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专访：韩国副财长预计中国赴韩游将回暖 因两国关系在改善
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#国际财经
December 15, 2017 / 7:22 AM / a day ago

专访：韩国副财长预计中国赴韩游将回暖 因两国关系在改善

1 分钟阅读

路透首尔12月15日 - 韩国企划财政部第一次官（副部长）高炯权周五表示，他预计韩国与中国正在改善的外交关系，将令中国游客重返韩国旅游市场，从而支持韩国经济明年增长。

周四，中国国家主席习近平与韩国总统文在寅在北京举行了会谈。

“促使明年前景比今年更加乐观的诸多因素之一就是，韩中关系在改善，”高炯权在首尔接受路透访问时表示。他还称，中国赴韩游将回暖，尤其是如果习近平能够出席2018年2月平昌冬奥会的话。

韩国政府已邀请习近平出席冬奥会。该国政府希望冬奥会能够成为朝鲜半岛恢复和平的转折点。

近一年来，中韩关系一直比较紧张，因北京当局对韩国部署萨德反导系统感到愤怒。中国声称萨德的强力雷达系统可以深入侦测中国领土。

高炯权预期，中韩关系改善将对2018年经济带来提振，协助经济保持动能；目前韩国经济受到记忆芯片荣景及设备投资的支撑。

他称，今年韩国经济可望成长3.2%，但他不愿就明年经济成长率给出预估。

今年多数时间内，韩国旅游、化妆品及娱乐等行业受到中国反韩情绪的打击。10月时中韩两国同意让双方关系恢复正常。

中国游客数量过去常占韩国所有游客数量的一半，但今年1-10月中国游客数量较上年同期减少约50%，以2015年中国游客的平均消费金额计算，今年中国游客数量大减令韩国损失逾80亿美元。

中国是韩国最大贸易伙伴国，韩国四分之一出口是销往中国。

**“野马”**

针对韩国加密货币交易热潮，高炯权明确表示，这一市场需要规范。

“这个(加密货币)市场就像一匹需要驯服的野马，”高炯权称。

当被问及政府是否将对虚拟货币交易或资本利得征税时，高炯权拒绝透露细节，但他称，任何规范市场的计划都需要精心策划，以免出现意想不到的结果。(完)

编译 王琛/张明钧/于春红; 审校 高琦/白云/蔡美珍

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