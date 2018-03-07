中国险企单一股东持股上限降至1/3 严禁挪用险资循环出资--保监会

路透北京3月7日 - 中国保监会周三发布保险公司股权管理办法，将保险公司单一股东持股比例上限由51%降至1/3；并严禁挪用保险资金，或以保险公司投资信托计划、私募基金、股权投资等获取的资金对保险公司进行循环出资。该办法自4月10日起施行。

保监会官网发布的答记者问并指出，原则上不会对现有保险公司持股结构进行追溯调整，但会对部分股权结构存在风险隐患的保险公司进行窗口指导，采取针对性的监管措施；对于新发生的投资保险公司行为，严格按照新的监管要求执行。

对于单一股东持股比例上限下调，保监会发改部主任何肖锋在新闻发布会上表示，原来老股东持股比例达到51%的，可能会出现两种情况：一是在增资过程中不能再增，股比自然就下沉。

“二是这些公司目前运营不太好，我们正在做的管理办法中间已经开始设立相应的制度，要求治理不完善的股比超过三分之一这样一些公司，监管机构会要求他独立董事达到二分之一的标准，要求加大外部董事比例，通过这种方式来制约。”何肖锋称。

他并表示，独立董事办法也是股权管理办法的配套办法，前期已经完成章程的必备条款，整套制度仍在不断完善。同时，还要看股权管理办法的运行效果，针对运行中出现的问题再进行完善。

管理办法还显示，将按照分类监管原则，根据股东的持股比例和对保险公司经营管理的影响，将保险公司股东划分为控制类（持股比例1/3以上，或者其表决权对股东会的决议有控制性影响）、战略类（持股比例15%以上但不足1/3，或者其表决权对股东会的决议有重大影响）、财务Ⅱ类（持股比例5%以上但不足15%）、财务Ⅰ类（持股比例不足5%）四个类型，并以此为基础进行制度设计。

对于持股年限，办法规定控制类股东五年内不得转让股权，战略类股东三年内不得转让股权，财务Ⅱ类股东二年内不得转让股权，财务Ⅰ类股东一年内不得转让股权。

“目的在于防止投资人炒作牌照，倒逼其聚焦保险主业经营。”保监会称。

保监会并强调，将对保险公司实施穿透式监管。在资金来源方面，要求投资人不得通过设立持股机构等方式变相规避自有资金监管规定，监管部门可以对自有资金来源向上追溯认定。投资人为保险公司的，不得利用其注册资本向其子公司逐级重复出资。

“资产管理计划、信托产品可通过购买公开发行股票的方式投资上市保险公司；单一资产管理计划或信托产品持有上市保险公司股票比例不得超过该公司总股本5%。”办法称。

办法还要求，保险公司股东不得利用股权质押形式，代持保险公司股权、违规关联持股以及变相转移股权。

中国保监会在1月初发布保险资金运用监管办法，新增内容包括强调保险资金运用必须以服务保险业为主要目标；明确保险资金运用应当坚持独立运作；保险公司股东不得违法违规干预保险资金运用工作等。（完）