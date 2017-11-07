专访：欧洲央行应接受较低的通胀目标--前首席经济学家

路透海牙11月6日 - 前欧洲央行(ECB)首席经济学家史塔克(Juergen Stark)周一表示，欧洲央行应该放弃其主要通胀目标，并接受稍微放宽一些的目标，因目前的政策基础导致市场扭曲，存在干预正常化的风险。

史塔克表示，欧洲央行的超宽松政策已在低通胀率并不会对经济构成威胁的时期，将公债价格、股市与房地产推升至与经济现况脱节的水平。

“欧洲央行必须接受未来通胀可以低于以往惯有水准的情况，”史塔克接受路透专访表示，“这样他们就不必继续扭曲市场。”他在2011年因政策意见不合离开欧洲央行。

金融危机后为了将通胀拉回至略低于2%的中期目标水平，欧洲央行与其他主要央行一样采行了空前的刺激举措，包括实施负利率，购买数以万亿(兆)欧元计的公债。

“低通胀率实际上帮助欧元区经济增长至当前水平，”这位德国分析师参加Aegon Asset Management在海牙组织的活动间隙表示。“低通胀增加了家庭可支配收入，与减税作用类似。”

欧洲央行将购债计划延期至明年后开始收缩购债规模，但如果经济形势需要，央行并未排除进一步延期的可能性。目前欧洲央行购债计划定于明年9月份截止。

Stark补充说，全球化和技术创新可能持续抑制通胀，在这种情况下通胀目标过紧只会引发越来越多的干预。

“没有一家央行能够像欧洲央行试图做到的这样微调通胀率，”他说：“接受较低的通胀率，这样就不会损害市场经济。”

欧元区通胀率自2013年初以来一直低于欧洲央行的目标水平，央行人士预测通胀率最早要等到2020年后才可能回升至2%。(完)