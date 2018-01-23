专访：俄罗斯或在沙特阿美IPO时进行投资 加强与OPEC关系--俄官员

路透瑞士达沃斯1月23日 - 俄罗斯负责国家投资的官员周二表示，俄罗斯养老基金正在考虑在沙特阿美上市时进行投资的事宜，这将增强全球两大产油国之间的合作关系。

俄罗斯直接投资基金首席执行官德米特理耶夫(Kirill Dmitriev)告诉路透，俄罗斯与沙特应该在未来更多年的时间里进行石油政策上的协调。

“我们看到俄罗斯养老基金、还有我们的中国合作伙伴都对沙特阿美的IPO有很大兴趣，”德米特理耶夫表示。两年前他是首个提出尝试与石油输出国组织(OPEC)达成联合减产协议的俄罗斯官员。

他表示不能透露这些基金的名称以及准备投资的数额。

去年消息人士对路透称，中国国有石油公司愿意在沙特阿美IPO中担当基石投资者。该IPO规模有望创世界之最，对沙特阿美估值至多2万亿美元，筹资超过1,000亿美元。

“俄罗斯已经在石油行业占据重要位置，因此我们在该IPO交易中大量持股的可能性不大，”德米特理耶夫在达沃斯世界经济论坛间隙表示。

他补充说，该交易将促使俄罗斯与沙特加强合作。

“将这种合作长时间延续下去对市场十分有利。当我们把目标放在供需平衡，而非使油价达到特定水平时，事实证明这种合作是十分有效的，”德米特理耶夫称。(完)