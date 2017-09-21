即时观点：标普下调中国主权信用评级 因经济金融风险增加

路透北京9月21日 - 标普全球评级周四将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，称长时间的强劲信贷增长提高了中国的经济金融风险。

标普称，中国长期评级的展望为稳定。

经此调降后，标普对中国的评级与惠誉及穆迪相同。

重点：

* 标普称，长时间的强劲信贷增长增加了中国的经济金融风险。

* 稳定展望反映标普认为未来三至四年，中国将维持其强劲的经济表现和获得改善的财政表现。

* 预计未来两到三年的信贷增长速度仍不低，会继续推动金融风险逐步上升。

* 预计即使在公共投资增长进一步放缓的情况下，实际人均GDP年增长率仍将保持在4%以上。

* 政府近期加大控制企业杠杆水平的力度，有望稳定中期金融风险趋势。

以下为分析师评论：

ING银行大中华经济师彭蔼娆：

2月时，企业信贷与GDP之比为170%，8月时为166%。2月时总信贷与GDP之比为262%，8月降到了258%。我确实认为标普...不够理性。

他们为什么不在2月调降评级？

这将对中国的主权债产生非常负面的影响。中国正试图吸引更多外国投资者进入国内债市。

澳新银行驻新加坡亚洲研究主管Khoon Goh：

标普今天将中国主权信用评级从AA-下调至A+的决定并不出人意料。2016年3月其就已经将中国评级至于负面观察名单，今年6月又曾表示真有可能下调评级。

下调后标普的评级与穆迪一致，后者5月时将中国的评级从Aa3下调至A1。所以目前三家主要评级机构都对中国给出了类似评级，评级展望为稳定。从几个月前穆迪下调评级后市场的反应来看，这次不会有太大的影响。

由于美元/人民币汇率受美元走势推动，人民币兑一篮子货币应该会保持稳定。考虑到美联储更趋鹰派，我们可能会看到美元/人民币在第四季来到6.60-6.70交易区间。

野村驻新加坡经济分析师苏泊莱曼(Rob Subbaraman)：

标普这一次的降级行动与穆迪今年稍早采取的行动一致，因此我预计市场反应不大。

即便如此，在19大即将召开时调降评级，乃是及时提醒当局中国需要咬紧牙关进行一些遗留的令人较为痛苦的改革，也就是企业去杠杆化和国有企业重组。

关注点需要从经济增长的规模转向质量。我希望今年稍晚中国国内生产总值(GDP)增长目标降至6-6.5%，或者根本就不设定增长目标。这将是一个正面迹象。(完)