专访：外资2020年持有中国债券料为目前的三倍--汇丰环球投资高层

路透台北9月19日 - 汇丰环球投资管理周二表示，随着中国债券通、A股纳入MSCI指数等政策开展，海外投资者对中国市场的参与度将进一步提升；待债券市场全面开通后，外资持有量有望在2020年增至逾6,000亿美元，达现有规模的三倍。

汇丰环球投资管理中国及台湾负责人李选进在一场活动场边接受路透专访时称，预料中国在未来十年将超越美国成为全球最大经济体，金融服务料随着实体经济与金融市场的开放进一步扩大。

〞我们长期看好中国，市场正对境外投资者逐步开放，我们认为很有机会。〞他说。

曾在中国担任汇丰晋信基金管理公司总经理的李选进认为，中国自2003年开放QFII(合格境外机构投资者)以来，到近期的中港基金互认，开放外资投资的范围遍及各个金融市场且规模逐步扩大。过去投资额度不好拿，现在也变得比较宽松，显示当局对于资本市场有序开放颇有信心。

对于债券通开通的后市观察，李选进指出，人民币债券市场虽是全球第三大债券市场，规模达7.1兆美元，但外资参与度仅占3%约2,100亿美元。待债券市场全面开通后，外资持有量有望在2020年增至目前的三倍，相当于中国大陆国内生产总值的8.5%。

汇丰中华投信固定收益研究团队主管黄军儒则补充，虽然境外美元债券仍是中国各类债券中流动性较佳，发行人体质相对健全的市场，而中国美元债占整体亚债占比仍不断攀升，但长远而言，将有更多海外投资者涉足于更广更深的境内市场，积极投资于境内债市。

股市方面，兼任汇丰中华投信董事长的李选进表示，受政府仍对货币进出实施资本管制影响，外资持有中国A股的比重偏低，因此对境内市场的影响力有限。但也因为中国与全球股市相关性较低，有助投资者在不同市场周期争取较佳的风险调整回报。

汇丰环球投资管理香港股票投资主管赵汉龙强调，中国基本面正处于改善趋势中，生产者物价指数反弹带动工业获利率改善、房地产供需在上半年大致仍呈现健康状况，而中国政府对原物料产业进行的供给面改革已见成效，钢铁、煤矿、水泥等大宗商品的库存都回复到适当水准，也让生产厂商能享受到较高的价格与获利。

他认为，就中国股市长期表现来看，获利动能是表现突出的要素，因此随着中国经济稳步复苏，本波产业获利上修的趋势亦可望推升中国股市未来表现。

中国股市沪综指周二收市小跌。沪综指收报3,356.84点，跌6.02点或0.18%，全日波幅仅26点；今日上海A股成交额为2,205亿元人民币，上日为2,277亿元。(完)