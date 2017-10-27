英特尔上调全年财测 得益于数据中心业务强劲

路透10月26日 - 全球最大的电脑芯片企业英特尔(Intel Corp)(INTC.O)上调全年营收和获利预估，受助于数据中心业务的强劲增长。

该公司股价在盘后上涨2.2%至42.25美元。

公司预计，全年经调整后的每股盈余料为3.25美元，营收620亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估分别为3.01美元和614亿美元。

该公司7月时发布的全年财测称，经调整后每股盈余为3美元，营收613亿美元。

“季度业绩稳健，财测也颇为乐观，多头们明天可以对此寄予厚望，”GBH Insights首席策略师Daniel Ives说。

获利能力较强的数据中心业务第三季营收增长7%至49亿美元。金融数据与分析公司Factset提供的分析师预估为47.9亿美元。

“这将继续在我们的业务中占到越来越大的比重，”公司首席财务官Bob Swan在电话会议中说。

英特尔正在将业务重心转向数据中心业务，也在投资诸如人工智能和无人驾驶汽车等更新的领域，以减少对传统个人电脑市场的依赖。

“云计算、物联网、以及自动驾驶汽车创造了更新的增长领域，现在就是英特尔在这些关键领域撒下成长种子的时候。”Ives说。

英特尔的PC芯片业务营收仍持平为89亿美元，FactSet分析师原预估为86.8亿美元。

英特尔最近甫推出Coffee Lake处理器系列，分析师看好其将成为超微半导体(AMD)(AMD.O)Ryzen处理器的一大对手。

截至9月30日的会计年度第三季，英特尔净利升至45.2亿美元，或每股盈利0.94美元，上年同期分别为33.8亿美元或0.69美元。

不计入特殊项目，该公司季度每股盈利为1.01美元，超过分析师预估的0.80美元。

期内营收增加2.4%，至161.5亿美元，超过分析师预估的157.3亿美元。(完)