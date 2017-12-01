专访：俄罗斯卢克石油CEO称油市不会过热

路透维也纳12月1日 - 俄罗斯主要原油生产商卢克石油(LKOH.MM)负责人表示，全球需求快速上升，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家的联盟运作良好，石油市场不会出现上个年代油价飙升那样的过热状况。

长期担任卢克石油首席执行官(CEO)的Vagit Alekperov告诉路透，他预计明年全球石油需求将上升180万桶/日。他亦是卢克石油的最大股东。

他说，未参与减产的产油国的原油供应量估计明年将增加80万桶/日。

“在全球仍然存在大量过多的库存，OPEC和非OPEC产油国的联合行动将使之下降。”Alekperov在OPEC与非OPEC产油国在维也纳开会期间表示。

“OPEC成员国和非OPEC产油国首次创立了一种机制，真正控制住了一大部分的生产，适当地协调了产量，而且起到了作用，”他补充道。

Alekperov称，如果油市过热，OPEC及其盟友将释放出新的生产来使油市实现再平衡。

他还表示，他怀疑油市会否重返大规模供应过剩的局面，因为包括美国在内的未参与减产协议的产油国对提高产量显得更加克制。

“这是未参与减产协议的产油国第一次没有对我们提出严厉指责。所有人都支持这些稳定油市的措施。”

“所有产油国都表现出克制。每个人都希望油市稳定，并没有寻求任何投机性的涨价行动，”Alekperov说道，还称他乐见油价维持在每桶60-65美元的当前水准。(完)