额同比增长10.4%。

主要数据:

--中国三季度GDP同比增6.8%（路透调查中值为6.8%），环比增长1.7%%（路透调查中值为1.7%）

--中国前三季度GDP同比增6.9%

--中国1-9月固定资产投资同比增长7.5%，路透调查中值为7.7%

--中国9月规模以上工业增加值同比增长6.6%，路透调查中值为6.2%

--中国9月社会消费品零售总额同比增长10.3%, 路透调查中值为10.2%

--中国1-9月规模以上工业增加值同比增6.7%，社会消费品零售总额同比增10.4%

--中国1-9月房地产开发投资同比增8.1%，商品房销售面积同比增10.3%

中国CPI与GDP同比走势：tmsnrt.rs/2xPx47T

中国GDP环比与同比走势：tmsnrt.rs/2l0HlaX

中国工业增加值图表：tmsnrt.rs/2l3sGfx

中国房地产投资开发与销售：tmsnrt.rs/2xQ3Khi

以下为分析师评论摘要:

--申万债券 孟祥娟、秦泰：

综合来看，四季度投资增速面临一定下行压力。展望四季度，财政支出节奏和地方政府平台融资来源约束下，预计基建投资增速小幅回落；而在三四线地产销量回落、中央再度强调房屋的居住属性背景下，预计限购限贷限售政策可能向三四线城市延伸，地产投资增速四季度可能出现边际下降，同时销售增速回落幅度将继续大于投资；制造业受下游需求减弱+盈利增速冲高回落+去产能影响，预计整体制造业投资增速低位徘徊。

9月消费增速小幅反弹，但汽车产销偏弱格局未改、地产销量持续下滑，预计四季度汽车和地产相关消费增速仍难改善。

整体来看，9月及三季度经济数据符合我们的判断，短期对经济超预期向好的担忧有所缓解。我们维持对四季度及明年经济增速整体向下的判断不变。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

三季度GDP回落，中国经济前高后低的节奏没有改变。此前下半年中国经济增速达到7%的预期一度出现升温，但实际公布的三季度GDP增速回落至6.8%，显示中国经济前高后低的态势并没有变化，且经济逐步放缓的内在逻辑也没有被打破，未来经济增速仍将继续回落。

房地产投资反弹，但难以支撑总体投资增速。9月房地产投资意外反弹至8.1%，结束了连续4个月的下行趋势，显示在销售端持续放缓、地产商资金来源逐步收紧的背景下，地产库存的快速下降仍然支撑了房地产投资端的表现，印证了我们此前做出的房地产投资暂时不会出现快速跳水的判断。

不过，房地产独木难支，基建和制造业投资增速持续下滑，考虑到未来去杠杆可能会从金融领域逐步转向地方政府，未来地方政府融资及投资的形势可能难以改善；制造业投资除受到供给侧改革影响外，环保限产等措施应也带来一定压力。9月消费应变化不大，预计在不考虑油价波动的前提下，未来消费增速将保持稳中有降的节奏。

整体来看，在地方政府融资约束日益加强，制造业投资难见起色的条件下，房地产难以独自扛起投资大旗，且未来地产销售、投资的双降是大概率事件，而消费预计保持平稳，因此在总需求拐点呼之欲出的背景下，四季度包括2018年中国的经济增速预计将进一步回落。

--招商证券宏观团队 张一平：

经历过去三个季度的超预期增长后，本季中国经济供求两端增速有所放缓。从供给端角度看，前三季度工业增加增速为6.7%，较上半年下滑0.2个百分点，但服务业生产指数依然保持稳定。从需求端角度看，除了消费增速保持稳定外，投资和出口增速均有不同程度回落。其中，前三季度投资增速较上半年回落1.1个百分点，是三季度经济放缓的主要因素。

受国内消费需求稳定和出口需求季节性回升带动的制造业生产反弹是9月工业增速超预期的主要原因。另一方面，环保压力下，采矿业生产同比增速降幅进一步扩大；中下游制造业生产继续向好，而上游原材料生产继续收缩，企业面临的上游成本压力将继续上升，而PPI同比增速下滑速度可能将较为缓慢。前三季度固定资产投资同比增长7.5%，再创近期新低，制造业和农林牧渔业投资持续下滑是固定资产投资增速回落的主要原因。

目前看，未来两个季度投资放缓将成为国内经济主要下行压力，但前三季度经济增速达到6.9%意味着年内稳增长压力较小，未来GDP增速回落速度是否可控关键看消费需求的走势。居民收入增速持续回升意味着消费需求将保持稳定，而发达国家私人部门杠杆率回升表明中国出口需求在中长期内有望稳定增长。因此，中国经济下跌空间有限，经济基本面不会影响到当前货币政策的稳健取向。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

