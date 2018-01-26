焦点：英特尔第四季业绩超预期且2018年财测乐观 股价盘后上涨

路透1月25日 - 晶片巨擘英特尔(INTC.O)周四公布乐观财测，以及胜过预期的第四季获利和营收，受助于数据中心业务表现强劲。该公司认为这项业务是其从个人电脑(PC)供应商转型的关键。

英特尔股价盘后上涨3.8%，报47.06美元，得益于提高股息以及近期披露的芯片安全缺陷对其影响不大。但英特尔首次承认，该缺陷可能损及未来业绩，不过分析师对这种顾虑不以为意。

英特尔还将2018年全年财测提高至高于市场预期的水平。该公司表示，将把年度股息提高10%至1.20美元，尽管因美国税改提列了54亿美元费用。

英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)表示，该公司今年稍晚将开始出货进行“硅基调整”的芯片，防范名为Spectre和Meltdown的安全威胁。

第四季英特尔利润率较高的数据中心业务营收增长约20%，至55.8亿美元，超过分析师预期。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计为51.3亿美元。第四季PC业务营收较上年同期下滑2%至90亿美元，但全年为上升3%至340亿美元。

英特尔预计，2018年营收将达650亿美元，远高于分析师预期的637亿美元。

财务长Bob Swan在英特尔召开业绩电话会议前的一次采访中表示，公司认为安全问题对公司业绩没有“严重影响”，重申1月3日公司的看法。

分红和预测好转很重要，因为这是英特尔控制Spectre和Meltdown安全漏洞影响效果如何的第一个信号。黑客可利用这些漏洞从电脑窃取数据。漏洞披露时，本份财报涵盖的季度已经结束。

上述安全漏洞对几乎所有现代计算芯片都有影响，不过分析师认为英特尔的风险更大，因为这些漏洞的所有变种都影响到英特尔的芯片。该公司是第一大微处理器制造商，在数据中心领域占据市场主导地位。

Stifel分析师Kevin Cassidy称，数据中心营收增长比华尔街预期高一倍，较上年同期增长20%，投资者目标为10%。

英特尔公布财报时警告，Spectre和Meltdown安全漏洞的后续影响，可能损及未来的业绩、客户关系，以及公司的声誉。

该公司并称，两大安全漏洞的曝光可能促使外部各方寻找其他安全瑕疵。这可能也会打击公司业务。

但GBH Insights分析师Daniel Ives称，英特尔投资者或许可以松一口气。

“芯片安全漏洞问题是悬在在英特尔股价上方的剑，但当季强劲的业绩、稳健的财测以及基本业务状态应有助投资者晚上能睡得安稳一些。”

受税改影响，该公司截至12月30日的第四季亏损6.87亿美元，合每股亏损0.15美元。

扣除特殊项目，英特尔第四季每股盈利1.08美元，总营收增长4.1%，至170.5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为，该公司第四季每股盈利0.86美元，营收为163.4亿美元。(完)