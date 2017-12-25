专访：低利率打压银行利润 撤走刺激后获利料仍难改善--日央行理事

路透东京12月25日 - 日本央行理事宫野谷笃称，长期的超宽松货币政策正在给日本银行业获利构成严重打压，但即便在央行升息之后，金融机构也不应预计营业状况会明显改善。

资料图片：2010年8月，日本东京，一家货币兑换店清点日元纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

宫野谷笃称，长期而言很多地区性银行可能遭受损失，因竞争加剧迫使他们调降贷款利率，以便在不断缩小的国内市场上吸引贷款客户。

“日本央行包括负利率在内的货币政策措施，毫无疑问对银行的获利产生了明显的影响，”宫野谷笃说。宫野谷笃负责的部门主要监控日本银行系统。

“即便货币政策最终正常化，银行也不应该预期获利会重返超宽松政策实施之前的水平，”他于12月22日对路透表示。

日本央行于去年引入负利率政策，并承诺将10年期公债收益率引导在零水准附近。此前其已经进行了三年的大量资产购买，且未能提振通胀。

宫野谷笃表示，央行的政策还没有过度损害银行的获利，从而回应了来自金融业的批评。后者曾批评央行的货币刺激政策成本大于收益。

但他警告称，若仍维持超宽松货币政策，那么银行的盈利能力或将进一步下降，他还呼吁地区银行寻找新的收入来源，而不是靠下调贷款利率来应对日益加剧的竞争。

“中长期来看，许多金融机构或许将面临同时出现净亏损创纪录高位的风险。我们不能否认存在金融中介可能同时不能正常运转的风险。”

“由于经济状况良好，而且银行有着足够的资本，现在正是采取行动的时机，”他说道。“并购和整合也在提高盈利能力和效率的选项之列。”

多年来实行的危机模式下的刺激措施，已令许多发达国家的银行利润率遭到挤压。这个问题在日本更加尖锐，有超过100家地区银行在僧多粥少并且还在缩小的市场中竞争，同时还有人口老龄化问题。

一家行业监督机构曾在10月份表示，截至2017年3月财年，逾半数日本地区性银行的核心业务遭遇亏损。

地区性银行的困境给日本央行施压去关注其政策缺点，不过日本央行总裁黑田东彦表示，他认为现在没有必要回撤刺激计划。

宫野谷笃称，在激烈的竞争环境下，即便日本央行收回刺激计划，银行业者可能也不会看到利润率有大幅改善。

“我们的货币政策在给银行获利施加下行压力，这是事实，但并非唯一影响因素，”宫野谷笃称。

“货币政策将在某一时间正常化。但结构性因素不会改变。日本人口会继续下降，企业的数量将继续减少。”

日本抗通缩动图：tmsnrt.rs/28KmQnX (完)