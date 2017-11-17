（更正）专访：安倍胜选使日本央行退出刺激政策变得困难--前审议委员

(更正：倒数第四段译文有误，改为“经济停滞”，非“经济滞胀”。)

路透东京11月17日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周五表示，首相安倍晋三在上月的选举中获胜，可能使得日本央行明年难以收回激进的刺激措施，尽管长期实施货币宽松的成本不断上升。

包括白井早由里在内的批评人士警告称，维持超宽松货币政策的时间过长，可能损害而非帮助日本经济，因其会压制贷款利差并削弱银行增加放贷的积极性。

日本央行总裁黑田东彦本周在苏黎世提到一份学术研究报告，该报告警告称，利率降得太狠对于经济可能适得其反。

白井早由里表示，考虑到刺激政策的成本不断上升和效果日益减弱，日本央行明年应该通过提高收益率目标和放缓资产购买速度，开始撤除刺激政策。

“当经济象现在这样处于良好状态时，日本央行需要让货币政策正常化，以便在下次出现衰退时手中拥有应对工具，”白井早由里对路透表示。

“但这次选举结果让此事变得困难了，”她表示。

白井早由里指出，提高日本央行对10年期日债收益率所设的目标，会导致日美之间的利差缩窄，进而引发令人不快的日圆升值。

她称，任何有关日本央行可能撤出刺激举措的迹象，也会引发海外投资者撤出资金。外资因押注日本央行将继续维持超宽松货币政策，所以大肆投资日本股市。

“日本央行可能想放慢资产购买速度，”白井早由里说道，“但很难做到，因为政府将维持日本高股价以及日圆低汇率置于非常优先的地位。”

安倍在2012年上台时曾誓言，要通过实施“安倍经济学”的刺激举措来消除持续二十年之久的经济停滞。安倍在今年10月22日大选中以压倒性的优势再度当选首相。

这一结果加深了市场预期，即黑田东彦的五年任期在明年4月到期后，安倍可能再度任命他担任央行总裁。

“黑田东彦有很高的可能性被再度任命为央行总裁，”白井早由里表示，“日本央行政策的正面效果有限，但黑田东彦将很难改变政策。”

在去年推出的新政策框架下，日本央行目前通过巨量资产购买，以令短期利率维持在负0.1%，使10年期日债收益率保持零水准附近。（完）