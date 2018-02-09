专访：负债及NAFTA掣肘经济 但加拿大央行将从整体考量--副总裁

路透魁北克省蒙特贝洛2月8日 - 加拿大央行高级副总裁威尔金斯周四表示，家庭高负债是该国经济面对的最大弱点，同时，围绕北美自由贸易协定(NAFTA)的不确定性正重压经济前景；但加拿大央行做下次利率决定时，将考量经济的整体表现。

威尔金斯接受路透专访时称，尽管偿债成本升高让一些家庭极难应对，但央行预期经济和消费将继续增长。

“每个家庭都将发现那多少有些困难，有部分家庭可能觉得相当艰难，另一些家庭则只需稍稍省吃俭用一点；不过整体而言，正如你们从本行的预测可见，我们预期经济和消费将持续增长。”

加拿大央行自7月以来三度升息共计将利率上调了75个基点，市场预计今年将进一步升息。

“我想我们很清楚表明加拿大经济最大弱点来自家庭负债，偏高的家庭负债。”威尔金斯在七国集团(G7)一场座谈会的间隙说。

“我们也非常清楚...围绕NAFTA前景的不确定性是企业、所有加拿大人所面临的主要不确定性，这一点令政策前景承压。我们确实考虑到这些因素，我们也会考虑经济其他部门及其表现。”

加拿大、美国和墨西哥正在进行NAFTA现代化谈判。美国总统特朗普威胁将退出1994年达成的NAFTA，指称这项糟糕协议损害了美国工人的利益。

**经济开局并非最强**

威尔金斯不愿就最近的经济数据做出评论，但表示尽管第四季度GDP增速“不是最强”，但最新数据依然符合预期。

“我们看待政策时，会考虑到正在关注的一些因素，包括潜在产出。央行总裁波洛兹曾多次表示，在上升周期往往会积累更多潜能，因为需求增长势头往往超过分析师预期中考虑到的水平，”她说。

当被问到近期股市下跌是否会影响到央行的加息路径时，威尔金斯称资产价格会渗透至传导机制和预期，但只有波动幅度较大且是单方向时，其影响才事关重大。

她表示，股市动荡是在经济成长且债券收益率上升的环境下发生的，这一点更为重要。

“因此，如果联系到经济增强，而债券收益率正在因此上升，那么投资组合的调整预计就会到来，”她说。

加拿大股市指标股指周四跌至近五个月低点，因美股抛售加剧。

威尔金斯认为，决策者关注市场如何消化未来升息的可能性，因为这有助于他们洞悉市场对央行的预期，但预期本身不会成为担心的理由。

“我们发现这些信息很有价值，关注它仅仅是为了解他们对我们的预期...但市场预期什么或不预期什么，很少会令人担忧。我们最关切的是，做出正确的决定，以便达成通胀目标。”威尔金斯说。(完)