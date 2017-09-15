专访：日本央行2018年可能允许利率上升--前央行理事早川英男

路透东京9月15日 - 前日本央行理事早川英男周五表示，如果经济持续走强推动通胀升至1%左右，明年日本央行可能允许长期利率上升更多。

早川英男称，如果长期利率因为经济基本面改善而上升，则日本央行将无法长期控制长期利率。早川英男与现任央行决策者们保持着密切联系。

早川英男在接受路透专访时说，如果利率是受美国收益率大涨等外部、暂时性因素推高的，那么日本央行在控制债券收益率方面就没有什么问题。

早川英男称，在截至2019年3月的财年，扣除生鲜食品和能源的“核心-核心”消费者通胀可能升至1%左右，归功于经济走强。

“如果这样的话，那么明年日本央行有可能会调整其长期利率目标，”早川英男说。

“央行无法永远将债券收益率限制在与基本面不符的水平之上。”

早川英男表示，日本央行或者要么上调10年期收益率目标，或者通过设定五年或八年期收益率目标的方式允许长期利率进一步攀升。

他表示，这种举措可能会在通胀率触及2%目标之前实施，并且不会等同于收紧货币政策，因日本央行仍将保持借款成本在非常低的水平。

日本央行7月时下调物价预估，目前预计通胀率在截至明年3月的一年中触及1.1%，这仍比路透调查中预估的0.6%要高。

不过他警告，达到央行2%通胀率目标需要更多年的时间，这将迫使日本央行推迟削减刺激措施，从而令其抗击另一次衰退的资源所剩不多。

“收益率曲线控制是一个可持续的框架，但无法大幅提振通胀率，”早川英男说。目前他担任民间智库富士通总研经济研究所的总括研究员。

“如果日本央行未能在当前的经济扩张期达成物价目标，那么面对的情况或相当糟糕。”(完)