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专访：亚洲开发银行总裁认为亚洲可以承受美国升息的影响
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2017年11月30日 / 早上6点19分 / 1 天前

专访：亚洲开发银行总裁认为亚洲可以承受美国升息的影响

1 分钟阅读

路透东京11月30日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，只要美国以渐进方式升息，并反映美国经济基本面，亚洲国家可以应对美国升息。

资料图片：2016年1月，菲律宾马尼拉，亚洲开发银行总裁中尾武彦站在亚行标识前。REUTERS/Erik De Castro

中尾武彦是在即将卸任的美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证后发表上述讲话的。叶伦表示，在全球经济复苏增强的大背景下，美国经济今年积聚动能，让联储可以继续加息。

随着美联储开始逐步退出持续10年的大规模货币刺激并继续升息，亚洲开发银行上月提到了潜在资本流出以及借贷成本上升的风险。

中尾武彦称，稳定的地区货币以及各国稳健的宏观经济和货币政策，加上充裕的外汇储备以及货币互换等金融安全网，使亚洲有韧性应对美国升息的影响。

“但我不认为，反映美国经济力道的缓步升息将对亚洲经济体产生重大不良影响。”

中尾武彦并称，中国经济面临逐渐放缓，因该国正重新平衡、迈向以服务和消费挂帅的经济，同时工作人口减少且从内陆迁徙至沿海地区的人口转移已经触顶。

鉴于上月中共十九大前采行的刺激举措已告一段落，此前部分经济分析师警告称，中国经济可能走势停顿。然而，中尾武彦对经济大幅放缓的疑虑淡然处之。

“鉴于民间消费的力道，即便中国无法保持之前那样的增速，但也不太可能急剧放缓。”他指出，中国从投资转型至消费的进程大于预期。(完)

编译 汪红英/王颖/张若琪 审校 于春红

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