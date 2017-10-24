专访：中国铝需求增长仍将高于GDP--中铝公司董事长

路透北京10月24日 - 中国最大国有铝生产商表示，由于下游需求强劲，今年铝消费量料将增长9-10%，并且将以高于2018年国内生产总值(GDP)增长的速度继续上升。

中铝公司董事长葛红林在邮件中回复了路透记者的提问，称2017年前三季度铝消费量料将达到2,625万吨，同比增长9%，而年底还将迎来需求高峰。

葛红林是十九大代表。他说中铝预计中国铝消费量将继续以高于2018年GDP增长的速度上升，庞大的消费需求仍将是支撑全球铝工业健康发展的压舱石。

中国今年的GDP增长目标是6.5%，尚未设定2018年增长目标。国际货币基金组织(IMF)预计中国2018年GDP增幅将为6.5%。

中国宏桥集团(1378.HK)等一些中铝的竞争对手，今年冬季正面临环保限产。

当被问及中铝公司将受到何种影响时，葛红林只提到位于山东和河南地区的企业的氧化铝产能会受到部分影响。

他说，受电力、氧化铝、碳素等价格上涨的影响，今年以来，电解铝成本已经反弹了14%。

他还说，1-9月包装领域的铝需求增速约20%，房地产、交通、电子产品领域增速约8%，电力领域增速约5%。

在被问及中铝公司从力拓(RIO.AX)(RIO.L)手中收购几内亚西芒杜铁矿石项目46.6%的权益时，葛红林只表示，中铝公司在几内亚的铝土矿项目和西芒杜铁矿项目进展顺利。

中铝公司的上市子公司中国铝业在9月同意向几内亚的铝土矿加工项目投资5亿美元。

中国铝业(601600.SS)在上海挂牌的股票自9月12日起因筹划重大事项停牌。葛红林说，公司后续将根据具体方案进展情况履行信息披露程序。(完)