专访：纽约证交所称无需“使出浑身解数”来吸引沙特阿美IPO

路透达沃斯1月24日 - 纽约证券交易所(NYSE)周二将矛头对准伦敦同业，称自己不需要“使出浑身解数”来吸引沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美；Saudi Aramco)首次公开发行(IPO)。

这两家交易所正在就承担沙特阿美IPO展开竞争。英国市场监管机构希望通过吸引沙特阿美到伦敦举行IPO，在英国准备退欧之际加强伦敦作为全球金融中心的地位。但因其似乎准备为此而放宽规定，去年受到抨击。

消息人士早些时候告诉路透，沙特已将纽约、伦敦和香港列入沙特阿美IPO最终候选名单，将从中选出一家单独承担国际IPO，或者由两家甚至三家共同承担。

这可能是全球最大规模的IPO，如果估值达到预计的2万亿美元，沙特通过发售沙特阿美5%股份可以筹集高达1,000亿美元资金。消息人士称，沙特阿美的目标是2018年底上市，并且包括在沙特证券交易所上市。

纽交所国际上市业务主管John Tuttle称，该交易所无需降低其严格的信息披露规定，来吸引此类大规模的IPO。

“大家不会像在其他地区所见那样，看到美国不遗余力去迎合任何特定的公司，”他在达沃斯世界经济论坛间隙的采访中对路透称。

伦敦证券交易所对Tuttle的言论未予置评。

纽交所的最低公众持股规定远不及英国方面的规定严格。Tuttle称，纽交所仅要求全球市值为2亿美元，最低公众持股逾4,000万美元。

“因此，这对许多公司而言不是问题，”他说。

“全球最好的企业在纽交所上市，信息披露是其中要求之一，也是我们的市场为何如此活跃，有强劲的流动性和广泛的投资者参与的部分原因，因为这是非常透明的市场，”他补充说。(完)