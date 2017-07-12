专访：富时罗素将大力发展中国固收产品 计划扩充中国团队--副CEO

路透北京7月12日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)旗下富时罗素指数公司(FTSE Russell)副首席执行官(CEO)Donald Keith日前表示，将大力发展中国固定收益指数产品和社会责任指数产品，未来两、三年的计划扩充在中国的团队。

他在接受路透专访时称，近期实施的中国内地与香港债券市场互联互通合作十分重要，富时收购的花旗固定收益指数已将中国债券纳入固定收益新兴市场指数的一部分，这项业务将进一步扩大。

“从战略的角度来看，中国对我们来说至关重要。我们在战略上寻求发展的一个领域是固定收益指数。”Donald Keith称。

公开资料显示，伦敦交易所集团与花旗集团达成协议，将收购The Yield Book和花旗固定收益指数。该固定收益分析平台和指数业务包含多支固定收益指数系列，预计这项收购将于2017年下半年完成。

他并表示，从全球角度观察，机构正在寻求多资产、多元投资的方法，尽管中国资本市场的结构可能和国际市场略有不同，但从机构投资者的角度来看，投资的模式将会趋同。

“目前机构投资者，资产所有者和主权财富基金的最大议题之一是如何使用指数进行多因素投资，去寻找一个特定的结果。从调查的结果来看，中国与全球同行在此并无区别。”他说。

他认为，中国目前实施的债券通和股票通，对于全球投资者来说同样重要。随着中国监管层在金融产品授权方面的放开，富时将扩大自己的团队。

“我们未来两三年的计划是在中国内部建立研究人员，以帮助资产所有者寻找他们需要的资产并建立起联系。”他称。

他并指出，富时注意到中国投资者越来越多的开始关注社会责任和可持续投资的问题，很多投资者在其投资组合中也引入了相关的考量因素，富时在此方面发挥自己的经验和优势。

“在大型机构投资者层面上，中国机构正就此和国际同行进行共同合作。”他说。

**何时纳入A股仍存分歧**

对于市场关心的富时指数纳入A股的问题，他透露，国际投资者对纳入A股仍然存在分歧，投资者的担忧主要是资本自由流动、套期保值工具和股票停牌问题。

他介绍称，富时现已有部分投资A股的指数产品，可以提供给乐于投资A股的投资者。目前通过各种富时罗素中国产品投资A股的资产大约为300亿美元左右。

“我们仍然在咨询我们的客户和国际投资者，以获得他们的意见，国际投资者对部分问题大担忧有所减轻，但分歧仍然存在。”他说。

他认为，不应帮助客户决定或强迫客户去投资中国A股，因此富时提出了一个涵盖A股的指数，令想投资A股的投资者作为新兴市场的基准，也确实有如领航投资（vanguard）等部分投资者在跟踪这一指数。

“对我们而言，关键在于要按照国际投资者想要走的步伐。过早的做法并不会有帮助，不能强迫他们做不想做的事情。同样的道理，我们也不想太迟。”Donald Keith称。

不过他认为，最近两年中国市场已经改善了很多，比如在QFII和RQFII方面的改进。中国市场的很多问题正在得到解决，但这是一个循序渐进的过程。

他建议，中国监管层在股票停牌问题上能够寻求更透明的解决方案，并提供更多可用的套期保值工具，让国际投资者能对冲他们的头寸。

“我们希望看到QFII和RQFII的统一，以及解决使用股票通的投资者的技术问题，让他们感觉更便利，这对国际投资者来说非常重要。”他说。（完）