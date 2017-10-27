FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
英特尔上调全年财测 得益于数据中心业务强劲
频道
专题
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
路透调查
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
中国财经
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
国际财经
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月27日 / 凌晨12点39分 / 1 天前

英特尔上调全年财测 得益于数据中心业务强劲

1 分钟阅读

路透10月26日 - 全球最大的电脑芯片企业英特尔(Intel Corp)(INTC.O)上调全年营收和获利预估，受助于数据中心业务的强劲增长。

该公司股价在盘后上涨2.2%至42.25美元。

公司预计，全年经调整后的每股盈余料为3.25美元，营收620亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估分别为3.01美元和614亿美元。

该公司7月时发布的全年财测称，经调整后每股盈余为3美元，营收613亿美元。

“季度业绩稳健，财测也颇为乐观，多头们明天可以对此寄予厚望，”GBH Insights首席策略师Daniel Ives说。

获利能力较强的数据中心业务第三季营收增长7%至49亿美元。金融数据与分析公司Factset提供的分析师预估为47.9亿美元。

“这将继续在我们的业务中占到越来越大的比重，”公司首席财务官Bob Swan在电话会议中说。

英特尔正在将业务重心转向数据中心业务，也在投资诸如人工智能和无人驾驶汽车等更新的领域，以减少对传统个人电脑市场的依赖。

“云计算、物联网、以及自动驾驶汽车创造了更新的增长领域，现在就是英特尔在这些关键领域撒下成长种子的时候。”Ives说。

英特尔的PC芯片业务营收仍持平为89亿美元，FactSet分析师原预估为86.8亿美元。

英特尔最近甫推出Coffee Lake处理器系列，分析师看好其将成为超微半导体(AMD)(AMD.O)Ryzen处理器的一大对手。

截至9月30日的会计年度第三季，英特尔净利升至45.2亿美元，或每股盈利0.94美元，上年同期分别为33.8亿美元或0.69美元。

不计入特殊项目，该公司季度每股盈利为1.01美元，超过分析师预估的0.80美元。

期内营收增加2.4%，至161.5亿美元，超过分析师预估的157.3亿美元。(完)

编译 郑茵/李婷仪 审校 张荻

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below