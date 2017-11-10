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专访：新西兰财长称央行新总裁人选必须赞同央行承担双重职责
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2017年11月10日 / 凌晨4点39分 / 1 天前

专访：新西兰财长称央行新总裁人选必须赞同央行承担双重职责

1 分钟阅读

路透惠灵顿11月10日 - 新西兰财长罗伯逊(Grant Robertson)周五称，该国下一任央行总裁必须愿意接受政府的计划，也就是把就业作为央行的政策目标之一，而他将否决任何非“合适人选”。

2017年11月10日，惠灵顿，新西兰财长罗伯逊(Grant Robertson)在办公室接受路透专访。REUTERS/Charlotte Greenfield

在接受路透专访时，罗伯逊称他已经向央行理事会主席表明，挑选新总裁时，这个人是否愿意把政策重点放在就业最大化和央行通胀目标上，是重要考量因素。

当被问及如果认为与新工党政府的要求不相符，他是否会否决央行理事会提出的总裁人选时，罗伯逊说：“我会的，那是我的工作...我们必须挑选出合适的人。”

新西兰政府周二兑现竞选承诺，启动对央行任务的评估审议，计划把就业最大化纳入货币政策目标。

罗伯逊指出，可接受的央行总裁人选必须“愿意并准备好采用新的政策检视流程。”

在维持物价稳定的同时又采用就业目标，对新西兰央行而言是个历史性的改变。该央行在1989年成为全球第一个采用正式通胀目标的央行。

新西兰央行前总裁惠勒(Graeme Wheeler)在9月结束了其五年任期，时任副总裁斯宾塞(Grant Spencer)代任总裁六个月，而新总裁人选仍在物色中。

斯宾塞曾表示，央行在制定货币政策已经考虑了就业，这样的改变不太可能产生很大的影响。

但罗伯逊称，他希望央行更重视就业。“我一直不清楚对(就业)的考量是否达到了我认为需要的水平，”他说。

“在某些情况下，影响之一可能会是更宽松的货币政策，”他说。新西兰失业率目前处于九年低点4.6%。(完)

编译 徐文焰/侯雪苹；审校 蔡美珍/王丽鑫

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