专访：退欧谈判应算大帐 别对分手费锱铢必较--伦敦金融城市长

路透伦敦11月23日 - 伦敦金融城新任市长鲍满诚(Charles Bowman)表示，英国千万别只顾着为退欧分手费中的“小钱”与欧盟讨价还价，而应该把重点放在与欧洲达成贸易协议所能带来的“大钱”上面。

2017年11月16日，伦敦金丝雀码头金融区，花旗、巴克莱和汇控的办公大楼傍晚亮起灯光。REUTERS/Toby Melville

鲍满诚敦促英国政府提高支付给欧盟的款项，以打破新贸易协议谈判所面临的僵局。

谈判进展缓慢让许多企业感到不安，他们担心英国可能在没有达成协议的情况下退出欧盟。

“这是西瓜与芝麻的关系。如果我们现在为了芝麻小利讨价还价，我们可能错过未来的大笔财富，”鲍满诚在英国央行对面的金融城市长官邸接受路透专访时表示。

许多退欧支持者称，英国应退出谈判，不支付在欧盟期间承诺的包括养老金在内的款项。

但鲍满诚表示，英国有五周的时间与欧盟伙伴敲定过渡协议，否则将面临工作岗位流失的风险，因银行业者把在伦敦的运营活动移转至欧盟，以持续服务欧盟的客户。

“我们认为重要的是在耶诞节前就过渡期议题清楚说明立场，”鲍满诚在就任第一个月后表示。

“简单来说，这正是我们现在所需要的，”鲍满诚表示，他说他上周在就任晚宴时就已就此事向首相特雷莎·梅施压。

特雷莎·梅支持达成过渡协议的呼吁，但欧盟坚称英国必须先确认该为退出欧盟支付多少钱。

**与欧盟明算帐**

在周一的一场会议上，特雷莎·梅麾下的英国退欧委员会称，英国将会履行对欧盟的承诺；该委员会的部分成员是内阁中的部长级人物。

当地媒体报导说，她可能把金额提高到400亿英镑(合532.2亿美元)，是最初估计的200亿英镑的两倍多。

“我并不是说这是小钱，完全不是这个意思，”鲍满诚表示。

他说，面临威胁的是英国金融业每年高达714亿英镑的税收贡献，以及英国各地的220万个就业岗位。

英国央行预计，随着银行、保险公司和资产管理公司启动应急计划，到英国退欧日的时候，将有1万个金融工作岗位已离开伦敦，转移到法兰克福、巴黎、都柏林和卢森堡。

但鲍满诚表示，伦敦将继续是“最棒的”金融中心。

“我们这里有一样非常独特的东西，即无法复制的产业集群。如果能的话，早就复制了。大家喜欢伦敦，”鲍满诚表示。

他以瑞士宝盛集团(BAER.S)为例，称该行正在扩大伦敦的业务。但即便没有英国退欧事件，某些工作岗位也势必将会流失，因为机器或将取代理财顾问、律师、会计师等的工作。

会计师出身的鲍满诚说，机器能做出专业判断，令人觉得“蛮可怕的”。

鲍满诚表示他任内的目标之一，就是帮助因金融危机和不当行为而蒙尘的金融业挽回民众的信任。

在他的官方简历中，鲍满诚自称周末常在他的花园铲除有害杂草，这项技能或许有助于他根除公众的不信任感。(完)