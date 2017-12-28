专访：制造业丑闻没有损害日本形象 但教训惨痛--政府官员

路透东京12月27日 - 日本经济产业省制造产业局长多田明弘周三表示，日本制造商的一系列篡改数据丑闻并没有损害日本形象，但却强烈提醒厂商，在面临成本或交货压力时必须避免牺牲质量。

自10月以来，神户制钢所(5406.T)、三菱综合材料 (5711.T)、东丽 (3402.T)、日产汽车(7201.T)和斯巴鲁(Subaru) (7270.T)等企业相继曝出数据造假与合规问题。

这些丑闻打击了上述公司的股票，而且正值长期因产品质量高而知名的日本制造面临来自亚洲竞争对手日益激烈的竞争。

多田明弘表示，这些问题并不表明日本制造存在系统性缺陷，它们只是个别公司发生的单独问题。

虽然这些问题无疑“令人遗憾”，他接受路透专访时说，“(但)如果客观地看，这只发生在少数几家公司。”

“个别公司的声誉受到影响，但我不认为日本制造商的整体品牌形象已经受损，”他称。

尽管这些公司的股价下跌，“但并不是整个日本股市下滑，”他说，“我没有看到什么关于日本制造商的大量订单被取消的新闻。”

神户制钢所、三菱综合材料和东丽是面向全球制造业者的供应商，他们已经承认产品数据造假。日产汽车和斯巴鲁则承认，面向日本国内市场的汽车在最终检验程序方面不合规。

这些公司多数已经聘请第三方调查机构，针对不当行为的范围和原因以及改善治理的措施撰写报告。(完)