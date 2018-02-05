专访：外资上半年料加码中国股债 留意人民币下半年反转--法巴高管

路透台北2月5日 - 随着人民币强势升值，法国巴黎银行周一预期，外资流入境内投资股票、债券的趋势在上半年不会改变，但必须注意美国减税、国内坏帐等可能引发经济增长降速的负面影响。

北京法国巴黎银行(中国)董事总经理、首席中国经济学家陈兴动在台北接受路透专访时指出，由于发达国家股市涨幅已大，但全球流动性又过剩，处在资本市场洼地的中国，成了全球投资人的心头好，此时说中国经济有风险，可能会被当成耳边风。

〞客户对中国股市very bullish，抱怨误导了他们，说中国经济没有硬着陆风险啊。〞陈兴动说。

带领法巴中国宏观研究团队主管的陈兴动认为，外资投入境内股票与债券的趋势在今年上半年不会改变。但要留意两件事，一是美国减税的效应，这不但会让美国在华企业将获利汇回美国，将导致外汇流出多少仍不清楚。此外，还会带动中国制造业、出口商赴美投资设立生产基地。

第二则是处理金融风险带来的问题，他表示，目前一行三会都在进行强监管，去杠杆将导致负债端因到期产生再融资困难的问题出现。在今年经济增长料较去年减缓的环境下，目前人民币的强势表现与宏观局势并不匹配，因此有理由预测官方会进行干预。

〞这些效应会在第三、四季体现，届时(人民币走势)可能会出现逆转。〞陈兴动说。

**可能定向减税**

陈兴动强调，中国今年的货币与财政政策，是围绕解决重大金融风险问题，因此经济增速会放缓，预估全年GDP年增率在6.3-6.4%。

但若是为了解决问题导致经济增长降速太快，拥有20年投资银行经历的陈兴动预估，中国就会把调结构的步调放慢一些，并且运用资源确保经济增长目标达成。

〞就像开中药，若第一种药方效用太大，就会开另一种保营养的。〞他说。

曾任职于世界银行、中国国务院的陈兴动表示，预料中国会采取积极的财政政策，就像美国减税一样，针对制造技术进步、产能更新、解决污染问题等的企业或产业采取定向减税。

此外，陈兴动认为，中国也会将资源用于推动产业升级，除了国营事业外，也要让过去30年投资偏弱的民营企业重新活跃起来，政策将给予更多的开放，以及保障产权不受侵害等保护措施。以及推动一带一路拉动出口。

陈兴动曾于Crosby证券、Peregrine投资集团服务，1997年进入法国巴黎银行服务，目前担任北京法国巴黎银行(中国)董事总经理、首席中国经济学家与宏观研究团队主管。也是法巴全球经济预测委员会的成员。(完)