三季度增长符合预期,前三季度累计同比增速与上半年持平于6.9%，比去年同期高出0.2个百分点，继续维持中高速增长的态势。三季度中国经济结构继续改善，农业、工业和服务业平衡发展，前三季度第二产业累计同步增速相比上半年下降0.1个百分点至6.3%，但同期第三产业累计同比增速提升0.1个百分点至7.8％。这说明供给侧改革在提升工业部门生产效率的同时，还在一定程度上推动了中国经济结构的调整。

鉴于制造业投资在固定资产投资中占比大于房地产投资和基建投资，因此制造业投资增速持续放缓是拖累整体固定资产投资增速的主要原因。制造业投资增速持续下滑说明制造业企业在目前需求复苏和工业品价格上涨的背景下资本开支的意愿依然较弱，我们认为原因是：一方面部分企业对未来经济复苏的可持续性依然存在一定疑虑，暂时还维持观望态势，反映在最近两个月虽然PPI连续反弹，但工业品库存增速却继续放缓，说明企业的补库存意愿开始下降；

另一方面是中下游行业议价能力不足，在上游成本上升的情况下盈利状况没有明显改善；大部分民营和中小企业的融资难、融资贵的问题没有明显改善，这也在一定程度上阻碍了他们的投资步伐，侧面反映在民间投资增速在三季度持续放缓。政府持续出台一系列激发民间投资的政策（包括最近的普惠降准），伴随着这些政策在未来逐步落实，制造业投资和民间投资有望企稳回升。

国内补库存周期进入尾声，从固定资产投资和社会消费品零售总额增速层面判断国内需求平稳，因此我们认为四季度海外需求改善将成为持续提升国内工业生产景气度的重要因素；消费依然是经济增长的重要支柱，但从消费结构来说，会更加倾向于服务类的消费。

预计四季度GDP可能会回落至6.7%,一方面是因为去年四季度基数较高，其次前期三四线城市棚改货币化拉动的房地产销售对房地产投资的滞后效应会有所减弱，加上出口和补库存拉动效应进一步减弱。考虑到实现6.5%的全年经济增长目标基本已成定局，在货币和财政政策立场方面不会有明显方向性的改变，但可能会继续出台有针对性政策来拉动民间投资和推进产业升级和节能环保相关的制造业投资。

--交通银行金融研究中心首席宏观分析师 唐建伟：

中国经济进入新时代。全年经济格局已经奠定，全年达到6.7%很确定，这是2010年以来年度经济的第一次抬升。之所以说具有新时代的特征，是说虽然经济稳中向好，但好不一定体现在速度加速，而是体现在结构可能改善，拉动力方面消费超过投资成为主导力量，三驾马车更平稳，期望民间投资会有回升，未来居民实际收入的增速会超过GDP增速，惠及民生。

数据方面总体比较平稳，有季末翘尾因素，前三季度工业增长6.7%，比去年加快，显示在供给侧改革背景下，企业盈利改善，工业增速加快，对前三季度经济增长形成良好支撑。预计工业仍能保持平稳态势，鼓励发展的新兴行业有支撑带动作用，国家把研发支出纳入GDP，对创新型企业加大力度，形成支撑，结构在改善，高新技术、先进制造业比重在提升，工业能保持6%以上的增速。

四季度投资不一定会明显回落，从9月数据看，房地产开发投资加速，基建持平，制造业回落，三季度房地产投资形成支撑，说明即便在严格调控背景下，房地产投资也没有那么差，前三季度龙头房企销售调高目标，意味着三四季度企业会加大供应面积，加快资金回笼，这对加大开发投资比较有利，预计房地产投资今年会在8%以上。

不过，四季度投资不会有明显回升，财政在基建上的投入略有放缓，经济企稳向好，基建这种逆周期投资必要性有所下降。后续投资表现关键看制造业，9月民间投资有回落，不是太景气。目前来看美欧复苏态势比较明确，后续对制造业形成支撑，但同时民间投资会受工业去产能、环保限产影响。

货币政策稳健基调，通过工具稳定利率和流动性，财政逆周期调节必要性下降，会侧重丰富内涵有保有压，补短板惠民生。

--天风研究固收 孙彬彬、高志刚:

