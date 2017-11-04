即时观点：美国10月非农就业岗位明显增加 但薪资增长显露放缓迹象

路透11月3日 - 美国10月非农就业岗位增速加快，9月就业增长因飓风来袭放缓，不过薪资增长年率明显回落，就业市场动能显露放缓迹象。

数据要点：

* 美国10月非农就业岗位增加26.1万个(预估为增加31.0万个)

* 美国10月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)

* 美国10月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)

* 美国10月民间部门岗位增加25.2万个(预估为增加30.3万个)

* 美国10月失业率为4.1%(预估为4.2%)

* 美国10月制造业岗位增加2.4万个(预估为增加1.5万个)

以下为部分分析师评论：

COMMONWEALTH FINANCIAL NETWORK首席投资官BRAD MCMILLAN称：

“我最初认为数据有点令人失望，仔细研究后发现，并不像看上去那么糟糕，因为可以看到上月的一些数据被大幅上修。”

“可能跟预期扯平了，也许不会给市场带来很大的影响。”

“就业增长确实在放缓...这基本上是健康的，但就业市场的确正走向周期的末端。”

“薪资增长令人担忧，这方面的好消息不多，飓风在这方面造成了一定的影响。飓风后低薪工人返回岗位，将会拖低数据，不过，薪资应该会有小幅增长，不会持平在目前的水平。”

法国兴业银行美国利率策略负责人SUBADRA RAJAPPA称：

“总体数据有很多水分，数据开始消化飓风的影响，很难确切知道就业市场未来的发展，我认为数据整体不错，但市场可能聚焦于平均时薪增长低于预期，这是对近期薪资压力的一个很好的反映，我们完全没看到这方面的压力。”

市场反应：

汇市：数据发布后，美元指数小跌

利率期货：12月联邦基金利率期货合约基本持平。(完)