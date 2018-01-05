英特尔股价下挫近2% 投资者担心芯片缺陷问题的影响

路透1月4日 - 英特尔(INTC.O)股价周四下跌近2%，因投资者担心近期曝光的有关其微处理器存在安全缺陷的消息，可能会给该公司带来负面的财务影响和声誉损失。

研究人员披露英特尔微处理器存在安全缺陷，可能使黑客得以从电脑、手机和其他设备上窃取敏感信息，英特尔周三证实了此消息。苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)以及其他软件生产商均已发布相关补丁以弥补缺陷。

安全专家向路透表示，英特尔或许将承担宣称相关补丁将减慢电脑运行速度、实际上迫使消费者购买新硬件的诉讼所产生的成本，英特尔的主要客户可能也将为其对软件或硬件的修复而向英特尔要求补偿。

“英特尔面临的潜在冲击巨大，”范德堡大学欧文管理学院院长EricJohnson称。“未来几天人们都将忙着弄清冲击到底有多大。”

纽约Inverness Counsel的投资经理Tim Ghriskey称，投资者需要获得有关缺陷的更多细节，以评估英特尔和其他科技企业受到的影响。

“目前还无法判断英特尔是否比其竞争对手面临更大的曝险，”Ghriskey说，“我们的确还没有掌握太多真相。目前只是推测对英特尔的影响。”

有律师周三在加州圣荷西联邦法院提起诉讼，为已购买有漏洞英特尔芯片或装有这种芯片的电脑的人群寻求集体诉讼。

Johnson说，尽管可能会有更多诉讼，但英特尔的大客户可能会私下要求英特尔对漏洞带来的损失提供补偿，这些损失包括修复机器或更换微处理器的费用。

英特尔周四未立即回复就相关诉讼寻求置评的请求。

该公司股价继周三下跌3.4%之后，周四收盘再跌1.8%。(完)