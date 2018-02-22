专访：日本央行应考虑购买外国债券--内阁特别经济顾问

路透东京2月22日 - 日本首相安倍晋三的一位经济顾问表示，日本央行在总裁黑田东彦第二任期内应考虑购买外国债券，作为重振经济的措施之一。

法律禁止日本央行出于影响汇率的明确目的来购买外国债券，因汇率政策由财务省管辖。

但一些学者提议，如果目的是刺激经济，日本央行可以购买外国债券。但迄今为止日本央行并未考虑这种想法，因为很难让20国集团(G20)其他成员国相信，日本这么做不是在试图影响日圆汇率。

“根据日本央行法，财务省负责管辖外汇政策。但我希望黑田东彦考虑让日本央行购买外国债券，”日本内阁特别经济顾问滨田宏一周四接受路透专访时表示。

滨田宏一称，虽然日本央行不能出于影响汇率的目的购买债券，但可以将其“做为日本实施适宜货币政策的一个手段”。

他并称，短期内，对于防止日圆大幅升值导致经济复苏脱轨，日本央行能够做的是有限的。

日本政府上周任命黑田东彦连任日本央行总裁，任命一位支持更激进宽松货币政策的学者出任央行副总裁，这是决策者不急于撤走大规模刺激计划的信号。

上述任命基本未扭转日圆兑美元近来的升势。日本决策者担心日圆升值可能会打击日本经济，因而对日圆升势发出了口头警告。

“日圆在政府宣布央行总裁和副总裁人选后上涨，”滨田宏一称，“货币宽松对日圆升值的抑制作用有限。”

目前居住在美国的滨田宏一是透过电话及电邮接受的路透采访。

滨田宏一称赞黑田东彦的政策帮助提振了经济成长，并称“可以理解”日本政府决定让他再任五年央行总裁。

“在黑田领导下，日本央行政策为日本经济复苏做出了很大贡献，”他称。(完)