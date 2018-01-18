专访：朝鲜抨击温哥华会议 决心助平昌冬奥会成功举办--外交官

路透日内瓦1月17日 - 一位朝鲜高层外交官周三对路透表示，美国在温哥华牵头的会议讨论加大对朝制裁是一种“挑衅”，朝鲜将予以抵制。

20个国家周二同意考虑采取更严厉的制裁措施，迫使朝鲜放弃核武器。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)警告平壤称，如果不选择谈判，就可能触发军事回应。

在日内瓦的朝鲜派驻联合国副常驻代表Choe Myong Nam称，温哥华会议是“有害和危险的”。

“我们强烈谴责此次会议，其影响十分不好。会议无益于和平和安全，无助于朝鲜和韩国目前旨在营造和平环境、缓和紧张关系、促进韩朝和解的进程，”Choe在采访中称。

“我们非常坚定且果决地致力对抗制裁，”他表示。

被问及美国打击朝鲜的可能性时，Choe表示：“我们有绝对的能力阻止由敌对势力所采取的这类调遣。我们做好对话与对抗的双重准备，两者我们都胸有成竹。”

不过他表示，朝鲜也决心促成韩国平昌冬奥会成功举办。

**朝韩大事**

“我们将此视为朝韩大事，不仅是韩国的事情，而是应该要一起向全世界亮丽呈现的事，”他表示。

Choe表示，由朝鲜奥会官员组成的代表团，很快将抵达瑞士洛桑参加周六国际奥委会的商讨。(完)