三季度GDP同比增长6.8%，符合我们前期预期，环比1.7%，与前期持平。同比增速小幅下滑符合市场预期，也意味着年底经济增速保持7%概率较小；月末工业生产数据、固定资产投资数据均有所反弹，但力度明显不如一至二季度末；经济总体仍有韧性，关注各项指标走势持续性。

9月工业增加值同比增长6.6%，较上月提升0.6个百分点，但明显低于1、2季度季末值，主要工业品中，钢材、水泥和有色产量同比增速均有不同程度下滑，原油加工量和发电量有所回升，总体生产水平单月好转。

固定资产累计增速继续下滑至7.5%，再创2000年以来最低增速，连续6个月下滑，当月同比增速明显回升至6.2%，实体经济整体投资需求总体下滑，但从单月数据来有明显好转，资金来源当月增速大幅下跌4.5个百分点，但仍然处于7.2%的高位增速，主要由于国家预算内资金、国内贷款和自筹资金同比增速都处于高位，其中国家预算内资金和自筹资金都达到了年内高点。

9月房地产投资累计同比增速持平在8.1%，较上月上行0.2个百分点，当月同比增速9.2%，连续2月反弹，土地购置面积累计、当月同比增速双双上行处于高位，新开工面积累计增速继续低点下行，销售增速继续下降，房地产投资总体意愿仍强，呈现明显韧性。

--中国首席经济学家论坛高级研究员 蔡浩:

结合前期已公布的超预期的经济数据（9月PMI创2012年5月以来的最高点，进出口同比增速创三个月新高），9月经济整体表现良好。正如我们此前分析，9月的财政支出增速虽不及预期，但主要是受去年同期基数较高影响，财政支出的绝对值和净支出（7500亿）均居于高位，此举有效拉动了内需，带动9月经济数据如期反弹，并整体拉动了三季度的经济增长。

值得注意的是，在环保限产、去产能政策调控延续的背景下，9月投资增速延续了7月以来的下滑态势，工业投资增速出现明显滑落，降幅达0.5个百分点。从分项来看，与环保相关的采矿业、黑色和有色金属冶炼加工业、化工制造均出现明显降幅，与环保限产背景一致。

四季度，按照今年三月财政部所做的19.5万亿的支出预算来计，财政支出的剩余空间将小于去年同期（若没有较大幅度的超预算支出），而对外贸易也在去年同期基数较高和国际市场不确定性的影响下或将有所放缓，经济面临一定的下行压力，预计四季度的环保限产措施力度将有所缓和（9月较7、8月已有所放缓）。不过，因为前三季度的经济表现整体超出年初的预期，达成全年经济增速目标的压力很小，预计四季度货币政策框架不会有大的调整，依然是在去杠杆政策目标下保持稳健中性。

--民生银行研究院宏观分析师 袁雅珵：

1-9月固定资产投资增速回落的原因主要源于资金来源压力以及去年同期的较高基数影响。从单月增速看，9月投资增速较8月加快2.4个百分点至6.2%，主要原因在于，长假与重大会议召开前夕及秋冬采暖季限产将临的背景下，部分重大工程项目积极赶工，叠加不良天气影响减退，对投资构成支撑。分项来看，基建投资在重大工程项目提前的托底下，增速出现反弹；工业企业利润好转与出口回升支撑9月制造业投资保持平稳；在信贷高增、资金来源与新开工改善的提振下，房地产开发投资较8月提升1.4个百分点至9.2%。不过，考虑到近期各大中城市密集出台地产调控措施，包括银行提高房贷利率、监管层严控消费贷流入楼市以及多地限售加码等，加之土地成交已大幅下滑，房地产开发投资高增或难以为继。

此外，9月当月民间投资占总体投资的比重为60.5%，较上月略降0.2个百分点。民间投资增速略有反弹，表明企业投资意愿有所恢复。

展望四季度，财政支出大概率继续放缓将对基建投资构成制约，去库存告一段落与房地产销售增速持续回落将带动房地产开发投资增速走低，秋冬季限产力度加大使工业企业投资改善空间有限。因此，四季度投资增速下行压力仍然较大。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

三季度GDP同比6.8%，符合我们关于经济“前高后低”的判断，周行长的“7%”落空，市场需要修正周行长发言的影响。我们重申对于2017年经济的判断，2017年经济大概率“前高后低”，既没有“强复苏”，也没有“二次探底”。一方面，由于“房地产+出口”动能对经济拉动作用的高点可能渐显；另一方面，环保限产的再一次加码，有可能进一步压制供给侧改革相关行业的增加值，从而拖累下半年工业增加值增速。

