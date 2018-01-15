专访：中国金融业对外开放将加剧专业人才供需紧张--摹根麦肯立

作者 林琦

资料图片：2013年11月，上海浦东陆家嘴金融区，一名男子乘扶梯上行。REUTERS/Carlos Barria

路透上海1月15日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）中国区董事总经理吴家威近日指出，随着中国金融业加快对外开放，国内金融专业人才供需形势将更趋紧张，尤其是部分需要深入了解中国本土市场的专业岗位。

去年以来，约有十家海外知名资产管理公司获准在中国成立独资子公司（WFOE）并获私募管理牌照，在大中国区域资管领域引发了一系列人员和工作变动。而中国承诺金融业将进一步对外开放，银监会去年底更是出台一些细则，预计国内金融业人才市场又将面临新一轮震动。

“中国金融领域的对外开放，将对寻找合适的金融人才增加更多挑战。需求在快速增长，但合格的专业人才没有增长那么快。”他在接近路透专访时表示。

他指出，中国目前只有4,000多位特许金融分析师（CFA），且平均年龄比全球平均水平低四至五年。虽然国内CFA人数每年都在不断上升，但其经验和资历普遍低于雇主所期望的水平。

他说，若是从海外聘请专才，那么他的汉语水平又是一个较为明显的缺陷，所以现在的一个解决方案就是从美国、欧洲或亚洲其他地区聘请有专业技能的华人。这样的话，雇主需要向这些高端人才提供具吸引力的薪酬，这意味着成本的提升。

一同接受专访的摹根麦肯立负责金融和银行业的中国区副总监李臻举例称，正筹建的外资资产管理公司，需要搭建起包括投资、产品运营、销售、风控合规、财务等在内的一个完整团队，而其所需人才需要熟悉外企文化、了解海外产品、外语流利，最好有合资公司工作经验或海外留学工作背景，这种人才储备国内本来就不多。

他透露，目前外资银行、外资资管公司重要岗位的税前薪酬已与香港、美国华尔街接近或持平。既使这样，在考虑所得税扣缴及内资企业的隐性福利后，外资公司的薪酬体系相对内资，竞争力还不是太明显。

“中国现在雇人太贵了，有时外资总部都不了解为何中国的人才会那么贵。”他说。

李臻表示，今年将有更多国际知名资产管理公司在国内开设分支机构，本土机构也将迎来内部调整以应对不断上升的相关监管要求，专业人才供需形势将继续偏紧。

他还指出，就他们与外资银行接触情况来看，目前绝大多数银行尚没有因中国金融业进一步开放而大举扩张的计划。部分“一带一路”沿线的发展中国家正积极在中国拓展贸易融资等业务。

中国财政部副部长朱光耀去年11月表示，将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则。12月中国银监会落实金融业对外开放政策，除放宽外资在中资银行持股比例限制外，还取消外资银行人民币业务等待期等要求。

吴家威还预计，除资产管理领域外，今年传统商业银行例如合规和风控等中后台职位、私人银行领域的销售和客户经理等岗位都有很大的需求。

摹根麦肯立的2018年中国薪酬调研报告指出，随着中国经济增长的恢复，金融服务尤其是金融市场和投资领域将创造出大量全新岗位。而金融科技行业的不断扩张，线上支付以及诸如区块链之类的新技术领域对IT专业人士、研发人才以及产品开发人才的需求亦将不断增长。（完）