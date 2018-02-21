专访：日本央行今年恐难升息--前央行委员白井早由里

路透东京2月21日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周三表示，新任日本央行领导层将无法在今年升息，因央行错过了在2017年升息的最佳时机。

白井早由里称，去年各市场表现平稳、经济成长强劲、且就业市场趋紧，都让日本央行有机会收回危机时代的刺激政策，展开政策正常化。

但白井早由里指出，近期市场抛盘让央行更难以寻求退出超宽松货币政策，凸显日本央行总裁黑田东彦第二个五年任期所面临的重重挑战。

日本央行近来已放缓购债速度，交易商将此形容为“隐形缩减”，不过要大刀阔斧实现政策正常化还比较困难，因为通胀表现继续落后于央行2%的目标水准。

“日本央行应回撤刺激，准备相应工具应对下一次约在2019年前后的衰退。回撤刺激的最佳时机是在去年，”白井早由里告诉路透。

“机会已失，日本央行相当长时间内将不能再行动。新领导层要实现政策正常化可能较为艰难，”她表示。

白井早由里曾任国际货币基金组织(IMF)经济学家，2016年3月从日本央行政策委员会离任，但仍与当前及海外决策者保持密切联系。

日本政府上周任命黑田东彦连任日本央行总裁，任命支持更激进宽松货币政策的学者出任央行副总裁。投资者认为，这是决策者不急于撤走大规模刺激计划的明显的信号。

但分析师表示，长期实行宽松政策的成本上升，特别是近乎零利率冲击银行利润，意味着日本央行新领导层的最大任务就是设法顺利退出超宽松政策。

日本央行去年调整了政策框架，从以资产购买速度为目标转为以利率为目标。后来日本央行逐步将其债券购买速度放缓至每年约50万亿日元(4,640亿美元)。而日本央行比较随意的承诺是维持在80万亿日元。

她表示，央行可能将购债速度放缓至30万亿日元左右，因为多年的大规模购买已导致债券稀缺。

她表示，由于首相安倍晋三要求支持经济增长和提振股价，央行提高长期利率目标或放缓购买ETF步伐将很困难。(完)