9月工业增加值同比6.6%，符合市场预期，工业增加值的高点可能将逐渐显现。从历史来看，一般情况下，季末最后一个月的工业增加值要明显偏高，但是9月的工业增加值较3月、6月的7.6%而言，下降幅度明显，因此，9月工业增加值同比较8月回升只是季节性因素，工业增加值增速放缓明显。

1-9月固定资产投资的回落趋势进一步持续。关于固定资产投资增速回落，主要原因在于，一方面，由于固定资产投资属于明显的高度债务依赖性，在供给侧改革去杠杆的趋势下，固定资产投资自然面临回落；另一方面，这一轮供给侧改革对民间投资可能影响较大，民间投资增速的进一步下滑，也对固定资产投资回落形成拖累。

至于央行货币政策，我们认为，在央行货币政策“不松不紧”为主基调的情况下，随着经济增速的回落，货币政策存在边际放松的可能性。

--海通宏观 姜超等：

三季度GDP同比增6.8%，为本轮回升周期的首度回落。9月工业增加值增速略升至6.6%，但除了发电、原煤产量增速回升以外，粗钢、水泥、金属等产量增速普遍回落。而高技术制造业和装备制造业表现依旧亮眼。

三季度固定资产投资增速5.8%，较二季度明显下滑，且制造业、基建、房地产三大类投资增速全线下滑。其中，9月投资增速仅5.7%，其中基建、地产投资小幅回升，但占比最高的制造业投资再度走弱，意味着设备投资周期仍未启动。

9月地产销量同比增速-1.5%，降至零值以下并创15年4月以来新低，三季度地产销量增速也大幅滑落。棚改货币化政策力度减弱、房贷利率上行、多地出台新一轮限购限售政策、银监会严查消费贷，多因素叠加令三季度地产销售重回下行通道。9月土地购置面积增速回升，但受销售低迷拖累，新开工面积增速再度回落，也意味着9月地产投资回升不可持续。

消费增速短期反弹。但三季度消费增速较二季度小幅下滑。分品类看，9月必需消费涨跌互现，可选消费中汽车持平，地产相关的家电、家具、建材涨跌互现，石油及制品大幅回升，是消费短期反弹主因。

三季度经济增速回落，工业、投资、消费全线下滑，但前三季度GDP增速6.9%意味着四季度保增长压力不大。十九大开幕报告也明确提出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。而随着地产销量重回下行通道、上游涨价压缩中游利润，以及环保限产来袭，四季度经济增速或继续回落。

--国信宏观固收：

三季度经济现回落态势，较上半年回落0.1%。三季度经济如期回落，GDP当季同比与本周以来一度传言的7%及以上相差剩远。展望四季度，房地产销售快速下行带动房地产投资回落，地方政府债务规范限制基建投资增速，预计GDP同比将回落至6.7%。

9月工业生产小幅反弹，存在一定的季末效应。9月工业增加值同比6.6%，较8月加快0.6%，再次出现了季末的小幅跳升。但从跳升幅度来看，明显低于今年3月和6月。

9月固定资产投资当月增速小幅反弹，基建和房地产低位反弹是主因。房地产销售由正转负，本轮经济回暖的需求端拉动进一步衰减。9月商品房销售面积单月增速-1.5%，较8月快速回落5.8%，房地产销售继续降温。“金九银十”是房地产行业的旺季，在房地产政策严控背景下，今年旺季不旺，房地产销售下行预期进一步稳固。

9月消费增速尚可，但餐饮增速回落较快，值得关注。9月社会消费品零售总额同比增长10.3%，较8月提高0.2%。其中商品零售提高0.3%，餐饮回落0.5%。9月餐饮同比仅10.2%，回落到2015年以来的低位水平。

--联讯证券 李奇霖、张德礼：

三季度GDP同比增6.8%，一二季度均为6.9%。从债券市场的走势看，这一增速低于市场预期。相比于二季度，第一产业增速变化不大（3.8%到3.9%），第二产业增速下降明显（6.4%到6.0%），第三产业起到了对冲作用（增速从7.6%到8.0%）。

工业增加值同比增6.6%，前值6.0%，前两个季度的季末跳升再次出现。三大门类中，增速回升主要由制造业贡献，其它两项都是放缓的。主要工业品中，粗钢产量环比下降，但原煤产量出现了上升。

固定资产投资同比7.5%，继续回落。主要三大分项中，房地产投资增速略有回升（7.9%到8.1%），基建增速持平（都为19.8%），制造业投资继续回落（从4.5%到4.3%）。到位资金增速从2.8%提高至3.3%，国家预算内资金对增量贡献较大，自筹资金增速年内首次转正。

