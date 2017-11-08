专访：保护主义若不再只是纸上谈兵 亚洲恐遭殃--IMF总裁拉加德

路透东京11月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，保护主义情绪目前仅止于口头说说程度，但若真突破此一分际，将会伤害实施自由开放市场的亚洲经济体。

2017年11月8日，日本东京，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三在出席IMF亚太地区办事处成立20周年的活动上发表讲话。REUTERS/Issei Kato

对于部分投资人担心主要央行货币政策路线分化可能影响亚洲资本流动，拉加德不以为然，她强调决策官员拥有避免市场动荡所需的沟通工具及管道。

美国总统特朗普的“美国优先”口号曾引起全球决策高层忧心，该口号的目标为降低贸易赤字；美国目前看来正在退出或积极重新谈判多边贸易协定，改为倾向与个别国家达成协议。

拉加德称，贸易保护主义迄今还只是停留在口头上，但贸易协议必须以这样的方式进行改善，即要让那些感到被全球化抛弃在后面的人群也加入进来。

“如果有贸易保护主义，将损害那些非常开放的、以商品和服务的自由与公平流动为基础的经济体。”拉加德在东京出席IMF亚太地区办事处成立20周年的活动上对记者表示。

“要想让贸易继续成为全球经济成长的引擎，贸易协议需要改善。”她说道，并称贸易协定必须将劳工条例和知识产权规则包括在内。

拉加德称，贸易协议必须以“规则为基础”，利用现有的争端解决机制，比如世界贸易组织(WTO)，不过她拒绝评论特朗普的贸易政策是否符合这些规则。

拉加德表示，尚未见到大规模的资本流出亚洲，这归功于央行谨慎的策略和他们对于政策变化的清晰沟通。

“我们认为这些条件可以帮助确保货币政策的改变不会引发不必要的资本流动变化，”她说。

拉加德表示，她会“稍微区分”美联储和欧洲央行的政策转变步伐。

她指出，预计美联储在未来数月稳步升息，而欧洲央行则强调其量化宽松将会持续，利率将在很长时间内保持在低位。

“美联储与欧洲央行不可相提并论，”她说。

拉加德表示，日本央行总裁黑田东彦的行动适当，承诺维持大规模刺激政策直到通胀加速。(完)