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综述：朝鲜重新开通边境热线 特朗普称他的核按钮比朝鲜威力更大
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January 3, 2018 / 7:23 AM / a day ago

综述：朝鲜重新开通边境热线 特朗普称他的核按钮比朝鲜威力更大

1 分钟阅读

路透首尔1月3日 - 朝鲜周三表示，将重新开通被关掉的朝-韩边境热线。几个小时之前，美国总统特朗普嘲讽朝鲜领导人称，他的核按钮比金正恩的“更大，威力更强”。

2017年8月26日，朝韩边境，朝鲜士兵用望远镜看向韩国，对面是一名站岗的韩国士兵。REUTERS/Kim Hong-Ji

朝鲜开通边境热线的声明在国家电视台上读出，事先没有发布的计划。前一天韩国提议双方举行高级别会谈。

此前朝鲜领导人金正恩在新年讲话中表示，他对与韩国会谈持开放态度，将考虑派遣代表团参加韩国平昌冬奥会。

美国官员称，如果朝韩谈判无助于推动朝鲜无核化，那么美国就不会予以重视。美国国务院一位发言人称，朝鲜“可能在试图挑拨离间”。

朝鲜官员李善权(Ri Son Gwon)称，金正恩下令于周三0630GMT重启在板门店的朝韩边境热线。

就在金正恩摆出这一姿态前数个小时，特朗普再次在推特发文嘲笑金正恩。

“请来自这个资源和食物匮乏国家的人转告他，我也有一个核按钮，要比他的更大、更厉害，而且我的按钮是可以用的！”特朗普发推文称。

虽然金正恩看来对讨论参加平昌冬奥会持开放态度，但他同时断然警告道，他将不顾联合国制裁、推进“核弹头”的“大规模生产”。

2017年，朝鲜明显增加导弹发射次数，并进行了第六次也是迄今为止威力最大的核试验。金正恩誓言将开发出射程范围涵盖美国本土、并可携带核弹头的导弹，并称他的桌子上放了一枚核按钮。

**“严肃认真”**

朝鲜在2016年2月关闭了与韩国的热线，以对韩国关闭开城工业园进行报复。

“设定与韩国政府合作措施的相关具体要求，应严肃认真地落实，”朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权称。

李善权表示，谈判旨在就派遣朝鲜代表团出席平昌冬奥会一事建立起正式对话。

韩国统一部的一位官员对路透表示，他们已经做好准备，一旦韩朝联络热线开通，他们就将与朝鲜官员展开磋商。政府官员每天检查两次设在边境的电话线，上午和下午各一次。

韩国青瓦台发言人尹永灿表示，朝鲜做出开通热线电话的决定，这具有“重大意义”，因这将促成韩朝之间的经常性沟通。

美国官员对于谈判能否有意义表示怀疑，特别是如果他们没有采取措施禁止朝鲜的核武。

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)警告朝鲜不要再次进行导弹试射，称美国听到有关朝鲜可能正在准备另一次导弹试射的报导。(完)

编译 李春喜/王灿/许娜/高琦 审校 蔡美珍/艾茂林/张明钧/孙茉莉

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