9月社消同比增10.3%，前值10.1%。与名义增速一样，实际增速也回升。主要由城镇消费贡献，农村消费增速与前值持平。

展望四季度，受制于资金来源，基建投资增速有进一步放缓的压力。在环保限产和利润分化下，制造业投资缺乏企稳回升的基础。从土地购置面积数据看，土地购置费应该是9月地产投资增速回升的主要动力，建安投资预计是放缓的，受制于房企到位资金增速回落，预计四季度地产投资将重新走弱。反映在数据上就是，四季度GDP增速可能进一步回落。

--中原银行首席经济学家 王军：

三季度GDP增速6.8%整体符合近期预期，超过年初预期，反映了中国经济具有很强的韧性，短期已经企稳，但中期，明年仍难以像前三季度这么乐观。原因主要有四：一是受益于持续推动的供给侧改革，上游原材料行业去产能效果明显，在前期去库存之后补库存，价格和利润双双快速回升，这对经济保持稳定增长发挥了重要作用；二是受三四线城市去库存影响，房地产市场销售和房地产开发投资超预期回升；三是以网络消费、互联网+、新能源汽车、人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术、新产业、新经济发展较快，新动能培育初见成效；四是国际经济也出现了超预期的复苏，带动了中国出口增长，出口对GDP的贡献数年来首次由负转正。明年不乐观主要是基于明年房地产投资和整体投资将会放缓，拖累经济增长。

对下一阶段宏观经济政策和改革的建议是：加强研究并重点解决发展中不平衡不充分的问题，包括经济社会不平衡，经济生态环境不平衡，经济内部重要结构不平衡问题，以及就业，教育，医疗，居住，养老等领域的不充分问题。1.提高对经济增速放缓的容忍度，继续推动,“三去一降一补”为代表的供给侧结构性改革，实现经济发展从高增长向高质量阶段转变。2.把降低国有企业杠杆、加大减税力度作为未来宏观调控的核心任务 3.加大对基础教育、职业教育的投入，加快培育新动能的力度 4.控制地方政府负债的意愿，增强预算硬约束，打破刚性兑付 5.防范和化解金融风险，加大处置僵尸企业的力度。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

GDP增长符合市场预期，作为第一增长动力的投资增长维持相对疲弱态势，未来经济增长预计也将维持平稳，四季度或略回升到6.9%，全年6.9%。

在供给侧改革方向下，“去杠杆”为核心的经济调控政策框架不变，货币延续稳中偏紧格局。大宗商品价格进入回升后的走平波动期，企业效益有望继续改善。

在经济平稳、效益回升、货币偏紧下，金融市场运行整体稳定；房地产市场的投资属性明显受到压缩，资金逐渐转向金融市场趋势将逐渐出现；人民币稳中偏升方向不变；长期看好股市和债市，短期市场平稳局面不变，个体分化中整体水平逐步抬升；债市阶段取决于央行投放基础货币的方式变动，当前OM和信贷、贴现窗口投放模式下，债市机会难现，但未来一定会转向直购资产模式，这是市场未来的机会所在。

**相关背景**

--中国央行9月30日宣布将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

--中国人民银行行长周小川表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动力主要来自家庭部门消费的快速增长；与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。

--中国9月通胀数据一冷一热，CPI受高基数和食品价格拖累，同比涨幅较前月回落；但PPI在大宗商品价格带动下，同比涨幅远超预期，升至半年新高。分析人士普遍预计，CPI将继续保持温和增长，而随着基数抬高和国内投资放缓，PPI涨幅将冲高回落。

--在低基数和欧美经济改善之下，中国9月出口增速明显反弹，但受三季度人民币兑美元升值幅度较大影响，反弹力度不及预期；大宗商品量价齐升，则是进口大幅高于预期的主因，预计年内仍能维持两位数增长。

--中国国家发改委主任何立峰9月底表示，下一步将着力完善宏观调控，保持经济运行在合理区间；并促进实体经济转型升级，深化重点领域和关键环节改革，以确保供给侧结构性改革得到深化、守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国国家统计局局长宁吉喆日前称，今年9月31个大城市城镇调查失业率为4.83%，为2012年以来最低，就业持续扩大；中国今年实现6.5%左右的预期目标没有任何问题，甚至会更好；钢铁、煤炭、火电去产能目标有望如期完成。

--标普全球评级9月下旬调降中国长期主权信用评级，称因强劲信贷增长提高了风险。标普将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，因数年来为实现政府的经济增长目标而实施的信贷刺激，令中国面临控制由此滋生的金融风险的挑战。（完）