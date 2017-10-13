专访：美联储应捍卫通胀目标 否则或有损信誉--圣路易斯联储总裁

路透华盛顿10月12日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)需要明确捍卫其2%通胀目标并停止升息，直到物价上升的速度加快脚步。

资料图片：2015年2月，美国纽约，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德接受采访时谈美国经济。REUTERS/Lucas Jackson

他在接受路透专访时表示，美联储若持续坚持“正常化”，并在没有更好的证据显示物价正在增强的情况下升息，其冒着失去信誉，以及或许会造成经济衰退的风险。

“如果你有通胀目标，就应该要捍卫这个目标。如果你说要达成通胀目标，那么你就应该设法达成并保持信誉，”布拉德表示。

布拉德称，今年美联储青睐的通胀指标持续疲弱，这意谓着“我们或多或少失去了过去两年来朝2%目标迈进的所有进展”。在这样的环境下持续升息“可能向市场释出通胀目标并不那么重要的讯息”。

美联储青睐的通胀指标从4月的1.7%降至6月、7月和8月时的1.4%。

布拉德表示，他的一些同僚把通胀指标下滑归因于部分商品和服务的一次性价格明显波动，这些同僚太“陶醉于”自己的分析，忽视了科技等一些其他因素在抑制物价的实际情况。

“如果委员会继续加息，可能犯下政策错误...我认为通胀可能下降而非上升。我觉得，如果走到极端，在这样的情况下错误判断利率的合理水准可能会触发衰退。”

**通胀之争加剧**

在这场全球决策者都在思考的争论中，布拉德的言论一针见血，促使对危机后衡量通胀的方法进行深入研究或反思。布兰德自己则完全推翻了他一年多前对通胀的评估，从委员会中的鹰派队伍转至最温和的立场。

布拉德表示，各国央行对通胀看法的变化，意味着“不论是谁接手这个职位，都会在第一天就嚐到个中滋味。这是讨论的重点所在，而且对于我们该如何继续前进，这问题非同小可。”

“对于货币政策的核心问题，需要非常睿智的领导者，推动整个体系稳步前进...如果不是经济学者，也要是现任(联邦公开市场委员会)的经济学家或职员，来继续带动后续的讨论。”

布拉德表示，他认为部分同僚近期心态已趋向“避险”。最新的会议记录显示，“一些”美联储官员已做好排除再度升息的准备，直至通胀上升，而有“几名”官员已将后续数据表现强劲列为个人看法的前提条件。

布拉德反驳了金融环境宽松是升息理由的论点，金融环境宽松的特征包括股市上涨、市场波动平缓，以及信用利差缩窄。

他表示，衡量这些条件的指标十分重要，可以作为环境收紧与波动性升高时的警示信号。不过当它们显示金融市场风平浪静、情况宽松时，对于前景所提供讯息的意义就不太大。(完)