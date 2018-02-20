专访：黑田东彦新任期内日本央行将继续撤出刺激举措--前审议委员

路透东京2月20日 - 前日本央行审议委员木内登英表示，任命日本央行总裁黑田东彦继续下个五年任期，意味着央行将继续循序渐进地撤出危机时期的刺激举措。

日本首相安倍晋三决定任命黑田东彦连任央行总裁，表明政府不再坚持让日本央行迅速实现物价目标。自黑田东彦在2013年成为央行总裁以来，央行实施的大举宽松举措未能推动通胀率加速升至2%的目标。

木内登英称，日本央行在2016年放弃了以印钞速度为目标的政策后，已经在通过减缓购债速度来缩减刺激计划。

“事实上的货币政策正常化已经在进行，并将在黑田东彦新的任期内继续，”木内登英表示。木内登英在日本央行审议委员任期在去年7月届满。

“让黑田东彦连任，政府释出了一个信号，表明其希望保持货币政策的连续性，”他周一对路透表示。

日本政府周五任命黑田东彦连任日本央行总裁，暗示希望日本央行继续努力刺激经济成长。

目前为日本野村总合研究所经济学家的木内登英称，尽管日本央行将继续放缓购债，但放弃负利率可能还需要一些时间，因日本央行需要淡化其物价目标。

“政策正常化并不意味着日本央行将放弃其超宽松政策，仅是逐步降低货币支持的程度。”他称。

三年来大量印钞未能提振通胀后，日本央行在2016年修正了政策框架，从印钞速度调整为瞄准利率。

自那以来，日本央行购债速度降低至此前承诺每年购入量的大约一半。(完)