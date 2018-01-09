焦点：中国机构投资者将场内期权引入量化策略 多策略量化产品日渐丰富

路透北京1月9日 - 随着中国金融衍生品市场日趋成熟，越来越多的品种正受到投资者青睐，以上证50ETF为代表的场内期权因良好的流动性、交易及时便利和标准化等特征，开始吸引机构投资者的目光，并逐渐成为其管理风险，增加盈利的有效工具。部分机构已将场内期权引入其交易策略，并努力开发相关量化产品。

2017年3月14日，中国上海，浦东金融区概貌。REUTERS/Aly Song

中国A股平淡的行情已延续多时，投资者不断提升的收益率预期，令机构资管部门不得不拓展多元化资产配置，以提升产品收益。业内人士表示，2016年以来，由于市场波动率始终处于低位震荡，传统量化策略难以发挥优势，不少机构已注意到场内期权的市场空间和获利机会，并积极开发相关策略，以应对不断变化的市场环境。

“我们进入期权市场主要是希望通过对波动率的套利提升我们量化产品的收益。”华菁证券资管部量化负责人张斌介绍，目前场内期权市场存在不少获利机会，其管理的多策略量化产品已在近期加入了场内期权策略。

他认为，目前场内期权参与者以依赖经纪业务交易系统的、投资较为灵活的个人投资者及私募资金为主，场内期权策略产品数量有限，导致期权产品的定价经常与其实际价值出现一定程度的偏离。而期权策略开发难度较大，对专业性和交易系统要求较高，专业投资者可以利用其搭建多种适合自身的投资策略。

北京某大型券商资管负责人表示，实际投资中确有通过期权进行套保的需要，如将现货与衍生品挂钩构建对冲策略等，但场外期权风险大，而场内期权流动性好且策略的构建成本更低，因此更易受到市场的青睐。

“我们的量化策略里主要是赚波动率套利的钱，2018年市场波动率可能加大，这样的年份期权策略的获利比较稳定可观。”张斌认为，根据历史数据进行期权波动率套利交易就是一种较为典型的交易策略。

据上海证券交易所发布的中国波动率指数显示，2017年该指数持续在20以下运行，处于自2015年6月1日以来的低位，该指数曾于2015年8月底达到过70左右的高位。

“我们也在考虑投点期权，而且现在期权交易量这么大，流动性也不错。”上海复朴投资副总经理朱劼表示，场内期权属于高杠杆投资工具，且不存在信用风险，比较适合中小投资者和量化交易者，策略正确可能会带来超额收益。

据专业人士介绍称，目前国内主流的量化策略，都是在市场波动率放大的背景下做多波动率的策略，而期权策略是做空波动率的策略，因此能和传统量化策略形成互补，使得策略池能适应更多市场环境。

**50ETF期权活跃**

2017年以上证50以代表的蓝筹股持续走强，令上证50ETF期权走进了投资者的视野。市场参与者运用期权策略管理风险并获取最大回报为场内期权市场带来了充分的流动性，市场交易量出现大幅增长。

2017年11月21日，上证50ETF期权交易量达近200万张，创历史新高。按当日收盘数据估算，目前期权市场的受保市值，即投资者通过期权为其股票进行保险的股票市值已超110亿元人民币。

中国国际期货固定收益部副总裁周扬表示，2017年底50ETF波动率快速扩大，期权方向性需求随之增加，大量期权买盘推高期权隐含波动率亦使其震幅加大，市场套利机会重新开始显现，卖出期权也可以取得相对较好的收益水平。

“这可能是年底期权整体成交量加大和专业机构投资者积极参与的一个因素，专业机构一般在期权市场上参与无风险套利或以卖出为主的波动率交易。”他称。

中国国际期货资料显示，从投资者类别看，机构投资者主要以套利和增强型收益交易为主，个人投资者则主要以方向性和增强收益交易为主。

业内人士介绍称，近两年在江浙地区不少私募机构运用期权完善投资策略，另外由于期权杠杆比例很高，也有部分散户参与场内期权市场，推动了期权市场进一步活跃。

**多策略量化产品渐丰富**

在量化策略中引入期权并非心血来潮。2017年A股行情波澜不惊，此前表现优异的量化产品整体收益平平,让国内传统的量化交易策略广受质疑，市场人士正努力研发新的交易策略以吸引投资者。

业内普遍认为，虽然传统量化策略并未过时，但多策略有助于量化对冲产品获得更高的收益，除期权策略外，近年来CTA、套利策略都为投资者赚取了较佳收益，未来中国量化产品将逐步转向多策略。

“再好的策略也不可能完美应对所有的市场环境，采取多策略有利于控制回撤，持续稳定提供回报。”张斌认为。

他并称，目前华菁证券资管部除期权策略外，还在积极布局研究纯股票多头、升级Alpha策略等，“目前我们量化团队中有四位同事专门负责开发新策略。”

据另一券商资管负责人介绍称，2015年股市大幅波动期间，部分运用CTA策略的量化对冲产品成功躲过了亏损；而2017年CTA类策略普遍亏损，但加上套利类策略后，产品净值相对稳定。

目前上海千象资产管理有限公司、华宝基金、中信证券(600030.SS)等投资机构均推出了多策略量化产品。千象官网资料介绍称，其多策略产品主要是使用量化风险模型，将CTA趋势性策略，量化选股策略，期权波动率策略以及类固收策略组成策略组合，在分散风险，严格控制回撤的基础上获取超额收益。（完）