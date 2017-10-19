专访：明年中国企业海外发债需求大 央企合并有利评等--惠誉高层

路透台北10月19日 - 信用评级机构--惠誉中国研究主管王颖周四表示，明年中国融资环境应该还是会偏紧，供给侧结构性改革促使企业基于降低融资成本与拓宽融资渠道角度考量，仍会积极赴海外发行美元债券。

她在台北一会议场边接受路透专访时并预计，在国企改革的大架构下，目前国资委辖下的98家中央企业，料在未来两年缩减至90家以下，整并的产业料包含电力、建筑、汽车、军工等领域，而央企合并也将有利评等。

〞我们今年根本忙不过来，很多很多企业为了首次发行要拿评等。〞王颖说。

她指出，目前已在公开市场发行的中资美元债，充其量只是冰山一角。境内资金面紧张令融资成本上升，债券发行成本还一度高过银行贷款，虽然政府的货币与信贷政策会根据市况微调，但相信明年融资环境应该还会紧张。

同时在惠誉担任亚太区能源产业主管的王颖表示，今年二季度末以来，国家发改委已明显放缓审批与登记速度，为的是控制企业发行外债的节奏；即使如此，还是有很多企业想发债而找上门想拿国际评等，从此也可以看出来赴境外融资的需求有多么大。

据摩根大通统计，中国前三季在亚洲美元债发行市场以约六成占有率，遥遥领先第二名韩国的10%。

研究机构crediesight的资料则显示，受中资企业大量发债(占发行比重63%)挹注，截至9月底亚洲(日本除外)投资等级美元债共发行了1,890亿美元，已超越去年全年的1,780亿。中资企业在高收益债的发行比重更高达79%，令前三季亚洲高收益美元债发行达590亿美元，大幅超越去年的300亿。

**央企合并有利评等**

王颖同时认为，由于去年与今年中国供给侧改革成效明显，相信未来国企分类、合并重组的步伐不会停歇。从过去合并的案例，均是将同一行业的大企业予以整合来看，像是电力、建筑、汽车、军工等中央企业将会进一步整并。

〞其实这些过去都是同一家央企，之后分出去变好几家，但现在的趋势又要整合成一家。〞她说。

她预期，为了保持国有经济主导地位不变，国资委将牵头让战略性与支柱性的产业龙头做大规模，提升市场份额；而合并整合的过程中，会比上一轮国企重组带有更多市场化特征。

王颖并指出，由于国企整并多是强强联手或强并弱，纵然因强并弱导致财务状况转差，但也因政府关联度的提升，反而对企业评等产生积极作用。

她举例称，像是光明食品收购良友集团，是基于将光明食品打造成上海唯一“菜篮子”的构想。纵然良友债务高，但因合并后与政府关联度提升，惠誉将光明食品的评等从〞BBB-〞调升为〞A-〞。（完）