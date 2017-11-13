专访：欧洲经济成长更持久 英国“混乱”退欧构成威胁--IMF官员

路透伦敦11月13日 - 国际货币基金组织(IMF)周一表示，欧洲经济目前正在稳步成长，但混乱的英国脱欧可能导致英国及欧元区经济增速“明显”下滑。

2017年4月11日，伦敦，顾客在超市内选购商品。REUTERS/Neil Hall

IMF的最新“区域经济展望”报告指出，目前欧洲经济复苏看起来越来越稳固。该展望覆盖40多个国家，从德国和英国到土耳其与俄罗斯。

这种情形部分是受央行刺激措施和低利率的推动，同时也得益于基本面改善，各种经济体的投资回升都证明了这一点。

“这股复苏看起来越来越持久，”IMF欧洲部副主任Joerg Decressin在介绍周一发表的上述报告时对路透表示。

“欧元区已有18个季度保持正增长，最近增速为2.5%左右。东欧许多国家的经济增长达到3%左右甚至高于3%已有一段时间。所以这次复苏不仅更加广泛，而且更加强劲。”

IMF在9月华盛顿会议上发布的世界经济展望报告曾预估，今明两年的欧洲经济成长率料将分别为2.4%和2.1%。但在那之后，背景形势已经发生了明显的改变。

Decressin称，IMF赞同欧洲央行谨慎缩减刺激计划的行为。他还指出，英国通胀情况让英国央行有道理实施金融危机以来的首次升息。

目前的主要不确定性仍是英国退欧，以及英国在退欧后将与欧盟建立怎样的贸易关系。

Decressin表示，IMF仍预计双方将达成一项过渡期协议。IMF经济学家没有进行任何“无协议达成”的预估，但混乱的退欧恐怕会造成破坏性影响。

“在这样的情况下，我们担心经济成长将承压，特别是英国经济，但欧元区也不能幸免。”他说道，“我们可能考虑把增长预估大幅调降至低于当前预估的水平。”

不过他指出，目前气氛要比一两年前好很多，当时充满有关希腊可能被清退出欧元区的担忧。

Decressin称，法国总统马克龙倡议欧元区加速整合，是这当中重要的一部分。对于将欧洲稳定机制转换成为IMF型态的危机救助银行角色，他也给出IMF至今最为明确的支持。

“我们支持此一目标，”他称，“在适当的监理架构，以及有力的监督职责下，成立一欧洲货币基金组织(European Monetary Fund/EMF)可以实质上强化危机防范及管理的工作。”

迅速且果断的决策将会是关键。欧元区在各种危机期间往往非常吃力，因种种措施需要各个国会的正式批准。

过去七年来，IMF因为涉入处理希腊危机而受到重创，因为IMF通常与希腊和德国等国当局站在对立面。

“相反地，我们从未有撤回支持欧洲的打算，”Decressin表示。

“无论何时何地发生任何一种危机，我们仍将听任我们欧洲股东的驱使。我们也希望透过我们的监督能够持续扮演有用的角色。”(完)