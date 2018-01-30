专访：中国打击塑料进口洋垃圾将促进发达国家回收--联合国环境署

路透奥斯陆1月29日 - 联合国环境署执行主任Erik Solheim周一表示，中国打击塑料洋垃圾的进口，对于富裕国家来说应该是一个信号，要加强回收，减少塑料吸管等非必要产品。

Solheim曾担任挪威的环境部长。他呼吁在中国的限制令本月生效后，发达国家应该重新考虑对塑料的使用，不要只是简单想着在海外另找地方倾倒。

“我听到欧洲人对中国的决定有些抱怨，我们应把这个决定看作是造福中国人，也给世界其他国家敲了警钟，”他接受电话采访时说。

“而且有许多产品我们根本是不需要的。”

他表示，最典型的例子就是塑料微粒，这种物质用于化妆品，但发现其对全球的海洋、河流和湖泊都有污染，另外还有吸管。

“普通美国人每年消费600根吸管，”他说，产生了大量的塑料垃圾。“所有人都可以直接从杯子或瓶子喝水。”

他建议餐馆和酒吧可以张贴“如果您的确需要吸管，我们可以提供”之类的说明。一些企业已经减少了吸管的使用。

他对禁止使用塑料微粒的做法也表示赞同。塑料微粒有时被用于面部磨砂膏或牙膏中的研磨剂。美国在2015年通过一项禁止使用塑料微粒的法律，英国的类似法律也于本月生效。

中国是西方国家超过半数塑料废物出口的主要接收国。自从中国禁止包括一些级别的塑料和纸张废物的“外国垃圾”进口之后，部分西方港口已经堆积了大量废物。

Solheim表示，包括可口可乐(KO.N)、雀巢(NESN.S)和达能(DANO.PA)在内的企业正在采取措施提高塑料制品的循环使用率，或者改用可生物降解的包装材料。肯尼亚已经禁止使用塑料袋。

“但这一问题十分严峻，政府和企业需要作出更大努力，”Solheim说。

他说，各国都负责处理本国产生的废物，要比寻找新的垃圾输出国要好得多。他并补充称，在中国颁布禁令后，“现在印度和越南这样的新兴国家并未明显表露出愿意接手这些废物的意愿。”(完)